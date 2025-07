Pronostico e statistiche Eurolega 2026: Milano sfida i favoriti

La nuova stagione di Eurolega si prepara a regalare emozioni agli appassionati di basket europeo e agli osservatori delle scommesse sportive. Dopo il recente trionfo del Fenerbahce, l’attenzione si concentra ora sulle quote antepost pubblicate dai principali bookmaker, che delineano il quadro dei favoriti e delle possibili outsider per la vittoria finale nell’edizione 2026. In particolare, le aspettative verso le squadre italiane, come Olimpia Milano e Virtus Bologna, sono oggetto di analisi e confronto tra le varie piattaforme di scommesse.

Olimpia Milano: statistiche e pronostici in vista della nuova Eurolega

Secondo le principali agenzie di scommesse, l’Olimpia Milano parte da una posizione sfavorita nella corsa per la vittoria finale in Eurolega 2026. Un’analisi delle quote mostra come le possibilità attribuite alla formazione milanese siano piuttosto basse, con una quota media pari a 25.50. Questa valutazione riflette sia il gap rispetto alle principali favorite sia la necessità, per Milano, di compiere una vera impresa per tornare a conquistare un trofeo continentale che manca dal 1987.

Le favorite secondo i bookmaker sono Olympiacos e Panathinaikos , squadre greche con roster di altissimo livello e un rendimento costante nelle ultime stagioni.

e , squadre greche con roster di altissimo livello e un rendimento costante nelle ultime stagioni. Il Fenerbahce , campione in carica, viene indicato come possibile protagonista anche nella stagione che sta per iniziare.

, campione in carica, viene indicato come possibile protagonista anche nella stagione che sta per iniziare. Tra le outsider si segnala il Real Madrid , tradizionalmente competitivo nelle fasi decisive del torneo.

, tradizionalmente competitivo nelle fasi decisive del torneo. Per quanto riguarda le squadre italiane, sia Olimpia Milano che Virtus Bologna sono considerate sfavorite, con quote alte che riflettono le basse aspettative dei bookmaker.

Squadra Quota Media Antepost Olympiacos 3.00 Panathinaikos 3.50 Fenerbahce 5.00 Real Madrid 8.00 Olimpia Milano 25.50 Virtus Bologna 30.00

Oltre alle quote sulla vincente, i bookmaker offrono numerose opzioni di scommessa, dai risultati delle singole partite alle performance individuali dei giocatori. Importante sottolineare che tutte le piattaforme citate sono in possesso di regolare licenza ADM, garanzia di legalità e sicurezza per gli utenti.

In conclusione, la nuova stagione di Eurolega si preannuncia ricca di sfide e colpi di scena. Le squadre italiane, in particolare Olimpia Milano e Virtus Bologna, dovranno superare pronostici poco favorevoli per arrivare alle Final Four. Le quote attuali vedono Olympiacos e Panathinaikos in testa, seguiti da Fenerbahce e Real Madrid. Se sei interessato a seguire tutti gli sviluppi dell’Eurolega 2026, consulta regolarmente le nostre analisi e resta informato sui trend delle scommesse!