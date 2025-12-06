Pronostico Empoli-Palermo: sfida cruciale in Serie B

Il Carlo Castellani di Empoli si prepara ad accogliere un confronto di grande interesse nella quindicesima giornata della Serie B: Empoli e Palermo si sfideranno domenica 6 dicembre 2025 alle ore 17:15. Entrambe le squadre arrivano da successi eclatanti nell’ultimo turno, accendendo l’attesa per una gara che può dire molto sulle ambizioni stagionali di due formazioni in cerca di conferme e rilancio nella corsa alla promozione. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport, DAZN e sulla piattaforma della Lega B su Amazon Prime Video.

Empoli e Palermo: due squadre in ripresa e pronte a stupire

Nelle ultime settimane Empoli e Palermo hanno saputo rialzare la testa dopo momenti difficili, tornando a esprimere un calcio concreto ed efficace. La squadra toscana, guidata da Alessio Dionisi, ha inanellato tre vittorie consecutive, tra cui il netto 5-0 inflitto al Bari, e si è rilanciata nelle zone nobili della classifica, dove la corsa ai playoff si fa sempre più serrata. Il segreto del recente successo risiede nella compattezza difensiva e nella ritrovata verve offensiva di uomini come Nasti e Saporiti.

Empoli : 3 vittorie consecutive, tutte senza subire reti.

: 3 vittorie consecutive, tutte senza subire reti. Ritrovata efficacia offensiva dopo un periodo opaco.

Zona playoff nuovamente a portata di mano.

Anche il Palermo di Filippo Inzaghi ha ritrovato fiducia grazie al perentorio 5-0 contro la Carrarese. Una vittoria che ha interrotto una serie di risultati poco brillanti e ha confermato le ambizioni di una squadra costruita per il salto diretto in Serie A. I rosanero, attualmente avanti di tre punti rispetto agli avversari, puntano a sfruttare la solidità difensiva e l’esperienza del tecnico per consolidare la propria posizione in classifica.

Palermo : 7 punti raccolti nelle ultime 5 gare.

: 7 punti raccolti nelle ultime 5 gare. Miglior difesa del torneo con appena 10 reti subite.

Obiettivo dichiarato: promozione diretta.

Precedenti e statistiche: i numeri che raccontano la sfida

Il confronto tra Empoli e Palermo si preannuncia equilibrato anche alla luce dei precedenti. Nelle ultime dieci sfide dirette, la formazione toscana ha avuto la meglio in 5 occasioni, mentre i siciliani hanno vinto soltanto una volta. Spiccano anche sei incontri terminati senza che entrambe le squadre andassero a segno, due dei quali chiusi sullo 0-0, e cinque gare finite con più di due gol complessivi. Nella stagione 2017/2018, le due squadre regalarono spettacolo con un 3-3 al Barbera e un rotondo 4-0 per l’Empoli in Toscana.

Ultime 10 sfide Empoli Palermo Vittorie 5 1 Pareggi 4 “No gol” 6 Over 2.5 5

Pronostico e analisi: equilibrio e attenzione alle difese

L’analisi degli ultimi risultati e dei dati difensivi suggerisce una sfida in cui la prudenza potrebbe prevalere sullo spettacolo. L’Empoli ha dimostrato di saper chiudere bene gli spazi nelle ultime settimane, mentre il Palermo si conferma una delle migliori retroguardie del campionato. Il momento positivo delle due squadre e la posta in palio spingono a ipotizzare un incontro molto combattuto, con poche reti e grande attenzione tattica da parte di entrambi gli allenatori.

Empoli reduce da tre “clean sheet” consecutivi.

Palermo tra le squadre con il minor numero di partite terminate con più di due gol.

Entrambe le formazioni hanno mostrato solidità nei rispettivi stadi, ma qualche difficoltà in trasferta.

Considerando questi elementi, il pronostico più attendibile è quello di una partita equilibrata, con poche reti e la possibilità che almeno una delle due difese riesca a mantenere inviolata la propria porta. Attenzione però alla qualità degli attaccanti, che potrebbero sbloccare il risultato con una giocata individuale.

In conclusione, Empoli-Palermo si preannuncia come una delle gare più interessanti della giornata, con due squadre in grande forma pronte a giocarsi punti preziosi in chiave promozione. Gli appassionati potranno seguire l’incontro su Sky Sport, DAZN e Amazon Prime Video, per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida. Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutte le novità sulle prossime partite di Serie B!