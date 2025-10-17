Pronostico Empoli-Venezia: analisi, precedenti e forma squadre

Empoli e Venezia si preparano a scendere in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie B, domenica 19 ottobre 2025 alle 17:15 presso il Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante non solo per la rivalità tra le due squadre, entrambe retrocesse dalla massima serie, ma anche per i numerosi spunti tecnici e motivazionali che emergono dalle recenti vicende di entrambe le formazioni.

Empoli e Venezia: due percorsi diversi ma stessa ambizione promozione

Il clima all’interno dello stadio promette grandi emozioni, con le tifoserie pronte a sostenere le proprie squadre in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione. Da una parte, il Empoli arriva a questa sfida in piena rivoluzione tecnica: l’ultimo successo, ottenuto all’ultimo respiro contro il Südtirol, ha riportato entusiasmo in un ambiente che aveva vissuto settimane difficili, culminate con l’esonero di Pagliuca e il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina toscana. Il nuovo tecnico ha ereditato una squadra dalle grandi potenzialità, ma ancora alla ricerca di un’identità stabile e, soprattutto, di solidità difensiva. La vittoria recente, grazie anche alle prestazioni di giovani come Stiven Shpendi, ha mostrato segnali di ripresa, ma i risultati altalenanti e la difesa fragile (ben 12 gol subiti e nessun clean sheet) restano una preoccupazione.

Empoli dodicesimo in classifica, non all’altezza delle aspettative di inizio stagione;

dodicesimo in classifica, non all’altezza delle aspettative di inizio stagione; Rivoluzione tecnica con l’arrivo di Dionisi ;

; Vittoria sofferta e fondamentale contro il Südtirol ;

; Difesa ancora da registrare.

Venezia in crescita: solidità difensiva e entusiasmo alle stelle

Dall’altra parte, il Venezia di Giovanni Stroppa si presenta come una delle realtà più solide del campionato. Gli arancioneroverdi stanno vivendo un periodo particolarmente positivo, come dimostrano i tre risultati utili consecutivi e la recente vittoria per 3-0 contro il Frosinone. La squadra lagunare si distingue per compattezza, intensità e notevole qualità offensiva, pur non avendo un bomber dominante (solo 2 gol finora per Adorante). Tuttavia, il collettivo appare molto compatto, con una difesa che ha concesso solo 5 reti in stagione e ha collezionato ben 4 clean sheet. Il rientro di pedine importanti come Franjic e Svoboda aumenta ulteriormente la solidità della rosa. Il centrocampista Kike Perez ha sottolineato il buon momento fisico e mentale della squadra, evidenziando la coesione e la fiducia nel gioco proposto dal tecnico.

Venezia attualmente quarto in classifica;

attualmente quarto in classifica; Squadra in salute, con pochi gol subiti e difesa solida;

Morale alto dopo una serie di risultati positivi;

Assenza di infortuni o squalifiche pesanti.

I precedenti e i dati che pesano sul match di Empoli

Il confronto tra Empoli e Venezia è storicamente equilibrato e spesso ricco di gol. Le due squadre si sono affrontate numerose volte tra Serie A e Serie B, alternando periodi di supremazia reciproca. Negli ultimi scontri diretti, entrambe hanno saputo rendersi pericolose, con partite caratterizzate da reti da entrambe le parti e risultati mai scontati. Il dato più rilevante è la differenza nella tenuta difensiva tra le due squadre: mentre il Venezia mostra una grande solidità, il Empoli fatica ancora a trovare una stabilità dietro. Anche in questa stagione, i lagunari hanno mantenuto più volte la porta inviolata rispetto agli azzurri. Inoltre, la presenza di ex come Dionisi sulla panchina toscana aggiunge un pizzico di interesse in più ad un match già carico di tensione e aspettative.

Analisi dei pronostici: equilibrio e solidità difensiva in primo piano

Le previsioni della vigilia indicano un confronto aperto, ma con il Venezia leggermente favorito grazie alla maggiore continuità di rendimento e alla solidità difensiva dimostrata finora. La squadra di Stroppa, pur giocando in trasferta, ha dato prova di poter gestire con maturità anche le partite più delicate, sfruttando la compattezza collettiva e la capacità di colpire in contropiede. L’Empoli, invece, appare ancora in fase di “work in progress”: il cambio in panchina e i segnali di ripresa potrebbero portare benefici, ma la fragilità difensiva resta un fattore da non sottovalutare. I bookmaker e gli addetti ai lavori propendono per una partita combattuta, con buona probabilità di vedere entrambe le squadre a segno e un numero di reti superiore alla media. Tuttavia, la maggiore solidità e il morale alto fanno pendere leggermente l’ago della bilancia verso gli ospiti.

Venezia favorito per continuità e solidità;

favorito per continuità e solidità; Possibilità di vedere entrambe le squadre a segno;

Crescente fiducia nel gioco offensivo di entrambe le formazioni;

Il calcio resta imprevedibile: l’orgoglio dell’Empoli non va sottovalutato.

In conclusione, Empoli–Venezia si prospetta come una delle sfide più interessanti della giornata di Serie B. Il match mette di fronte due squadre in cerca di riscatto e punti pesanti per rincorrere l’obiettivo promozione. Chi vuole seguire da vicino le evoluzioni della partita può affidarsi alle piattaforme di scommesse sportive autorizzate, sempre ricordando di giocare in modo responsabile. Segui i nostri approfondimenti e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!