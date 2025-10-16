Pronostico Crotone-Monopoli: analisi e previsioni Serie C

Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 14:30 lo Stadio Ezio Scida sarà teatro di una sfida di grande rilievo per la Serie C: il Crotone affronta il Monopoli in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa alle posizioni di vertice del Girone C. In questo articolo analizziamo il contesto, i dati e i precedenti, oltre alle valutazioni dei bookmaker, per offrire un quadro esaustivo sul pronostico dell’incontro.

Un Crotone in crescita, Monopoli in cerca di riscatto

Il Crotone, guidato da Emilio Longo, si presenta a questo appuntamento in uno stato di forma particolarmente positivo. La squadra calabrese ha messo in mostra una spiccata qualità offensiva, testimoniata dai 18 gol realizzati in campionato, e una buona solidità difensiva, con appena 7 reti subite. Tuttavia, il rendimento casalingo non è stato sempre all’altezza delle aspettative: in cinque gare interne, i rossoblù hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il tecnico Longo ha sottolineato l’importanza di essere più concreti e sfruttare meglio il fattore campo per consolidare la posizione nelle zone alte della classifica.

Di contro, il Monopoli di Alberto Colombo occupa attualmente la nona posizione con 12 punti. I biancoverdi stanno vivendo una fase altalenante, con difficoltà soprattutto nella fase offensiva: solo 8 gol segnati e ben 11 subiti, segno di qualche fragilità difensiva. La recente sconfitta interna contro la Salernitana ha alimentato la necessità di ritrovare fiducia e compattezza, soprattutto in un campo storicamente ostico come quello di Crotone. Per il Monopoli, la sfida rappresenta l’occasione per invertire un trend negativo e rilanciare le proprie ambizioni.

I precedenti sorridono ai rossoblù: analisi storica degli incontri

Guardando ai confronti diretti più recenti tra Crotone e Monopoli, emerge un chiaro vantaggio per la formazione calabrese: nelle ultime cinque sfide, il Crotone ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, confermando una certa superiorità tecnica e organizzativa. Tuttavia, è da sottolineare come questi incontri siano spesso stati combattuti e caratterizzati da grande equilibrio. Il Monopoli, pur partendo sfavorito nei numeri, ha sempre cercato di mettere in difficoltà i rossoblù con una tattica accorta e ripartenze veloci. La tradizione, dunque, suggerisce un vantaggio per i padroni di casa, ma senza escludere sorprese.

Il pronostico degli esperti: Crotone favorito ma occhio alle variabili

L’analisi dei dati e delle statistiche porta a considerare il Crotone come la squadra favorita per questa sfida. I rossoblù arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e sembrano aver trovato un’identità precisa, grazie anche al pressing alto e alle verticalizzazioni rapide impresse da Longo. La spinta del pubblico dello Scida potrebbe risultare determinante per consolidare il trend positivo.

D’altra parte, il Monopoli ha dimostrato di essere squadra capace di sorprendere in trasferta, specie se riuscirà a mantenere un atteggiamento attendista e a sfruttare le occasioni in contropiede. La chiave sarà la capacità dei biancoverdi di ritrovare incisività offensiva e limitare gli errori difensivi, aspetti che potrebbero rendere il match più aperto di quanto i pronostici indichino. In definitiva, le probabilità sembrano pendere a favore del Crotone, ma il calcio – si sa – può sempre riservare sorprese.

In sintesi, Crotone e Monopoli si preparano a una gara che promette intensità ed equilibrio, con i rossoblù determinati a confermare il proprio stato di forma e i biancoverdi intenzionati a sovvertire la tradizione. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!