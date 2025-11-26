Pronostico Como-Sassuolo: analisi, forma e precedenti in Serie A

La 13ª giornata di Serie A Enilive propone un interessante confronto tra Como e Sassuolo, in programma venerdì 28 novembre 2025 alle 20:45 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia. L’incontro rappresenta un importante crocevia per entrambe le squadre, chiamate a confermare le proprie ambizioni in chiave europea e a mantenere il passo con le formazioni di vertice. Il match si preannuncia combattuto, con una posta in palio che va ben oltre i tre punti.

Como e Sassuolo: percorso e stato di forma delle due squadre

Il Como arriva a questo appuntamento in uno stato di grande entusiasmo, reduce da una convincente vittoria esterna per 5-1 contro il Torino. Guidati da Cesc Fàbregas, i biancazzurri hanno accumulato 21 punti nelle prime 12 giornate, posizionandosi al sesto posto in classifica. Il gruppo ha mostrato una crescita costante, complice la buona forma degli esterni come Addai e Diao (quest’ultimo però attualmente indisponibile per infortunio). La squadra sembra aver trovato una sua identità, riuscendo a esprimere un calcio dinamico e propositivo, anche se a volte soffre quando gli spazi si riducono. L’ultima vittoria in Coppa Italia proprio contro il Sassuolo (3-0) ha ulteriormente rafforzato la consapevolezza nei propri mezzi.

Vittoria per 5-1 nell’ultimo turno contro il Torino

Posizione: 6° posto, 21 punti

Allenatore: Cesc Fàbregas

Giocatori chiave: Addai, Diao (infortunato)

Il Sassuolo, invece, si presenta alla sfida con il desiderio di riscattare un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Attualmente noni in classifica con 17 punti, i neroverdi hanno mostrato buone capacità offensive ma anche alcune fragilità difensive, che hanno portato a blackout improvvisi durante le partite. Il pareggio con il Pisa ha dato un segnale di ripresa, ma la bruciante sconfitta in Coppa Italia contro il Como pesa ancora. Fabio Grosso, tecnico degli emiliani, punta a ritrovare continuità e potrebbe apportare qualche novità nell’assetto offensivo, contando sul possibile rientro di Laurienté dal primo minuto.

Ultimo risultato: pareggio con il Pisa

Posizione: 9° posto, 17 punti

Allenatore: Fabio Grosso

Attacco: possibile ritorno di Laurienté

Precedenti e statistiche da conoscere sulla sfida

I confronti recenti tra Como e Sassuolo mettono in evidenza come la squadra lombarda si sia imposta con autorità nell’ultimo incrocio ufficiale, disputato a settembre in Coppa Italia, con un netto 3-0. Questo precedente ha lasciato il segno e rappresenta un punto di riferimento importante per valutare le dinamiche della sfida. Storicamente, le partite tra queste due formazioni si sono spesso contraddistinte per una buona dose di spettacolo e reti, con entrambe le squadre propense a giocare un calcio offensivo e a cercare la via del gol. Di seguito una sintesi dei dati più rilevanti:

Ultimi 3 confronti diretti Risultato Como – Sassuolo (Coppa Italia, 2025) 3-0 Sassuolo – Como (Serie A, stagione precedente) 2-2 Como – Sassuolo (Serie B, due stagioni fa) 1-1

Ultima vittoria netta del Como in Coppa Italia

in Coppa Italia Precedenti spesso ricchi di reti e spettacolo

Entrambe le squadre tendono a segnare con regolarità

Analisi e pronostico dei bookmaker sulla partita Como-Sassuolo

Secondo l’analisi degli esperti, il Como appare leggermente favorito grazie all’entusiasmo generato dagli ultimi risultati positivi, in particolare la goleada inflitta al Torino e il recente successo contro il Sassuolo stesso. Il fattore campo gioca inoltre un ruolo determinante, dato che i lombardi sembrano aver trovato solidità e determinazione tra le mura amiche dello Sinigaglia. Nonostante ciò, il Sassuolo resta una formazione temibile soprattutto in fase di ripartenza, e potrebbe mettere in difficoltà la difesa avversaria se riuscirà ad esprimersi al meglio.

Como favorito, ma partita che potrebbe essere equilibrata

favorito, ma partita che potrebbe essere equilibrata Il Sassuolo è pericoloso sulle ripartenze e può sorprendere

è pericoloso sulle ripartenze e può sorprendere Attenzione alle possibili novità tattiche, in particolare nel tridente offensivo emiliano

La previsione principale suggerisce che il Como possa mantenere la propria imbattibilità, ma si attende una gara vivace e con diverse occasioni da gol da entrambe le parti. Il momento positivo dei padroni di casa e le difficoltà difensive del Sassuolo fanno pensare a una partita aperta e divertente, in cui il risultato finale potrebbe essere deciso dai dettagli.

In sintesi, Como–Sassuolo si prospetta come una sfida avvincente, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti fondamentali per la propria rincorsa europea. Chi volesse seguire le scommesse sulla gara può consultare i principali portali di betting, sempre con consapevolezza e senso di responsabilità. Continua a seguire i nostri approfondimenti per restare aggiornato sui pronostici delle prossime partite e sulle analisi più dettagliate del campionato!