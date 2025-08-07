Pronostico Entella-Ternana: analisi e previsioni Coppa Italia

La Coppa Italia 2025/2026 apre ufficialmente la nuova stagione calcistica con il turno preliminare che vede protagoniste Virtus Entella e Ternana. L’appuntamento è fissato per sabato 9 agosto alle ore 20:30 presso lo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Questo incontro non solo segna il ritorno alle competizioni dopo la pausa estiva, ma offre anche un primo assaggio della condizione delle squadre che puntano a mettersi in mostra nella nuova annata calcistica. La vincente affronterà poi l’Hellas Verona nel primo turno successivo, in programma lunedì 18 agosto.

Virtus Entella e Ternana: situazione e stato di forma delle squadre

La Virtus Entella arriva a questo appuntamento con il morale elevato, grazie a una stagione precedente esaltante che ha visto la squadra conquistare la promozione in Serie B dominando il Girone B della Serie C con ben 84 punti, lasciando proprio la Ternana a nove lunghezze di distanza. Il nuovo allenatore, Andrea Chiappella, subentrato a Fabio Gallo, ha lavorato per consolidare il gruppo attraverso una serie di amichevoli estive, tra cui l’ultimo test terminato 0-0 contro l’Union Brescia. Questo periodo di preparazione ha permesso alla squadra ligure di affinare i meccanismi sia difensivi che offensivi e presentarsi competitiva al primo appuntamento ufficiale.

Virtus Entella ha dimostrato solidità difensiva e carattere nella passata stagione.

ha dimostrato solidità difensiva e carattere nella passata stagione. Il cambio in panchina promette nuove idee tattiche e maggiore entusiasmo.

Dall’altra parte, la Ternana ha vissuto una stagione intensa ma dal finale amaro. La squadra umbra ha sfiorato la promozione in Serie B, venendo eliminata solo ai calci di rigore nella finale playoff contro il Pescara. Nonostante la mancata promozione, la dirigenza ha confermato la fiducia in Fabio Liverani, ma la situazione societaria si presenta complessa: tra problematiche legate agli stipendi e una penalizzazione in campionato, l’ambiente non è dei più sereni. A testimonianza delle difficoltà, anche l’amichevole prevista contro il Benevento è stata annullata.

Ternana deve far fronte a difficoltà societarie e a una preparazione estiva non ottimale.

deve far fronte a difficoltà societarie e a una preparazione estiva non ottimale. La squadra può però contare su un gruppo rodato e sull’esperienza di Liverani in panchina.

I precedenti e i dati che contano per Entella-Ternana

Analizzando i dati recenti, emerge una netta supremazia della Virtus Entella nella scorsa stagione, che ha staccato la Ternana di nove punti nella classifica del Girone B di Serie C. Questo divario sottolinea le difficoltà incontrate dagli umbri durante l’annata passata e la solidità della formazione ligure. Tuttavia, il calcio d’estate e le gare a eliminazione diretta spesso riservano sorprese, e il passato recente può influenzare solo in parte l’andamento della sfida. Un ulteriore elemento a favore dell’Entella è rappresentato dalla maggiore tranquillità societaria e dalla possibilità di aver svolto regolarmente la preparazione estiva, a differenza della Ternana che ha dovuto rinunciare anche ad alcune amichevoli precampionato.

Squadra Punti 2023/24 Posizione finale Virtus Entella 84 1ª (promossa) Ternana 75 2ª (finale playoff persa)

Il pronostico degli esperti e le possibili chiavi della partita

Secondo le analisi degli esperti, la Virtus Entella parte favorita in questa sfida. Questa valutazione è supportata da diversi fattori:

Lo stato di forma e l’entusiasmo derivanti dalla promozione.

Una rosa che si è dimostrata competitiva e ben amalgamata.

Una preparazione estiva regolare, con test utili per valutare la condizione atletica.

La Ternana arriva invece a questa gara con diverse incognite. Oltre alla delusione della mancata promozione, la squadra deve affrontare criticità societarie che potrebbero ripercuotersi sul rendimento in campo. Nonostante ciò, la presenza di giocatori di esperienza e la conferma di Liverani possono rappresentare elementi di stabilità. In partite secche come questa, inoltre, l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo e nessun risultato può essere dato per scontato. Tuttavia, la maggiore serenità e organizzazione dell’Entella sembrano offrire un piccolo vantaggio iniziale.

In sintesi, la sfida tra Virtus Entella e Ternana promette di essere combattuta, ma vede i liguri leggermente favoriti per l’accesso al turno successivo.

La partita di Coppa Italia tra Virtus Entella e Ternana rappresenta un primo, interessante banco di prova per entrambe le formazioni. L’evento non sarà trasmesso in diretta TV, ma sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati di calcio che attendono di scoprire chi avanzerà nel tabellone. La stagione è appena iniziata e ogni pronostico può essere rimesso in discussione dal campo. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!