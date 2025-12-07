Pronostico Cosenza-Picerno: analisi Serie C e stato di forma

La Serie C si prepara a vivere una sfida significativa nella diciassettesima giornata del Girone C: Cosenza e Picerno si incontreranno per la prima volta allo stadio Marulla. L’appuntamento è di quelli da non perdere per entrambe le formazioni, entrambe impegnate nella rincorsa ai rispettivi obiettivi stagionali. La partita si terrà nel weekend, in un momento cruciale della stagione in cui ogni punto può fare la differenza tra la lotta per il vertice e la corsa alla salvezza.

Il momento delle due squadre: tra continuità e necessità di riscatto

Il Cosenza arriva a questo appuntamento dopo aver subito una sconfitta inattesa contro il Foggia, interruzione di una serie positiva che aveva visto la formazione calabrese inanellare sei risultati utili consecutivi. La squadra guidata da Antonio Buscè ha mostrato una mentalità vincente, come lo stesso tecnico ha sottolineato alla vigilia dell’incontro, e vuole subito riprendere il cammino verso le zone alte della classifica. In casa, i rossoblù hanno raccolto già tre vittorie consecutive e puntano al quarto successo interno di fila per riavvicinare la capolista Catania e non perdere terreno nella corsa promozione.

Assenze importanti: Kourfalidis , Cimino , Arioli e Novello non saranno disponibili.

, , e non saranno disponibili. Modulo proposto: conferma per il 4-3-2-1 che ha dato stabilità e risultati.

Punti di forza: solidità difensiva e capacità di sfruttare le occasioni in attacco.

Il Picerno, invece, vive un periodo complicato: sette sconfitte nelle ultime dieci partite e una sola vittoria, ottenuta contro il Monopoli. L’arrivo in panchina di Valerio Bertotto non ha ancora prodotto la svolta sperata, con soli quattro punti raccolti sotto la sua gestione. I lucani sono attualmente ultimi in classifica, ma il recente successo esterno fa ben sperare in un cambio di passo, soprattutto nella lotta per evitare la retrocessione diretta.

Assenza pesante: squalifica per Esposito .

. Modulo: 4-2-3-1 per dare equilibrio tra difesa e attacco.

Obiettivo: dare continuità e avvicinare la zona salvezza, distante solo quattro punti.

I precedenti e le informazioni rilevanti sulla gara

Questa sarà la prima volta in cui Cosenza e Picerno si affronteranno allo stadio Marulla, rendendo la sfida ancora più interessante sotto il profilo storico e statistico. L’assenza di precedenti diretti lascia spazio all’incertezza e all’attesa per vedere quale delle due squadre riuscirà ad imporsi in questo nuovo capitolo. Entrambe le formazioni arrivano con motivazioni forti: il Cosenza vuole dimenticare la battuta d’arresto e confermare la propria forza tra le mura amiche, mentre il Picerno cerca punti preziosi per non perdere il treno della salvezza. La differenza in classifica e lo stato di forma delle ultime settimane conferiscono ai padroni di casa un leggero vantaggio psicologico, ma in Serie C ogni partita può riservare sorprese.

Squadra Ultime 10 Partite Posizione Cosenza 6 risultati utili, 1 sconfitta recente Zona alta Picerno 1 vittoria, 7 sconfitte Ultimo posto

Analisi e pronostico degli esperti per la sfida al Marulla

Secondo l’analisi degli addetti ai lavori, il Cosenza parte favorito in questa sfida grazie alla solidità dimostrata nelle ultime settimane e al rendimento positivo davanti al proprio pubblico. L’allenatore Buscè ha saputo dare alla squadra una precisa identità, puntando su un assetto tattico equilibrato e su una rosa in grado di adattarsi alle diverse situazioni di gioco. La voglia di riscatto dopo l’ultima sconfitta rappresenta una motivazione in più per i calabresi, che non vogliono perdere il contatto con le prime posizioni della classifica.

La difesa del Cosenza è tra le meno battute del girone.

è tra le meno battute del girone. L’attacco si affida alla fantasia di Cannavò , Florenzi e Mazzocchi .

, e . Il Picerno, pur in difficoltà, ha dimostrato di poter essere pericoloso in trasferta, come dimostra il successo a Monopoli.

I bookmaker ritengono che la maggiore esperienza e la miglior forma del Cosenza possano rivelarsi determinanti, ma raccomandano attenzione alle insidie di una squadra come il Picerno, motivata dall’urgenza di fare punti per uscire dalla crisi. Si prospetta una partita equilibrata, dove la determinazione e la concentrazione potrebbero fare la differenza nei momenti chiave dell’incontro.

In conclusione, la sfida tra Cosenza e Picerno si preannuncia combattuta e ricca di spunti. Gli amanti delle statistiche e delle analisi sportive potranno seguire l’evolversi della gara tramite il LIVE MATCH, un’occasione per valutare in tempo reale le scelte tattiche e le prestazioni dei protagonisti. Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutte le novità sulle prossime giornate di Serie C!