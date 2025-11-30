Pronostico Fulham-Manchester City: analisi e consigli squadra

La Premier League torna protagonista con una delle sfide più attese del turno infrasettimanale: martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Craven Cottage di Londra ospiterà l’incontro tra Fulham e Manchester City. La partita si preannuncia interessante sia per il valore degli avversari sia per l’importanza dei punti in palio, con entrambe le squadre desiderose di migliorare la propria posizione in classifica.

Fulham e Manchester City: due squadre in cerca di conferme

Il Fulham, guidato da Marco Silva, arriva a questa sfida con il morale alto dopo aver conquistato una vittoria di prestigio contro il Tottenham, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Tete e Wilson. Nonostante occupi la quindicesima posizione in classifica, il club londinese è distante solo due punti dalla zona europea, segno di un campionato estremamente equilibrato e della possibilità concreta di scalare posizioni con una serie di risultati positivi.

Di fronte ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola, reduce da una vittoria sofferta ma fondamentale contro il Leeds: il protagonista è stato Phil Foden con una doppietta che ha permesso ai “Citizens” di imporsi per 3-2. Al momento, la squadra di Guardiola è seconda in classifica, a quattro lunghezze dai Gunners dell’Arsenal, in attesa degli altri risultati della giornata. Entrambe le squadre arrivano dunque a questa partita in buona forma e con motivazioni forti.

Precedenti e dati storici: dominio Citizens al Craven Cottage

I numeri raccontano una storia chiara: il Manchester City si è imposto negli ultimi sette confronti disputati in casa del Fulham. L’ultimo successo dei londinesi contro i Citizens risale addirittura al 5 novembre 2005, quando il Fulham si impose per 2-1. Da allora, il club di Manchester ha sempre avuto la meglio, compreso il precedente più recente della scorsa stagione, terminato 2-0 a favore degli ospiti con reti di Gundogan e Haaland.

Questi dati sottolineano come il Craven Cottage sia stato un terreno favorevole per il Manchester City negli ultimi anni, rendendo la sfida di martedì sera ancora più impegnativa per gli uomini di Silva.

Pronostico degli esperti: Manchester City favorito ma attenzione alla sorpresa

Gli analisti vedono il Manchester City come principale candidato alla vittoria, considerata la differenza di organico e il rendimento recente nei confronti diretti. Tuttavia, il Fulham ha dimostrato vivacità e spirito di squadra, come evidenziato dalla recente vittoria contro il Tottenham, e potrebbe approfittare dell’entusiasmo per mettere in difficoltà i più quotati avversari.

Il City ha una tradizione favorevole nello stadio londinese e può contare su giocatori di spessore come Haaland , Foden e Bernardo Silva .

, e . Il Fulham, d’altro canto, ha ritrovato fiducia e proverà a sfruttare la spinta del pubblico di casa per cercare un risultato positivo.

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Jimenez come terminale offensivo, mentre il Manchester City dovrebbe replicare lo stesso modulo con Haaland al centro dell’attacco. La partita si preannuncia combattuta, sebbene la maggiore qualità degli ospiti possa fare ancora una volta la differenza. Gli esperti suggeriscono che la gara potrebbe vedere poche reti e che il Manchester City potrebbe imporsi senza subire gol.

In sintesi, Fulham e Manchester City si sfidano in un match dal pronostico apparentemente chiuso ma non privo di insidie, considerate le motivazioni delle due squadre e i recenti risultati. Gli appassionati potranno seguire la partita e valutare le proprie strategie di scommessa presso i principali operatori online, che offrono diverse opportunità per gli utenti registrati.

Consulta i nostri approfondimenti e resta sempre aggiornato sulle analisi e sui pronostici delle sfide più emozionanti della Premier League!