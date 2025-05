Pronostico e statistiche Playoff Serie C: Feralpisalò, Monopoli e Rimini

I Playoff di Serie C rappresentano uno dei momenti più attesi e combattuti della stagione calcistica italiana. Diverse squadre si preparano a scendere in campo per inseguire il sogno promozione, affrontando sfide a eliminazione diretta che mettono in luce talento, organizzazione e spirito di sacrificio. In questa fase, club come Feralpisalò, Monopoli e Rimini iniziano la loro corsa dal primo turno nazionale, portando con sé statistiche e caratteristiche tecniche che meritano un’analisi dettagliata.

Feralpisalò: numeri da capolista tra equilibrio e solidità

Nel panorama dei playoff di Serie C, la Feralpisalò si distingue per un percorso di alta qualità nel girone di ritorno, dove ha ottenuto più punti persino del promosso Padova e solo uno in meno del Vicenza. La formazione guidata da Aimo Diana, già protagonista di una promozione con la Reggiana, si affida a un mix di giovani promesse e giocatori esperti. Elementi chiave della rosa sono:

Filippo Rinaldi : portiere che ha collezionato 14 clean sheet in 29 presenze, garantendo sicurezza tra i pali.

: portiere che ha collezionato 14 clean sheet in 29 presenze, garantendo sicurezza tra i pali. Una fase difensiva di spessore: terza miglior difesa del girone con 30 gol subiti.

18 giocatori andati a segno per un totale di 53 reti, 30 delle quali realizzate solo nel girone di ritorno.

Attacco variegato con Di Molfetta (9 gol), Cavuoti , Maistrello , Crespi e il nuovo arrivato Santini .

(9 gol), , , e il nuovo arrivato . Esperienza internazionale grazie a Frederik Sørensen, ex Juventus e Bologna.

La Feralpisalò, con 72 punti in classifica e la miglior posizione tra le terze, potrà sfruttare il vantaggio di essere testa di serie nei turni successivi. Questo aspetto, unito a una solidità di squadra e alla capacità di andare in rete con molti uomini diversi, la rende una delle principali candidate per la promozione.

Accanto ai lombardi, anche il Monopoli e il Rimini si presentano con credenziali importanti. Il Monopoli si caratterizza per la migliore difesa del Girone C (25 gol subiti) e un gioco cinico che punta sulle ripartenze e sulle palle inattive, mentre il Rimini, vincitore della Coppa Italia di Serie C, può contare su organizzazione difensiva e sulla leadership di Simone Colombi tra i pali. Nonostante qualche difficoltà offensiva, la squadra romagnola resta una mina vagante grazie anche al contributo di Parigi e Cioffi.

La fase nazionale dei playoff di Serie C promette spettacolo e sfide avvincenti. Le squadre che iniziano da questo turno, pur non potendo scontrarsi tra loro, dovranno affrontare avversarie determinate provenienti dalle fasi precedenti. Per i tifosi e gli appassionati di calcio, sarà interessante seguire l’evoluzione delle quote, con la Feralpisalò che parte da favorita grazie ai numeri e alla posizione di classifica, ma senza sottovalutare la solidità del Monopoli e la pericolosità del Rimini. Seguici per approfondimenti, analisi statistiche e aggiornamenti costanti sulle prossime gare decisive dei playoff di Serie C!