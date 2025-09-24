Pronostico Crystal Palace-Liverpool: analisi e approfondimenti

La sfida tra Crystal Palace e Liverpool, in programma sabato 27 settembre 2025 alle ore 16:00 presso il Selhurst Park di Londra, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della sesta giornata di Premier League. Le due squadre si incontrano nuovamente dopo la combattutissima finale di Community Shield giocata ad agosto, aggiungendo ulteriore interesse a una gara che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe.

Analisi della Forma Attuale: Crystal Palace e Liverpool a Confronto

Entrambe le formazioni arrivano a questa partita in un momento particolarmente positivo. Il Crystal Palace, guidato da Glasner, ha mantenuto l’imbattibilità nei primi cinque turni di campionato e vanta una striscia ancora più lunga considerando le coppe, per un totale di nove gare senza sconfitte. Gli ultimi risultati vedono le Eagles reduci dal successo esterno contro il West Ham, grazie alle reti di Mateta e Mitchell, che hanno permesso al club londinese di agganciare il quinto posto in classifica.

Crystal Palace : 5 giornate di imbattibilità in Premier League

: 5 giornate di imbattibilità in Premier League Successo esterno nell’ultimo turno

Quinto posto in classifica

Sul fronte opposto, il Liverpool di Slot continua la sua marcia trionfale: sette vittorie consecutive tra campionato e coppe hanno permesso ai Reds di allungare a +5 sulle inseguitrici. La recente qualificazione al turno successivo di Carabao Cup, ottenuta superando il Southampton per 2-1, alimenta il morale della squadra. Tuttavia, la gara ha portato anche una nota negativa con l’infortunio di Leoni, il quale rischia uno stop prolungato.

Liverpool : 7 vittorie consecutive tra tutte le competizioni

: 7 vittorie consecutive tra tutte le competizioni Capolista in Premier League

Infortunio di Leoni che preoccupa l’ambiente

I Precedenti tra Crystal Palace e Liverpool: Dati e Statistiche Chiave

L’ultimo incrocio ufficiale tra Crystal Palace e Liverpool risale alla finale di Community Shield 2025/26, terminata 2-2 nei tempi regolamentari e vinta dalle Eagles ai calci di rigore, dopo una clamorosa rimonta. Questo risultato rappresenta una rara gioia per il Crystal Palace contro i Reds, dato che la squadra londinese non vince in casa contro il Liverpool dal lontano 23 novembre 2014. I dati storici quindi sorridono ai Reds, che hanno spesso trovato punti preziosi nelle sfide al Selhurst Park.

Ultimi 5 incontri a Londra Risultato Crystal Palace-Liverpool 2025 2-2 (3-2 dcr) Crystal Palace-Liverpool 2024 0-2 Crystal Palace-Liverpool 2023 1-3 Crystal Palace-Liverpool 2022 1-4 Crystal Palace-Liverpool 2021 0-7

Pronostico del Bookmaker: Liverpool Favorito ma Attenzione alle Sorprese

Gli analisti individuano nel Liverpool la squadra favorita per il successo in questa trasferta, pur riconoscendo la solidità e il buon momento del Crystal Palace. I Reds arrivano con la determinazione di vendicare la sconfitta ai rigori nella recente Community Shield e di confermare la loro posizione in vetta alla classifica. Tuttavia, la gara non sarà semplice: il Crystal Palace ha dimostrato di saper reggere la pressione e di poter mettere in difficoltà anche le squadre più quotate, come accaduto proprio nell’ultimo scontro diretto. L’attesa è per una partita combattuta, in cui la difesa potrebbe avere la meglio sull’attacco, lasciando prevedere un risultato con poche reti segnate. Gli osservatori suggeriscono attenzione a possibili sorprese, ma vedono comunque il Liverpool leggermente avanti nei pronostici, in virtù della qualità e dell’esperienza maturata nelle ultime stagioni.

In sintesi, Crystal Palace e Liverpool promettono spettacolo in una sfida dal sapore di rivincita e con punti importanti in palio per la corsa ai vertici della Premier League. Per chi desidera approfondire il tema delle scommesse, è possibile consultare le principali piattaforme autorizzate e seguire l’andamento degli eventi in tempo reale. Segui i nostri approfondimenti per restare aggiornato su tutte le analisi e i pronostici delle prossime giornate di Premier League!