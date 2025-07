Pronostico Fluminense-Cruzeiro: statistiche e analisi quote

Il Brasileirao torna protagonista con una sfida attesissima: Fluminense contro Cruzeiro. Dopo la brillante partecipazione al Mondiale per Club, la formazione carioca cerca il rilancio in campionato, mentre la squadra di Belo Horizonte vuole mantenere la propria imbattibilità e consolidare una posizione di vertice. Un confronto che promette emozioni e che attira l’attenzione di tifosi e appassionati di statistiche e scommesse sportive.

Statistiche e stato di forma: il Cruzeiro non perde da aprile

L’Cruzeiro, guidato da Leonardo Jardim, si presenta alla sfida del Maracanà in uno stato di forma invidiabile. La squadra è attualmente seconda in classifica con 27 punti dopo 13 giornate, frutto di:

21 gol segnati

9 gol subiti

imbattibilità in campionato che dura da aprile

Nell’ultimo turno, i biancazzurri hanno travolto il Gremio 4-1 grazie alla tripletta dell’attaccante Kaio Jorge, ex Juventus, che ha raggiunto la doppia cifra stagionale (11 reti). Di fronte ci sarà un Fluminense reduce da una straordinaria esperienza internazionale: dopo aver eliminato Inter e Al-Hilal al Mondiale per Club, la squadra di Renato Portaluppi si è arresa soltanto in semifinale al Chelsea. Attualmente settima in classifica, la formazione carioca deve recuperare terreno, anche se ha disputato due partite in meno rispetto al Cruzeiro.

Le probabili formazioni vedono il Fluminense schierato con il tridente Arias, Cano e Canobbio, supportati dall’esperienza di Thiago Silva. Il Cruzeiro dovrebbe confermare Kaio Jorge in attacco e presentare alcune novità in difesa con Fagner ed Eduardo.

Squadra Ultime 8 partite Gol segnati Gol subiti Cruzeiro 8 imbattute 21 9 Fluminense 11 imbattute in casa vs Cruzeiro – –

Le quote dei bookmaker sono equilibrate: la vittoria del Fluminense è quotata a 2.20, il successo del Cruzeiro a 3.25, mentre il pareggio si attesta a 3.05. Il segno “Under 2.5” è valutato a 1.50 e l’opzione “X2” tra 1.55 e 1.57.

La sfida tra Fluminense e Cruzeiro si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di punti pesanti per i rispettivi obiettivi di stagione. Il Fluminense vanta una lunga imbattibilità interna contro il Cruzeiro, ma la formazione ospite si presenta con una serie positiva che dura da otto turni. Le quote suggeriscono grande incertezza, con una leggera preferenza per i padroni di casa ma attenzione al pareggio. Segui i nostri approfondimenti per non perderti tutte le analisi e le statistiche delle sfide più appassionanti del Brasileirao!