Pronostico Foggia-Altamura: analisi, precedenti e forma

La Serie C Girone C vedrà protagoniste Foggia e Team Altamura venerdì 24 ottobre alle 20:30, in una sfida importante per entrambe le squadre. L’incontro allo stadio Pino Zaccheria non rappresenta solo un appuntamento di calendario, ma un’opportunità per invertire la rotta dopo un inizio di stagione altalenante. Le due formazioni puntano a risalire la classifica e trovare continuità nei risultati.

Foggia e Team Altamura: situazione attuale e stato di forma

Il Foggia, guidato in panchina da Delio Rossi, ha raccolto 10 punti nelle prime dieci partite di campionato. Il cammino dei rossoneri è stato caratterizzato da:

2 vittorie

4 pareggi

4 sconfitte

L’equilibrio tra risultati positivi e negativi evidenzia le difficoltà nel trovare una precisa identità di gioco e una tenuta costante. L’ultima vittoria contro il Casarano ha finalmente dato slancio e fiducia all’ambiente, anche se in casa il rendimento non è ancora soddisfacente: una vittoria, due pareggi e una sconfitta rappresentano un bottino inferiore alle aspettative per le ambizioni del club.

Il Team Altamura, allenato da Devis Mangia, arriva a Foggia con 11 punti in classifica e il desiderio di migliorare soprattutto il rendimento fuori casa. La squadra ha vinto solo una delle ultime cinque partite e non ha ancora conquistato i tre punti in trasferta. Tuttavia, la recente affermazione contro l’AZ Picerno ha evidenziato segnali di ripresa sia sotto il profilo tattico che mentale, suggerendo una squadra in crescita.

Dati, statistiche e precedenti tra le due squadre

Analizzando gli scontri diretti più recenti, emerge un sostanziale equilibrio:

Ultimi 3 incontri Vittorie Foggia Vittorie Altamura 2 1

L’ultimo confronto ha visto prevalere il Team Altamura per 2-0, grazie a una prestazione convincente che ancora brucia in casa Foggia. Storicamente, però, i rossoneri hanno mostrato maggiore solidità nei momenti chiave, specie davanti al proprio pubblico.

Dal punto di vista realizzativo, entrambe le squadre non si sono distinte per prolificità:

Foggia : 7 gol segnati

: 7 gol segnati Altamura: 10 gol segnati

Le ultime cinque partite per entrambe mostrano percorsi simili:

Foggia : 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte

: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte Altamura: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta

Dati che confermano come la sfida prometta equilibrio e probabilmente un punteggio contenuto.

Pronostico degli esperti: chi parte favorito e perché

Secondo l’opinione degli esperti, il Foggia gode di un leggero favore del pronostico, soprattutto grazie al vantaggio di giocare tra le mura amiche del Pino Zaccheria e al sostegno del proprio pubblico. Il tecnico Delio Rossi punta su una squadra compatta e aggressiva per evitare nuovi passi falsi e dare continuità all’ultima vittoria ottenuta. D’altro canto, il Team Altamura arriva con motivazioni forti dopo il successo contro l’AZ Picerno, ma la mancanza di risultati in trasferta rappresenta un nodo da sciogliere.

Entrambe le formazioni hanno ancora margini di crescita e cercano stabilità. La gara, quindi, potrebbe essere decisa da episodi, con il Foggia pronto a sfruttare ogni minimo errore dell’avversario per rilanciarsi in classifica. Tuttavia, l’equilibrio visto fin qui e la difficoltà di entrambe ad andare in gol suggeriscono una partita molto combattuta e tattica.

In conclusione, la sfida tra Foggia e Team Altamura si preannuncia combattuta e fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Per chi volesse seguire da vicino le evoluzioni del match e confrontare le proprie previsioni con quelle degli esperti, sono disponibili aggiornamenti su vari portali sportivi dedicati alla Serie C. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!