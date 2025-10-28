Pronostico Frosinone-Entella: analisi, dati e previsioni Serie B

La decima giornata del campionato di Serie B propone un interessante confronto tra Frosinone e Virtus Entella, in programma martedì alle 20:30. Una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse e che si trovano a vivere momenti differenti nel torneo cadetto. Da un lato c’è una squadra giovane e sorprendente, dall’altro una neopromossa che cerca ancora la giusta continuità, soprattutto lontano dalle mura amiche.

Un Frosinone giovane e determinato: la crescita della squadra ciociara

Il Frosinone arriva a questa partita forte di una posizione di classifica decisamente positiva. Il lavoro svolto durante l’estate, che ha visto un radicale cambiamento della rosa affidandosi a tanti giovani, sta già dando i suoi frutti. La squadra, guidata da un gruppo di ragazzi ambiziosi, ha dimostrato carattere e solidità sia nelle vittorie contro Avellino e Cesena – risultati per nulla scontati – sia nel pareggio esterno contro la Samp. In casa, i laziali hanno subito una sola sconfitta, contro il Monza, a testimonianza di una certa costanza di rendimento tra le mura amiche. Se si considera che il Frosinone vanta la terza miglior difesa del campionato con appena nove reti subite, si comprende come il gruppo abbia trovato un equilibrio tattico e mentale invidiabile. Il quinto posto attuale in classifica, dopo un campionato precedente meno brillante, conferma la bontà delle scelte societarie e tecniche operate nei mesi scorsi.

Virtus Entella: solidità in casa, difficoltà in trasferta

Dall’altra parte, la Virtus Entella si presenta a questo appuntamento con una classifica tutto sommato tranquilla, ma con un evidente punto debole: il rendimento in trasferta. I liguri, neopromossi in questa stagione, hanno mostrato grande sicurezza davanti al proprio pubblico, ma lontano da casa non sono ancora riusciti a trovare la via della vittoria, raccogliendo soltanto un punto sul campo del Cesena. Questo trend negativo rischia, se non invertito, di complicare il percorso salvezza nel lungo periodo. Nonostante la presenza di un organico ben strutturato e di una comunicazione social particolarmente brillante, i numeri dicono che la squadra fatica a esprimersi fuori dal proprio stadio. L’assenza di successi esterni e la difficoltà anche nel trovare la via del gol sono aspetti che pesano sulle ambizioni dell’Entella e che potrebbero diventare determinanti nel corso della stagione.

Numeri, precedenti e probabili formazioni

I dati raccolti nelle prime nove giornate offrono spunti interessanti per analizzare il confronto. Di seguito, una sintesi dei principali dati:

Frosinone : 5° posto in classifica, 9 gol subiti (terza miglior difesa), una sola sconfitta interna.

: 5° posto in classifica, 9 gol subiti (terza miglior difesa), una sola sconfitta interna. Virtus Entella : nessuna vittoria in trasferta, un solo punto raccolto fuori casa, solidità nei match casalinghi.

: nessuna vittoria in trasferta, un solo punto raccolto fuori casa, solidità nei match casalinghi. Negli scontri diretti più recenti, il Frosinone ha spesso avuto la meglio, soprattutto tra le mura amiche.

Le probabili formazioni vedono il Frosinone schierarsi con un 4-3-3, puntando su giovani come Palmisani, Oyono, Monterisi e Kvernadze. L’Entella dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, affidandosi in avanti a Debenedetti e alla fantasia di Bariti e Fumagalli.

Il pronostico degli esperti: fiducia ai padroni di casa

L’analisi degli esperti converge su un pronostico che vede il Frosinone favorito per la vittoria finale. I numeri, la solidità difensiva e la capacità di reagire anche nei momenti di difficoltà sono elementi che spingono a credere in un successo dei ciociari. D’altro canto, l’Entella non ha ancora mai vinto in trasferta e spesso fatica anche a trovare la via del gol lontano da casa, un dato che accentua ulteriormente la sensazione di una partita indirizzata verso i padroni di casa. Sebbene nel calcio nulla sia scontato e ogni partita possa riservare sorprese, le statistiche e lo stato di forma attuale delle due squadre suggeriscono che il Frosinone abbia tutte le carte in regola per ottenere i tre punti.

In conclusione, la sfida tra Frosinone e Entella rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, ma i dati e le analisi premiano la solidità e la crescita della squadra ciociara. Gli appassionati potranno seguire la gara tramite i principali canali sportivi e, per chi fosse interessato, valutare le proposte dei siti di scommesse autorizzati. Scopri tutte le analisi e le previsioni sulle prossime partite nella nostra sezione dedicata ai pronostici di Serie B!