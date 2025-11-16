Pronostico Foggia-Cavese: analisi e dati chiave Serie C

Il match tra Foggia e Cavese, valido per la quattordicesima giornata di Serie C, si disputerà lunedì 17 novembre 2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Questa sfida si preannuncia particolarmente interessante per il percorso diametralmente opposto delle due compagini: i rossoneri locali attraversano una fase di crisi profonda, mentre gli ospiti campani vivono un momento di grande fiducia. L’incontro è atteso non solo dagli appassionati delle rispettive tifoserie, ma anche da chi segue con attenzione le analisi e i pronostici sportivi.

Foggia e Cavese: due momenti opposti in Serie C

Il Foggia si presenta a questa gara in una situazione estremamente delicata. Nelle ultime cinque partite ha subito altrettante sconfitte, incassando almeno una rete a partita e mostrando notevoli difficoltà sia in fase difensiva sia in quella offensiva. L’arrivo del nuovo allenatore, Enrico Barilari, non ha ancora sortito gli effetti sperati: la squadra fatica a trovare la via del gol e appare psicologicamente fragile, soprattutto quando gioca tra le mura amiche dello Zaccheria, teatro di tre sconfitte nelle ultime quattro uscite casalinghe.

Ultime 5 gare: 0 punti, 0 gol segnati

Difesa in difficoltà, con gol subiti in ogni incontro

Problemi di gestione emotiva e tattica

La Cavese, guidata da Fabio Prosperi, si trova invece in un periodo positivo. Nelle ultime cinque partite ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, dimostrando solidità sia nella gestione delle gare sia nella capacità di colpire in trasferta. I campani hanno ritrovato uomini chiave come Sorrentino e Fusco e vantano una maggiore compattezza difensiva rispetto agli avversari pugliesi. La squadra si distingue per la capacità di sfruttare le ripartenze e per un equilibrio tattico che spesso mette in difficoltà le difese avversarie.

Imbattuta in quattro delle ultime cinque partite

Capacità di segnare nei momenti chiave (picco tra 61’ e 75’)

Solidità difensiva e mentalità vincente in trasferta

Precedenti storici e statistiche chiave della sfida

I precedenti tra Foggia e Cavese raccontano di una rivalità spesso equilibrata, ma con alcune curiosità statistiche degne di nota. Nelle ultime otto sfide giocate a Foggia, i rossoneri hanno ottenuto sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, segnando complessivamente 14 gol contro i 6 degli ospiti. Tuttavia, la stagione scorsa ha visto la Cavese espugnare lo Zaccheria, interrompendo una tradizione storicamente favorevole ai padroni di casa.

Ultimi 8 confronti a Foggia Vittorie Foggia Pareggi Vittorie Cavese Gol Foggia Gol Cavese 8 6 1 1 14 6

Le statistiche recenti però delineano un quadro diverso: il Foggia non vince in casa da cinque partite e non segna da quattro incontri consecutivi, mentre la Cavese ha trovato continuità e spesso riesce a portare a casa il risultato quando passa in vantaggio lontano dal proprio stadio. Un altro dato interessante è la tendenza a gare a basso punteggio, con il risultato di 1-0 che si è ripetuto più volte nei precedenti.

Analisi del pronostico: equilibrio e vantaggio ospite

L’analisi dei bookmaker e degli esperti individua nella Cavese la squadra leggermente favorita per il momento di forma e la maggiore solidità mostrata nelle ultime settimane. Il Foggia si trova a dover gestire una situazione psicologica complessa, aggravata da una sterilità offensiva preoccupante e da una difesa esposta alle ripartenze avversarie. L’approccio tattico prudente adottato da Barilari non sembra aver invertito la tendenza negativa, mentre la Cavese appare più organizzata e capace di sfruttare le proprie occasioni.

La Cavese è imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte

è imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte Il Foggia non segna e non vince da settimane

non segna e non vince da settimane Partita attesa tattica e con pochi gol

Pertanto, i pronostici suggeriscono una gara equilibrata ma con una leggera preferenza verso gli ospiti, soprattutto nei mercati relativi al risultato finale e alle scommesse doppia chance. La tendenza a partite chiuse e a basso punteggio fa pensare che anche in questa occasione sarà difficile assistere a molte reti, con una probabile conferma dell’Under 2.5.

In conclusione, la sfida tra Foggia e Cavese promette di essere un crocevia importante per la stagione di entrambe: i rossoneri dovranno mostrare carattere per risalire dal fondo, mentre gli ospiti potrebbero consolidare la loro posizione in classifica. Chi desidera confrontare le proprie previsioni può consultare piattaforme specializzate o seguire le analisi fornite dai principali siti di informazione sportiva.

