Pronostico e statistiche: Tunisia vs Liberia

Liberia e Tunisia si preparano a incrociare i guantoni in una delle partite più attese delle qualificazioni per i Mondiali 2026. Mentre gli ospiti tunisini cercano di consolidare la loro posizione in vetta al Gruppo H, i padroni di casa della Liberia sperano di riscrivere la storia con un’altra impresa. Questo confronto non è solo una partita di calcio, ma un evento che potrebbe ridefinire le sorti delle due squadre nelle qualificazioni.

Statistiche e quote: Tunisia in vantaggio

La sfida tra Liberia e Tunisia promette di essere un incontro chiave per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con una percentuale di vittoria stimata al 55%, la Tunisia parte con i favori del pronostico. Tuttavia, i “Lone Stars” della Liberia, pur essendo sfavoriti, hanno già dimostrato di poter sorprendere, soprattutto in casa.

• Ultimo Scontro: Tunisia 4-1 Liberia (qualificazioni Coppa d’Africa)

• Luogo: Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Monrovia

• Data e Ora: 19 Marzo 2025, 17:00

• Ranking FIFA: Liberia (145), Tunisia (52)

• Quote: Liberia 15%, Pareggio 30%, Tunisia 55%

Nonostante una difesa solida, i tunisini dovranno fare i conti con una Liberia che in casa sa farsi valere. I dati recenti mostrano che la Liberia ha concesso 14 gol nelle ultime cinque partite, mentre la Tunisia ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte esterne.

I pronostici suggeriscono una partita combattuta con pochi gol, sostenuta da probabilità del 70% per un Under 2.5. L’opzione più gettonata è la vittoria della Tunisia per 1-0, risultato considerato il più probabile. In termini di strategie di scommessa, la “combo multigol 1-3” si presenta come un’opzione con il 75% di probabilità di successo.

La Tunisia gioca con una formazione 4-1-2-1-2, contando su giocatori chiave come Romdhane e Sliti a centrocampo. La Liberia, dal canto suo, si schiera con un 4-1-4-1, sperando che il giovane Gibson possa sorprendere.

In sintesi, il match tra Liberia e Tunisia offre un’interessante miscela di strategia, talento e storia. Sebbene la Tunisia abbia una chiara superiorità tecnica, non può permettersi di sottovalutare una Liberia pronta a dare il massimo di fronte ai propri tifosi.

L’Under 2.5 rappresenta una scelta sensata per chi cerca un pronostico sicuro, mentre la doppia chance X2 dà una sicurezza ulteriore a chi scommette. Nonostante le previsioni, mai dare nulla per scontato nel calcio.

