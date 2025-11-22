Vai al contenuto
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO

Pronostico Elche-Real Madrid: analisi, precedenti e tendenze

L’attesa cresce per l’incontro tra Elche e Real Madrid, in programma per la prossima giornata di Liga. La sfida si disputerà allo Stadio Manuel Martínez Valero, dove i padroni di casa cercheranno di fermare la corsa dei Blancos. Entrambe le squadre arrivano al match con obiettivi chiari e una storia recente che promette spettacolo in campo.

Il momento delle squadre: Elche in cerca di riscatto, Real Madrid solido

Elche si è distinta come una delle neo-promosse più sorprendenti di questa stagione in La Liga. Nelle prime dodici gare, ha perso solo tre volte, dimostrando solidità e personalità. Tuttavia, la squadra guidata da Eder Sarabia ha recentemente subito un calo di forma: negli ultimi cinque incontri di campionato non è riuscita a trovare la vittoria, accusando un momento di difficoltà. Nonostante ciò, il rendimento casalingo resta un punto di forza: Elche è ancora imbattuta tra le mura amiche.

Bonus di Benvenuto

Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

 VAI AL SITO
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

 VAI AL SITO
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

 VAI AL SITO
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

 VAI AL SITO
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

 VAI AL SITO
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

 VAI AL SITO
Fino a 50€

T&C su netbet.it

 VAI AL SITO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
  • Solo tre sconfitte nelle prime dodici partite
  • Nessuna vittoria nelle ultime cinque gare
  • Imbattibilità interna mantenuta

Dall’altra parte, il Real Madrid si presenta come capolista, forte di dieci successi nelle prime dodici partite. I Blancos però hanno rallentato lievemente prima della pausa internazionale, con una sconfitta contro il Liverpool e un pareggio a reti bianche in casa del Rayo Vallecano. Nonostante alcune difficoltà in attacco nelle ultime uscite, la rosa di Carlo Ancelotti può contare su talenti come Kylian Mbappé e Jude Bellingham, pronti a fare la differenza.

Precedenti e dati a confronto: possesso e attacchi prolifici

Guardando ai dati stagionali, Elche ha colpito per il suo stile di gioco propositivo. Con una media di possesso palla del 59%, la squadra si posiziona al terzo posto nella classifica del possesso in La Liga.

  • Elche ha segnato in 10 delle 12 partite giocate dal ritorno in massima serie
  • Entrambe le squadre sono andate a segno nelle trasferte contro Barcellona e Atletico Madrid
  • Il Real Madrid fatica a mantenere la porta inviolata lontano da casa

Nell’ultimo periodo, gli infortuni in difesa hanno reso la retroguardia madrilena più vulnerabile, mentre l’attacco guidato da Mbappé resta una garanzia: il francese ha segnato 23 gol in 20 presenze stagionali tra club e nazionale, risultando spesso decisivo. In particolare, la combinazione tra Arda Güler e Mbappé ha prodotto il maggior numero di assist/gol tra tutti i duetti dei principali campionati europei.

L’analisi dei pronostici: equilibrio e talento in campo

I principali bookmaker vedono il Real Madrid favorito per la vittoria, ma prevedono una partita combattuta. La solidità difensiva casalinga dell’Elche e la sua capacità di segnare soprattutto nella ripresa potrebbero mettere in difficoltà i Blancos, che tendono invece a partire forte nei primi tempi e a subire di più nella seconda metà delle gare in trasferta. Da tenere d’occhio:

  • Kylian Mbappé come principale candidato a sbloccare il risultato
  • L’attitudine dell’Elche a segnare nella ripresa (71% dei gol casalinghi nel secondo tempo)
  • Possibile partita con entrambe le squadre a segno

Le probabili formazioni suggeriscono una sfida ricca di talento, con il Real Madrid che potrebbe schierare dal primo minuto Trent Alexander-Arnold, aumentando così le opzioni offensive e la creatività a centrocampo. Per l’Elche, l’esperienza di Rafa Mir potrebbe essere un fattore determinante.

In conclusione, ElcheReal Madrid si preannuncia come un match avvincente, dove le motivazioni delle due squadre e le peculiarità tattiche potrebbero regalare spettacolo e gol. Gli appassionati interessati a ulteriori dettagli e pronostici possono consultare le principali piattaforme dedicate alle scommesse sportive. Vuoi rimanere aggiornato su altri eventi sportivi? Scopri gli ultimi pronostici nella nostra sezione dedicata!

Argomenti

Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO