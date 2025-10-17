Pronostico Como-Juventus: analisi, precedenti e possibili sorprese

Como e Juventus si preparano ad affrontarsi in uno degli incontri più attesi della 7ª giornata di Serie A. Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 12:30, lo Stadio Sinigaglia di Como sarà teatro di una sfida che promette emozioni: i padroni di casa puntano a confermare il loro ruolo di mina vagante della stagione, mentre i bianconeri cercano di rompere la serie di pareggi e rilanciarsi nella corsa verso le prime posizioni del campionato.

Como e Juventus: due squadre tra entusiasmo e pressione

Il contesto della partita tra Como e Juventus è reso ancora più interessante dalle differenti dinamiche che vivono le due formazioni. I lariani, guidati da Cesc Fabregas, stanno sorprendendo in questo avvio di stagione: attualmente occupano l’ottava posizione in classifica con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle prime sei giornate. Il gruppo ha dimostrato solidità e carattere, strappando risultati importanti anche contro avversarie di livello superiore come Fiorentina e Atalanta. Tuttavia, il Como deve fare i conti con una serie di infortuni che limitano le scelte sugli esterni: mancheranno diversi titolari, tra cui Jesus Rodriguez, Diao e Addai, mentre tra i protagonisti spicca Nico Paz, già autore di 3 gol.

Dall’altra parte, la Juventus allenata da Igor Tudor vive una fase di incertezza. Dopo un inizio promettente, i bianconeri hanno inanellato cinque pareggi consecutivi tra Champions League e Serie A, rallentando la loro corsa verso la vetta. L’assenza di Bremer in difesa si fa sentire, così come quella di altri elementi come Cabal, Miretti e Milik. Tuttavia, il reparto offensivo rimane competitivo con Vlahovic come punto di riferimento e giovani come Yildiz e Conceiçao pronti a mettersi in mostra. Nonostante le difficoltà, la Juventus resta in zona alta della classifica e cerca una svolta per scrollarsi di dosso la “pareggite”.

Precedenti e statistiche: un passato favorevole ai bianconeri

La storia degli scontri diretti tra Como e Juventus sorride nettamente ai bianconeri. La scorsa stagione, la Juventus ha vinto entrambi i confronti: 3-0 all’andata e 2-1 al ritorno. Per trovare una vittoria lariana in Serie A contro la Juventus bisogna tornare addirittura agli anni Cinquanta, segno di una tradizione che vede la “Vecchia Signora” spesso protagonista anche in trasferta. Il Como può però contare su una buona forma casalinga, con tre successi nelle ultime cinque partite disputate davanti al proprio pubblico. Inoltre, i lariani in questa stagione hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di alta classifica, risultando spesso imprevedibili e combattivi fino all’ultimo minuto.

Il pronostico: Juventus favorita ma occhio alle sorprese

Secondo gli analisti e gli osservatori, la Juventus parte favorita in questa sfida, ma non mancano variabili che potrebbero rendere il confronto più equilibrato del previsto. I bianconeri hanno una rosa di qualità superiore e sono spinti dall’urgenza di tornare a vincere dopo una serie di risultati deludenti. Tuttavia, la solidità e l’entusiasmo del Como, uniti all’ottimo rendimento di Nico Paz e alla carica del pubblico di casa, potrebbero mettere in difficoltà la formazione di Tudor.

In definitiva, la partita sembra promettere gol e spettacolo, con la Juventus chiamata a interrompere il digiuno di vittorie e il Como deciso a sorprendere ancora una volta. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming.

La sfida tra Como e Juventus si preannuncia ricca di spunti e incognite, tra la voglia di emergere dei lariani e la necessità di riscatto dei bianconeri. Il match rappresenta un crocevia importante per entrambe: per la Juventus l’opportunità di riprendere la corsa al vertice, per il Como la possibilità di consolidare il proprio ruolo tra le protagoniste della stagione. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!