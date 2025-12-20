Pronostico Coppa d’Africa: Marocco favorito e sfide da seguire

La Coppa d’Africa si avvicina e il Marocco si prepara ad accogliere la 35esima edizione del torneo, che si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio, coinvolgendo sei città – Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat e Tangeri – e nove impianti modernizzati per l’occasione. L’evento rappresenta non solo una sfida sportiva per le squadre partecipanti, ma anche un banco di prova fondamentale per il paese ospitante in vista dei Mondiali 2030, che il Marocco organizzerà insieme a Spagna e Portogallo. Gli occhi sono puntati sui padroni di casa, considerati tra i principali favoriti della competizione.

Marocco protagonista: una nazione in crescita e una squadra ambiziosa

Il Marocco arriva alla Coppa d’Africa in un momento particolarmente favorevole per il movimento calcistico nazionale. Dopo lo storico approdo in semifinale ai Mondiali 2022 in Qatar, la nazionale guidata da Regragui si è affermata come una delle realtà più solide del continente africano. Lo confermano anche i recenti successi a livello giovanile – il bronzo olimpico conquistato dall’Under 23, i risultati al Mondiale Under 17 e nella Coppa Araba – e l’attenzione crescente verso il calcio nel paese, testimoniata dagli investimenti su infrastrutture e stadi.

Il gruppo, sostenuto da una tifoseria calda e numerosa, può contare su talento, organizzazione e qualità tecnica. Tuttavia, non mancano le incognite: l’infortunio alla caviglia di Hakimi rappresenta un punto interrogativo sulla formazione titolare. Il Marocco – che ha vinto la Coppa d’Africa solo nel 1976 e l’ha sfiorata nel 2004 – punta alla vittoria davanti al proprio pubblico, desideroso di festeggiare un traguardo storico e di consolidare la posizione raggiunta nel ranking Fifa.

Stadi rinnovati e comfort per tifosi e squadre

Oltre un milione di biglietti già venduti, con 30% di presenze dall’estero

Proiezione di un milione di turisti durante il torneo

Le avversarie da tenere d’occhio: precedenti e outsider della Coppa d’Africa

La competizione si preannuncia equilibrata e ricca di squadre pronte a sorprendere. Tra le principali contendenti spiccano i campioni in carica della Costa d’Avorio, l’Egitto di Salah – deciso a riscattarsi dopo una stagione complicata al Liverpool – e formazioni esperte come Algeria, Senegal, Sudafrica e Tunisia, tutte attese protagoniste anche alla prossima Copa America in America.

Non mancano altre pretendenti pronte a recitare un ruolo da outsider:

Nigeria di Osimhen e Lookman , in cerca di riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026

di e , in cerca di riscatto dopo la mancata qualificazione ai Camerun di Mbeumo , squadra storicamente temibile

di , squadra storicamente temibile Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso , sempre pronte a sorprendere

e , sempre pronte a sorprendere Assenti eccellenti come Ghana e la rivelazione Capo Verde

I precedenti mostrano come la Coppa d’Africa sia spesso teatro di risultati imprevedibili, dove il fattore campo e la condizione psicofisica possono ribaltare i pronostici. Le squadre favorite, sulla carta, dovranno confermare il loro status con ambizione ma anche con umiltà, consapevoli della competitività del torneo e della voglia di emergere delle nazionali meno accreditate.

Analisi dei pronostici: Marocco favorito, ma attenzione alle sorprese

La vigilia della Coppa d’Africa vede il Marocco in prima fila tra le squadre accreditate per la vittoria finale. Il percorso di crescita mostrato negli ultimi anni, unito alla spinta del pubblico di casa e al valore della rosa, fa sì che la nazionale di Regragui parta con i favori del pronostico. Le motivazioni sono molteplici:

Organizzazione e solidità difensiva

Giocatori di livello internazionale, come Hakimi

Esperienza maturata nei grandi palcoscenici internazionali

Entusiasmo e fiducia dopo i risultati recenti

Nonostante ciò, il torneo africano si è spesso rivelato ricco di colpi di scena: la presenza di squadre come Costa d’Avorio, Egitto, Senegal e le sempre combattive Nigeria e Camerun suggerisce che la corsa al titolo sarà aperta fino all’ultimo. Gli esperti concordano nel considerare il Marocco la squadra da battere, ma sottolineano anche l’importanza di non sottovalutare le outsider, capaci di mettere in difficoltà anche le favorite.

In conclusione, la Coppa d’Africa in Marocco promette spettacolo e grandi emozioni, sia in campo che fuori, con una cornice di pubblico imponente e un’organizzazione all’altezza dei grandi appuntamenti internazionali. Per chi desidera cimentarsi nelle previsioni, è possibile consultare i principali bookmaker che seguiranno l’evento con offerte dedicate. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!