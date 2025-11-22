Pronostico Elche-Real Madrid: analisi, precedenti e tendenze

L’attesa cresce per l’incontro tra Elche e Real Madrid, in programma per la prossima giornata di Liga. La sfida si disputerà allo Stadio Manuel Martínez Valero, dove i padroni di casa cercheranno di fermare la corsa dei Blancos. Entrambe le squadre arrivano al match con obiettivi chiari e una storia recente che promette spettacolo in campo.

Il momento delle squadre: Elche in cerca di riscatto, Real Madrid solido

Elche si è distinta come una delle neo-promosse più sorprendenti di questa stagione in La Liga. Nelle prime dodici gare, ha perso solo tre volte, dimostrando solidità e personalità. Tuttavia, la squadra guidata da Eder Sarabia ha recentemente subito un calo di forma: negli ultimi cinque incontri di campionato non è riuscita a trovare la vittoria, accusando un momento di difficoltà. Nonostante ciò, il rendimento casalingo resta un punto di forza: Elche è ancora imbattuta tra le mura amiche.

Solo tre sconfitte nelle prime dodici partite

Nessuna vittoria nelle ultime cinque gare

Imbattibilità interna mantenuta

Dall’altra parte, il Real Madrid si presenta come capolista, forte di dieci successi nelle prime dodici partite. I Blancos però hanno rallentato lievemente prima della pausa internazionale, con una sconfitta contro il Liverpool e un pareggio a reti bianche in casa del Rayo Vallecano. Nonostante alcune difficoltà in attacco nelle ultime uscite, la rosa di Carlo Ancelotti può contare su talenti come Kylian Mbappé e Jude Bellingham, pronti a fare la differenza.

Precedenti e dati a confronto: possesso e attacchi prolifici

Guardando ai dati stagionali, Elche ha colpito per il suo stile di gioco propositivo. Con una media di possesso palla del 59%, la squadra si posiziona al terzo posto nella classifica del possesso in La Liga.

Elche ha segnato in 10 delle 12 partite giocate dal ritorno in massima serie

ha segnato in 10 delle 12 partite giocate dal ritorno in massima serie Entrambe le squadre sono andate a segno nelle trasferte contro Barcellona e Atletico Madrid

e Il Real Madrid fatica a mantenere la porta inviolata lontano da casa

Nell’ultimo periodo, gli infortuni in difesa hanno reso la retroguardia madrilena più vulnerabile, mentre l’attacco guidato da Mbappé resta una garanzia: il francese ha segnato 23 gol in 20 presenze stagionali tra club e nazionale, risultando spesso decisivo. In particolare, la combinazione tra Arda Güler e Mbappé ha prodotto il maggior numero di assist/gol tra tutti i duetti dei principali campionati europei.

L’analisi dei pronostici: equilibrio e talento in campo

I principali bookmaker vedono il Real Madrid favorito per la vittoria, ma prevedono una partita combattuta. La solidità difensiva casalinga dell’Elche e la sua capacità di segnare soprattutto nella ripresa potrebbero mettere in difficoltà i Blancos, che tendono invece a partire forte nei primi tempi e a subire di più nella seconda metà delle gare in trasferta. Da tenere d’occhio:

Kylian Mbappé come principale candidato a sbloccare il risultato

come principale candidato a sbloccare il risultato L’attitudine dell’ Elche a segnare nella ripresa (71% dei gol casalinghi nel secondo tempo)

a segnare nella ripresa (71% dei gol casalinghi nel secondo tempo) Possibile partita con entrambe le squadre a segno

Le probabili formazioni suggeriscono una sfida ricca di talento, con il Real Madrid che potrebbe schierare dal primo minuto Trent Alexander-Arnold, aumentando così le opzioni offensive e la creatività a centrocampo. Per l’Elche, l’esperienza di Rafa Mir potrebbe essere un fattore determinante.

In conclusione, Elche–Real Madrid si preannuncia come un match avvincente, dove le motivazioni delle due squadre e le peculiarità tattiche potrebbero regalare spettacolo e gol. Gli appassionati interessati a ulteriori dettagli e pronostici possono consultare le principali piattaforme dedicate alle scommesse sportive. Vuoi rimanere aggiornato su altri eventi sportivi? Scopri gli ultimi pronostici nella nostra sezione dedicata!