Pronostico Crystal Palace-Liverpool: analisi e consigli Community Shield

La FA Community Shield 2025 segna il debutto ufficiale della stagione calcistica inglese, proponendo una sfida di grande interesse tra Crystal Palace e Liverpool. L’incontro si svolgerà domenica 10 agosto alle ore 16 presso il mitico stadio Wembley di Londra. Si tratta di una partita che mette di fronte la vincitrice della scorsa FA Cup e i dominatori della Premier League, in un appuntamento tradizionale che precede l’inizio del campionato inglese.

Il cammino e la forma attuale di Crystal Palace e Liverpool

Il Crystal Palace, fresco vincitore della FA Cup, approda per la prima volta nella sua storia alla Community Shield. La squadra londinese vive un periodo di transizione piuttosto complesso: le vicende societarie legate alla multiproprietà hanno costretto le Eagles a rinunciare all’Europa League e ad accontentarsi della Conference League, con un mercato estivo bloccato e pochi innesti di rilievo. La rosa, pur mantenendo i suoi giocatori chiave come Eberechi Eze e Mateta, non si è rinforzata come avrebbe voluto e i risultati della preparazione estiva sono stati altalenanti, con una recente sconfitta contro l’Augsburg.

Acquisti principali: il portiere Benitez e Borna Sosa .

e . Formazione tipo: 3-4-2-1 con Eze e Sarr alle spalle di Mateta.

All’opposto, il Liverpool arriva a Wembley con il favore dei pronostici. I Reds hanno dominato l’ultima Premier League e durante il mercato estivo hanno investito cifre importanti per assicurarsi calciatori di grande valore come Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez e Ekitiké. Nonostante una sconfitta in amichevole contro il Milan, il club guidato da Arne Slot si presenta con un potenziale offensivo tra i più temibili d’Europa.

Acquisti di rilievo: Wirtz , Frimpong , Kerkez , Ekitiké .

, , , . Possibile modulo: 4-2-3-1 con Salah, Wirtz e Gakpo alle spalle di Ekitiké.

Precedenti e dati statistici tra Crystal Palace e Liverpool

Le statistiche recenti evidenziano una netta supremazia del Liverpool nei confronti diretti: nelle ultime 16 partite tra le due squadre in tutte le competizioni, i Reds hanno vinto 12 volte, con 3 pareggi e una sola vittoria per il Crystal Palace. L’ultimo successo delle Eagles contro il Liverpool risale all’aprile 2024, quando si imposero per 1-0 ad Anfield. Inoltre, il Liverpool ha vinto quattro delle ultime cinque finali disputate a Wembley, confermando la propria familiarità con appuntamenti di questo tipo.

Ultimi 5 incontri Vittorie Liverpool Vittorie Crystal Palace Pareggi 2022-2025 4 1 0

Un altro dato rilevante riguarda la tendenza al gol: il Liverpool non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 10 partite ufficiali, mentre la sua media realizzativa resta elevata grazie a una batteria offensiva di primissimo livello.

Il pronostico dei bookmaker e l’analisi degli esperti

Secondo i principali bookmaker e il parere degli analisti, il Liverpool parte nettamente favorito nella sfida contro il Crystal Palace. I motivi di questa fiducia risiedono nell’organico di grande qualità di cui dispone Arne Slot, rafforzato da acquisti mirati e da una pre-season estremamente positiva. Si prevede inoltre una partita vivace e ricca di gol, complice anche la fase di rodaggio delle due difese e la propensione offensiva delle squadre.

Il Liverpool ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime cinque partite ufficiali.

ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime cinque partite ufficiali. Il Crystal Palace potrebbe sfruttare la verve di Eze , spesso decisivo nei grandi appuntamenti.

potrebbe sfruttare la verve di , spesso decisivo nei grandi appuntamenti. Entrambe le formazioni potrebbero andare a segno, ma la maggiore profondità della rosa del Liverpool dovrebbe fare la differenza nei 90 minuti.

Gli esperti consigliano quindi una vittoria del Liverpool, con la possibilità che entrambe le squadre trovino la via del gol. Da tenere d’occhio anche Mohamed Salah, spesso protagonista nelle finali.

In conclusione, la Community Shield 2025 si preannuncia come una sfida dal grande fascino e dagli elevati contenuti tecnici, con il Liverpool che parte con tutti i favori del pronostico contro un Crystal Palace in cerca di riscatto. Per chi desidera scommettere sull’evento, i principali operatori italiani mettono a disposizione tutte le opzioni e informazioni utili per una scelta consapevole.

