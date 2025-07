Pronostico e statistiche Atp Toronto: focus su Shelton e Fils

Il Canadian Open, meglio noto come Atp Toronto, accende i riflettori su alcuni degli incontri più attesi della stagione tennistica. I match in programma tra la tarda serata e la notte italiana offrono spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico sia per gli appassionati di statistiche e pronostici. Tra i protagonisti troviamo giovani talenti in ascesa e veterani desiderosi di tornare ai fasti del passato, in un torneo che promette spettacolo e incertezza.

Le statistiche e le quote chiave dei protagonisti di Toronto

La quarta testa di serie del torneo, l’americano Ben Shelton, sta vivendo un periodo di forma eccellente. Salito al sesto posto del ranking, Shelton si presenta come uno dei favoriti per un percorso lungo al Canadian Open. Dopo aver ricevuto un bye al primo turno, affronterà Adrian Mannarino, qualificato che ha già superato due turni ma che in stagione ha registrato un bilancio negativo sul cemento (4 vittorie e 13 sconfitte). Dall’altra parte, occhi puntati sul confronto tra il giovane Arthur Fils e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Carreno Busta aveva trionfato proprio a Toronto tre anni fa, ma oggi si trova a dover gestire le difficoltà fisiche e il calo di risultati dovuti in parte a una tendinite al gomito.

Shelton ha raggiunto la semifinale a Washington e all’Australian Open su cemento.

ha raggiunto la semifinale a Washington e all’Australian Open su cemento. Mannarino ha vinto entrambi i precedenti contro Shelton, sempre su cemento, ma diversi anni fa.

ha vinto entrambi i precedenti contro Shelton, sempre su cemento, ma diversi anni fa. Fils rientra da un infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori per due mesi.

rientra da un infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori per due mesi. Carballes Baena e Quinn, outsider nei rispettivi match, puntano a sorprendere.

Per quanto riguarda Brandon Nakashima, la sua stagione sul cemento è stata positiva, con una semifinale ad Acapulco e quarti a Delray Beach e Washington. Affronterà il giovane Quinn, che dopo aver vinto al primo turno contro Nishioka, ha raggiunto la sua miglior posizione in carriera (82° nel ranking live).

Le quote riflettono le aspettative dei bookmaker:

Match Esito Quota Fils vs Carreno Busta 2-1 Fils (Set Betting) 3.55 (Goldbet, Lottomatica), 1.95 (SNAI) Shelton & Nakashima Entrambi vincenti 2-0 (Set Betting) 2.97 (Goldbet)

Il torneo è visibile in esclusiva su Sky Sport 1 e in streaming tramite Sky Go e NOW.

In sintesi, il torneo Atp di Toronto propone incontri dal pronostico aperto e diversi spunti per chi segue le statistiche e le quote. L’attenzione si concentra su giovani promesse come Shelton e Fils, ma anche sui possibili ritorni di veterani come Carreno Busta. Le quote attuali vedono favoriti Shelton e Nakashima (doppia a 2.97), mentre per il match Fils-Carreno Busta il risultato esatto 2-1 a favore del francese è quotato 3.55.

