Pronostico Crystal Palace-Tottenham: analisi e consigli Premier

La Premier League si avvia verso il giro di boa con la 18° giornata, che si apre con il tradizionale Boxing Day e si conclude domenica 28 dicembre 2025 alle ore 17:30 con il derby di Londra tra Crystal Palace e Tottenham. La partita, in programma al Selhurst Park, rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le squadre, reduci da un periodo di forma tutt’altro che brillante. In questo articolo analizziamo il contesto dell’incontro, i dati salienti e il pronostico degli esperti, offrendo una panoramica adatta anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle previsioni calcistiche.

Crystal Palace e Tottenham: crisi di risultati a confronto

Il Crystal Palace si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 26 punti, a sole due lunghezze dalla zona europea. Tuttavia, la squadra londinese sta attraversando una fase delicata, come dimostrano le due pesanti sconfitte consecutive subite nelle ultime giornate. Dopo una sconfitta casalinga per 0-3 contro il Manchester City, il Palace ha subito addirittura quattro gol in trasferta contro il Leeds, per un totale di sette reti incassate in appena due partite. Un dato anomalo, considerando che nelle prime quindici giornate il reparto difensivo ne aveva subite solo dodici complessivamente.

Dall’altra parte, anche il Tottenham vive un periodo difficile: la squadra è scivolata fino al quattordicesimo posto in classifica e ha collezionato due sconfitte nelle ultime due partite di campionato. Gli Spurs sono stati battuti per 3-0 dal Nottingham e poi hanno ceduto in casa 1-2 contro il Liverpool, nonostante una prova combattuta. Anche la difesa dei lilywhites appare in difficoltà: la porta del Tottenham è rimasta inviolata solo in una delle ultime otto gare, segno di una fragilità da non sottovalutare.

I dati chiave e i precedenti tra le due squadre

Analizzando i dati della stagione, emergono alcune tendenze interessanti. Il Crystal Palace ha costruito la propria classifica grazie a una difesa solida, almeno fino alle ultime giornate, ma ora questa certezza sembra vacillare. Il reparto offensivo, invece, fatica a trovare continuità.

Per quanto riguarda i precedenti, il derby londinese tra Palace e Tottenham è sempre stato caratterizzato da grande equilibrio e da partite combattute, spesso decise da episodi. Nelle ultime stagioni, le due squadre si sono spartite i punti, con risultati mai scontati e diversi pareggi a basso punteggio.

Di seguito una sintesi degli ultimi scontri diretti:

2024/2025: Tottenham – Crystal Palace 1-1

– 1-1 2023/2024: Crystal Palace – Tottenham 0-1

– 0-1 2022/2023: Tottenham – Crystal Palace 2-0

Questi dati suggeriscono una tendenza a gare equilibrate, con pochi gol e difese spesso protagoniste.

Pronostico degli esperti: sfida aperta e incerta

Alla luce delle analisi statistiche e del momento di forma delle due squadre, gli esperti prevedono una partita estremamente equilibrata e combattuta. Entrambe le formazioni sono reduci da una striscia negativa, con difese che hanno mostrato segni di cedimento nelle ultime uscite. Tuttavia, il Crystal Palace, spinto dal pubblico di casa e con l’obiettivo di restare agganciato alla zona europea, potrebbe approcciare la gara con maggiore determinazione. Il Tottenham dovrà invece ritrovare solidità difensiva e concretezza in attacco per tornare a muovere la classifica.

Gli esperti sottolineano come il match potrebbe essere deciso da dettagli, con entrambe le squadre che cercheranno di evitare ulteriori passi falsi. In questo contesto, si prevede una partita dal ritmo intenso ma con poche reti, dove la prudenza potrebbe prevalere sull’audacia. Da segnalare inoltre la presenza in campo di giocatori chiave come Richarlison per il Tottenham e l’esperienza di alcuni elementi del Palace che potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi.

In conclusione, il derby di Londra tra Crystal Palace e Tottenham si presenta come una sfida incerta, da seguire con attenzione per l’importanza che riveste in chiave classifica e per il valore delle due squadre coinvolte. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta tv e confrontare le proprie previsioni con quelle degli esperti del settore. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!