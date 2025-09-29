Pronostico Everton-West Ham: analisi e consigli Premier League

Lunedì sera alle ore 21:00, il nuovo stadio dell’Everton sarà teatro del posticipo della sesta giornata di Premier League, in cui i padroni di casa affronteranno il West Ham. Si tratta di una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e stati d’animo molto differenti: da un lato un Everton desideroso di consolidare la propria imbattibilità casalinga, dall’altro un West Ham in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione sotto le aspettative. Analizziamo insieme il contesto, i precedenti e il pronostico degli esperti per questa attesa partita.

Il momento di Everton e West Ham: analisi della forma attuale

La stagione dell’Everton è iniziata con segnali incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni tra le mura amiche. Dopo aver perso di misura nel recente derby contro il Liverpool (2-1), dove i Toffees hanno comunque mostrato grande determinazione, la squadra guidata da David Moyes ha visto interrompersi la sua corsa anche in League Cup per mano del Wolverhampton. Tuttavia, è proprio nel nuovo stadio che l’Everton ha costruito una delle sue certezze: imbattibilità interna e porta inviolata fino a questo momento della stagione. Un dato che motiva squadra e tifosi a credere in una pronta ripresa.

Imbattuta in casa e nessun gol subito nello stadio nuovo

Prestazioni solide contro avversari di livello

Turnover in coppa che ha influito sull’eliminazione

Lo scenario è completamente diverso per il West Ham, che vive un periodo di difficoltà. La squadra londinese si trova attualmente al terzultimo posto della classifica, avendo raccolto appena tre punti in sei gare, frutto di una sola vittoria contro il Nottingham Forest. Le restanti partite si sono concluse con altrettante sconfitte e una difesa che ha subito ben tredici reti, record negativo del torneo. Non sorprende, quindi, l’esonero di Graham Potter e l’arrivo in panchina di Nuno Espirito Santo per provare a invertire la rotta.

Precedenti e dati chiave della sfida

Storicamente, le sfide tra Everton e West Ham sono sempre state combattute e ricche di spunti interessanti. Negli ultimi anni, il trend ha visto spesso prevalere la formazione di casa, grazie anche al calore del proprio pubblico. Un elemento determinante, soprattutto considerando che l’Everton non ha ancora subito gol nello stadio recentemente inaugurato.

Ultime 6 partite Everton Ultime 6 partite West Ham 3 vittorie, 2 sconfitte, 1 pareggio 1 vittoria, 5 sconfitte

Il West Ham fatica soprattutto in fase difensiva, come testimoniano le tredici reti subite in sei giornate. L’unica vittoria stagionale è arrivata in trasferta, ma il ruolino generale è preoccupante per la formazione londinese.

Il pronostico degli esperti: fiducia all’Everton nel nuovo stadio

Secondo gli analisti, il pronostico pende decisamente dalla parte dell’Everton. I motivi sono molteplici: la solidità difensiva esibita tra le mura amiche, l’entusiasmo portato dal nuovo stadio e la crisi evidente del West Ham, che dopo aver cambiato guida tecnica si trova ancora alla ricerca di una propria identità. Gli esperti sottolineano come la squadra di Moyes sia particolarmente motivata a difendere l’imbattibilità interna e a mantenere la porta inviolata, ma si aspettano comunque una partita vivace dal punto di vista offensivo, considerando le difficoltà difensive degli ospiti.

Everton favorito grazie al fattore casa

favorito grazie al fattore casa Difesa solida e nessun gol subito in casa

West Ham in crisi e con tanti gol al passivo

in crisi e con tanti gol al passivo Possibilità di una partita con diverse reti segnate

Le probabili formazioni vedono l’Everton schierato con Pickford tra i pali e, in avanti, l’attaccante Beto come riferimento offensivo. Il West Ham risponde con Areola in porta e il trio Bowen-Paquetà-Summerville a supporto di Fullkrug in attacco. Entrambe le squadre cercheranno la vittoria per rilanciare le rispettive ambizioni.

In conclusione, il confronto tra Everton e West Ham si preannuncia interessante, con i padroni di casa favoriti per proseguire il proprio cammino positivo in Premier League. Gli appassionati potranno seguire il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Go e NOW. Non perderti le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!