Pronostico Cremonese-Napoli: analisi e precedenti Serie A

Cremonese e Napoli si sfideranno domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, per la diciassettesima giornata di Serie A. L’incontro promette grande intensità, con i partenopei desiderosi di rilanciarsi dopo la recente vittoria in Supercoppa Italiana e i grigiorossi pronti a sfruttare il fattore campo per sorprendere ancora.

Lo stato di forma di Cremonese e Napoli alla vigilia

La sfida arriva in un momento particolare per entrambe le squadre. La Cremonese, guidata da Davide Nicola, si sta dimostrando una delle formazioni più solide tra le neopromosse, occupando l’undicesima posizione in classifica con 21 punti dopo 16 giornate. In casa, i grigiorossi hanno perso solo due volte su sette partite disputate allo “Zini” e hanno appena strappato un prezioso pareggio in trasferta contro la Lazio. Il tecnico Nicola punterà ancora sull’esperienza di Vardy e Bonazzoli in attacco, con un centrocampo rafforzato dal rientro di Payero. Qualche problema in difesa per l’assenza di Ceccherini, ma la squadra ha dimostrato grande compattezza e carattere.

D’altra parte, il Napoli allenato da Antonio Conte arriva galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa Italiana, pur reduce da una sconfitta in campionato contro l’Udinese. Attualmente terzi in classifica con 31 punti, gli azzurri inseguono le prime della classe e sono determinati a non perdere terreno nella corsa Champions. La rosa azzurra è profonda, anche se alcuni giocatori, come Beukema e Olivera, non sono al meglio della condizione. Si prevede qualche rotazione rispetto all’undici visto in Arabia, ma la qualità resta elevata, con l’attacco affidato a giocatori del calibro di David Neres e Hojlund.

Cremonese : 21 punti in 16 gare, solo 2 sconfitte casalinghe

: 21 punti in 16 gare, solo 2 sconfitte casalinghe Napoli : 31 punti, terzo posto, morale alto dopo la Supercoppa

: 31 punti, terzo posto, morale alto dopo la Supercoppa Assenze e rotazioni potrebbero influire sulla gara

Precedenti storici e dati statistici tra Cremonese e Napoli

Storicamente, i confronti tra Cremonese e Napoli sono stati 32 in totale in Serie A. Il bilancio vede i partenopei nettamente avanti con 16 vittorie, mentre la Cremonese si è imposta 6 volte e 10 incontri sono terminati in pareggio. Le ultime due sfide risalgono alla stagione 2022/23, con il Napoli vincitore sia all’andata che al ritorno, totalizzando uno score complessivo di 7-1. Nei confronti più recenti, la formazione lombarda ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide contro squadre della parte alta della classifica, segno di una crescita nella capacità di affrontare le big.

Ecco una sintesi dei precedenti più rilevanti:

Totale partite Vittorie Cremonese Vittorie Napoli Pareggi 32 6 16 10

Analisi del pronostico: chi parte favorito e perché

Sebbene la Cremonese abbia costruito una reputazione di squadra solida, soprattutto tra le mura amiche, i pronostici degli addetti ai lavori vedono ancora il Napoli favorito per la vittoria. I partenopei possono contare su un tasso tecnico superiore, una rosa più ampia e l’entusiasmo derivante dal recente successo in Supercoppa. Tuttavia, il match non si preannuncia semplice: la Cremonese ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi, adottando un atteggiamento attento e concedendo pochi gol agli avversari.

Il Napoli dovrà essere paziente e sfruttare la qualità dei suoi uomini per trovare spazi nella difesa avversaria. Una volta superata la fase iniziale di equilibrio, la squadra di Conte potrebbe prendere il controllo della gara, ma non sono escluse sorprese. Il fattore campo e l’entusiasmo dei tifosi grigiorossi potrebbero infatti giocare un ruolo importante nel mantenere la partita in bilico fino al termine.

In definitiva, l’incrocio tra Cremonese e Napoli si prospetta avvincente e ricco di spunti, con i partenopei leggermente avanti nei pronostici ma chiamati a una prova di maturità contro una squadra in grande fiducia. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.

