Pronostico Fiorentina-Udinese: analisi e precedenti Serie A

Fiorentina e Udinese si preparano ad affrontarsi in un match cruciale per la 16ª giornata di Serie A, in programma durante un turno che vede alcune big impegnate nella Supercoppa Italiana. La partita rappresenta uno snodo fondamentale soprattutto per i viola, alle prese con una crisi senza precedenti. Si gioca in un contesto in cui ogni punto può essere determinante per il futuro delle due formazioni.

La drammatica situazione della Fiorentina e la forma delle due squadre

Il cammino della Fiorentina in questa stagione è stato a dir poco travagliato. Dopo quindici giornate, i viola si ritrovano all’ultimo posto in classifica con soli sei punti, senza aver mai conquistato una vittoria. Una situazione che mette enorme pressione sull’allenatore Vanoli, subentrato dopo l’esonero di Stefano Pioli, ma che finora non è riuscito a invertire la rotta. La squadra toscana appare priva di identità tattica e soffre di una fragilità psicologica che si è evidenziata sia in Serie A che nelle competizioni europee, come confermano le tre sconfitte consecutive e il recente ko contro il Verona. La salvezza sembra lontana otto punti, con il Pisa penultimo a quota dieci.

Ultime tre gare perse dalla Fiorentina

Nessuna vittoria in quindici turni

Gravi difficoltà nel trovare una stabilità di gioco

Dall’altra parte, l’Udinese vive una situazione più serena. I friulani, guidati da Runjaic, hanno ottenuto 21 punti e si trovano a metà classifica, con la zona europea distante solo tre lunghezze. Tuttavia, quando la prospettiva di un piazzamento europeo si fa concreta, la squadra tende a perdere concentrazione, subendo battute d’arresto che complicano la corsa alle coppe. L’ultima partita ha però visto un risultato di prestigio: la vittoria per 1-0 contro il Napoli, con due reti annullate che testimoniano la vivacità offensiva della squadra.

Udinese reduce da una vittoria importante contro il Napoli

Ancora in corsa per un sogno europeo

Analisi delle formazioni e delle assenze chiave

Le scelte di formazione saranno influenzate da diverse assenze importanti. In casa Fiorentina, mancheranno Gosens e Fazzini, mentre Fagioli non è al meglio. Il tecnico Vanoli potrebbe optare per un ritorno al 3-5-2 con la coppia offensiva Gudmundsson-Kean e la linea difensiva composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Sulle fasce agiranno Dodò e Parisi, mentre a centrocampo sono previsti Sohm, Mandragora e Nicolussi Caviglia.

L’Udinese deve fare i conti con le assenze di Bayo e Modesto impegnati in Coppa d’Africa, oltre a Atta, Kamara e Zemura fuori per infortunio. Zanoli potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra, con Ekkelenkamp e Piotrowski a guidare il centrocampo. In attacco spazio a Zaniolo e Davis, mentre la difesa sarà affidata a Kristensen, Bertola e Solet.

Fiorentina (3-5-2) Udinese (3-5-2) De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Davis, Zaniolo

I precedenti tra le due squadre e dati storici

Negli ultimi cinque scontri diretti tra Fiorentina e Udinese, i viola hanno avuto la meglio in tre occasioni. Tuttavia, la situazione attuale rende difficile prendere questi dati come garanzia di successo per i toscani. L’ultimo confronto al Franchi ha visto l’Udinese imporsi, confermando la tendenza recente che vede i friulani spesso protagonisti di ottime prestazioni contro i viola.

Tre vittorie della Fiorentina negli ultimi cinque incontri

L’ultima sfida al Franchi vinta dall’Udinese

Pronostico e analisi della partita

L’analisi dei bookmaker e degli esperti evidenzia come sia l’Udinese ad arrivare con il morale più alto e la condizione migliore. La squadra friulana è galvanizzata dall’ultima vittoria e dalla posizione di classifica che le consente di giocare con serenità. Al contrario, la Fiorentina deve trovare una scossa per evitare che la stagione si trasformi definitivamente in un incubo. Il consiglio è quello di considerare la solidità dell’Udinese, capace di sfruttare le difficoltà psicologiche e tattiche dei viola. I friulani potrebbero quindi avere le carte in regola per ottenere un risultato positivo anche in questa trasferta.

In conclusione, Fiorentina e Udinese si affrontano in una partita fondamentale per i destini dei viola e per i sogni europei dei friulani. I bookmaker vedono favorita l’Udinese, ma la partita resta aperta a ogni risultato. Per chi vuole seguire da vicino tutte le analisi e i pronostici, è possibile affidarsi alle principali piattaforme di informazione sportiva e scommesse.

