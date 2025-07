Pronostico e statistiche Mondiali Scherma 2025: Italia-USA

La stagione internazionale di scherma si conferma ricca di colpi di scena e imprevedibilità, con i Campionati Mondiali di Tbilisi 2025 che vedono l’Italia ancora in corsa per la conquista del medagliere. In un contesto altamente competitivo, la giornata conclusiva promette di essere decisiva, con diverse nazioni in lotta per il primato. Analizziamo insieme lo scenario attuale, le statistiche e i possibili esiti delle ultime gare, offrendo una panoramica chiara per chi segue la disciplina o è interessato ai pronostici sportivi.

Italia e USA in testa: statistiche e quote aggiornate

L’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2025 si apre con una situazione di grande equilibrio tra Italia e Stati Uniti. Attualmente, entrambe le squadre contano due ori, ma gli USA vantano un argento in più mentre gli azzurri hanno raccolto quattro bronzi. Tuttavia, tutto si deciderà nelle prove finali di sciabola femminile a squadre e spada maschile a squadre, eventi che possono ribaltare la classifica finale.

Italia: 2 ori, 4 bronzi

Stati Uniti: 2 ori, 1 argento

Francia: 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo

Atleti Indipendenti: 1 oro, 2 argenti

Le squadre azzurre schierate nelle ultime gare sono tra le più attese: la sciabola femminile parte da outsider ma potrebbe sorprendere, mentre la spada maschile è considerata tra le favorite per il podio. Un successo in una delle due competizioni garantirebbe all’Italia il sorpasso sugli Stati Uniti, mentre anche la Francia e la selezione degli Atleti Indipendenti restano in corsa grazie alla forza delle proprie squadre, in particolare nella sciabola femminile.

Nazione Ori Argenti Bronzi Italia 2 0 4 Stati Uniti 2 1 0 Francia 1 3 1 Atleti Indipendenti 1 2 0

Per gli appassionati di pronostici, gli esiti delle ultime gare saranno influenzati sia dal sorteggio che dalle condizioni degli atleti. La Francia è favorita nella sciabola femminile, mentre la spada maschile potrebbe vedere un duello Italia-Francia solo in finale. Attenzione anche alle possibili sorprese della selezione degli Atleti Indipendenti, guidata da campionesse come Sofya Velikaya e Yana Egorian.

In conclusione, la conclusione dei Mondiali di Scherma 2025 si preannuncia incerta e avvincente. L’Italia ha la possibilità concreta di conquistare il primo posto nel medagliere grazie alla forza delle proprie squadre, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di USA, Francia e Atleti Indipendenti. Le quote rispecchiano questa incertezza, con un equilibrio tra le principali nazioni e la possibilità di colpi di scena fino all’ultimo assalto.

