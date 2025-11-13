Pronostico Futura-Benevento 5: sfida tra ambizioni e sorprese

Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 19:30, il Palattinà sarà teatro di una sfida avvincente tra la Cadi Antincendi Futura e la capolista Benevento 5, valida per il campionato di Serie A2 di Calcio a 5. La partita rappresenta un banco di prova importante sia per la squadra di casa, desiderosa di sorprendere e invertire i pronostici della vigilia, sia per gli ospiti, determinati a proseguire la loro marcia trionfale. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5, con la replica prevista per lunedì alle 19 su Reggio Tv.

La forma delle squadre: una capolista imbattuta e una Futura in crescita

La Benevento 5 arriva a Reggio Calabria forte di un percorso netto: sette vittorie su sette partite disputate in campionato, confermando così il proprio ruolo di favorita assoluta per il ritorno nella massima serie. I campani, retrocessi dalla Serie A lo scorso anno, hanno mostrato una determinazione fuori dal comune e una qualità tecnica superiore rispetto alle avversarie. Il roster guidato da Mister Scarpitti vanta giocatori di grande esperienza e spessore: i portieri Montefalcone e Pozzo, considerati tra i migliori della categoria, e gli ex Serie A Rafinha, Renoldi e il talentuoso Abdala, soprannominato il “mago” per le sue giocate spettacolari. Completano la rosa elementi di valore come Volonnino, De Crescenzo e il bomber Caruso, spesso convocato in nazionale, oltre ai brasiliani Luquinhas e Zonta.

Benevento 5 a punteggio pieno dopo 7 giornate

a punteggio pieno dopo 7 giornate Squadra con ambizioni di immediata promozione

Rosa ricca di esperienza e qualità

Dall’altra parte, la Cadi Antincendi Futura si presenta a questa sfida con 12 punti in classifica, frutto di una stagione finora positiva. La squadra allenata dai Mister Martino ed Honorio ha già mostrato di poter mettere in difficoltà le big, come dimostra la vittoria contro la favorita New Taranto. La Futura dovrà però fare a meno del giovane Pedro Mendes, squalificato per un turno, ma potrà contare sul rientro di Torino dall’infortunio e su un minutaggio crescente per Simone Minnella e il capitano Jean Carlos Cividini. Tra i protagonisti attesi anche Pizetta e soci, pronti a sorprendere il pubblico di casa.

I precedenti e dati chiave: una sfida dal pronostico incerto

La partita tra Futura e Benevento 5 si preannuncia ricca di spunti interessanti anche dal punto di vista dei precedenti e delle statistiche. I campani hanno già avuto modo di imporsi sull’altra grande rivale, la New Taranto, confermando la propria forza e la solidità del progetto tecnico. La Futura, invece, ha già dimostrato in questo campionato di poter reggere il confronto con le migliori, mettendo in campo organizzazione e spirito di squadra.

Squadra Punti Ultimi 5 incontri Assenze rilevanti Benevento 5 21 V-V-V-V-V Nessuna Futura 12 V-V-S-V-V Pedro Mendes (squalificato)

Benevento 5 ha battuto tutte le avversarie finora incontrate

Futura ha già messo in difficoltà una delle favorite

Squadra di casa in crescita, ma con qualche assenza

Pronostico degli esperti: vantaggio per la capolista, ma Futura non parte battuta

Gli osservatori e gli addetti ai lavori assegnano i favori del pronostico alla Benevento 5, forte di un ruolino di marcia impeccabile e di una rosa costruita per il salto di categoria. Tuttavia, la Futura ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate e potrebbe sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico per tentare il colpo grosso. L’assenza di Pedro Mendes si farà sentire, ma il recupero di elementi importanti come Torino e Cividini offre comunque soluzioni valide a Mister Martino ed Honorio. La partita si annuncia combattuta, con la Benevento 5 leggermente favorita, ma con la consapevolezza che la Futura può giocarsela soprattutto se riuscirà a mantenere alta la concentrazione e a contenere le individualità dei campani.

Benevento 5 favorita per esperienza e profondità della rosa

Futura determinata a sovvertire i pronostici

Fattore campo e pubblico potrebbero incidere sull’esito

In sintesi, il big match tra Futura e Benevento 5 promette spettacolo e incertezza, con la capolista chiamata a confermare il proprio status e la squadra di casa pronta a dare il massimo. Per chi desidera seguire dal vivo l’evento, la partita sarà trasmessa in streaming e in replica televisiva. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!