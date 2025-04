Pronostici Serie A: Palermo vs Sassuolo

Nel mondo del calcio, poche cose sono più emozionanti di una partita che può decidere le sorti di un’intera stagione. Con la Serie A 2025-2026 all’orizzonte, l’attenzione degli appassionati di scommesse sportive è tutta sul doppio confronto che vede protagonisti Palermo e Sassuolo. Queste due squadre, con storie e statistiche diverse, si preparano a una sfida che potrebbe cambiare le loro sorti. A ciò si aggiunge il derby tra Spezia e Sampdoria, creando un intreccio di emozioni e opportunità per i tifosi e gli scommettitori.

Sassuolo: statistiche e trend recenti

Il Sassuolo si presenta come una delle squadre più in forma del campionato, con 72 punti all’attivo, frutto di 22 vittorie, 6 pareggi e solo 3 sconfitte. In trasferta, i neroverdi hanno dimostrato grande solidità, raccogliendo 31 punti grazie a 9 vittorie e 4 pareggi, perdendo solo 2 volte lontano da casa. La squadra di Dionisi, ex allenatore del Sassuolo in Serie A, punta a mantenere il suo stato di grazia per garantire una promozione anticipata.

Ultima partita: Vittoria 5-1 contro la Reggiana

Gol segnati: 67

Gol subiti: 28

Giocatore chiave: Brunori, decisivo in 6 delle ultime 11 partite

Dall’altra parte, il Palermo si trova a metà classifica con 42 punti, con un bilancio di 11 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. La squadra rosanero ha ottenuto 22 punti in casa e mira a sfruttare il fattore campo per ribaltare i pronostici.

Ultima partita: Vittoria 2-1 a Salerno

Gol segnati: 38

Gol subiti: 32

Giocatore chiave: Pohjanpalo, 5 reti in 7 partite

La storia recente tra le due squadre vede il Sassuolo leggermente favorito, con 2 vittorie negli ultimi 3 incontri disputati a Palermo. Tuttavia, il match di andata si è concluso con un 2-1 in favore dei rosanero, segno che nulla è scontato.

Con un campionato così avvincente, la sfida tra Palermo e Sassuolo promette di essere un evento cruciale sia per gli appassionati di calcio che per gli scommettitori. Le quote attuali riflettono un leggero vantaggio per il Sassuolo, ma il fattore casa potrebbe giocare a favore del Palermo. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire quale squadra avrà la meglio.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!