Pronostico Cobolli-Tien: analisi ottavi ATP Pechino 2025

Domenica 28 settembre si disputeranno gli ottavi di finale dell’ATP Pechino 2025, una delle tappe più importanti del circuito mondiale di tennis su cemento. La sfida tra Flavio Cobolli e Learner Tien rappresenta un appuntamento atteso per tutti gli appassionati: si tratta di un confronto inedito tra due tennisti in grande crescita, che potrebbe offrire spettacolo ed equilibrio sul campo cinese.

Analisi dello stato di forma di Cobolli e Tien prima degli ottavi

Entrambi i protagonisti arrivano agli ottavi dell’ATP 500 di Pechino forti di prestazioni convincenti nel turno precedente. Cobolli, attualmente numero 25 nel ranking mondiale, ha sorpreso molti superando uno degli avversari più temuti, Andrey Rublev, con un doppio parziale che ha evidenziato la sua solidità mentale e la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave. Con una vittoria per 7-6(3), 6-3, l’azzurro ha confermato di trovarsi a suo agio anche contro i top player del circuito, dimostrando maturità e un gioco sempre più completo, soprattutto nel saper sfruttare il servizio e rispondere con aggressività.

Dall’altra parte della rete, il giovane Learner Tien, classe 2005 e numero 52 del mondo, si è imposto in rimonta sull’argentino Francisco Cerundolo dopo una battaglia di oltre due ore. Il risultato di 4-6, 6-4, 6-3 testimonia la crescita atletica e mentale dell’americano, capace di reagire alle difficoltà e di portare a casa una partita complicata. Il 2025 si sta rivelando un anno di progressi per Tien, che sta accumulando esperienza anche in tornei di alto livello come questo.

I dati principali e i precedenti tra Cobolli e Tien

Quello di Pechino sarà il primo confronto diretto tra Flavio Cobolli e Learner Tien nel circuito ATP. Non esistendo precedenti tra i due, questa sfida rappresenta un banco di prova interessante sia per valutare la crescita tecnica dei protagonisti sia per capire come potranno adattarsi l’uno al gioco dell’altro. Il fattore campo e la superficie in cemento outdoor potrebbero favorire chi saprà meglio sfruttare il servizio e la continuità nei colpi da fondo.

Giocatore Ranking ATP Ultimo incontro Risultato Flavio Cobolli 25 vs. Andrey Rublev 7-6(3), 6-3 Learner Tien 52 vs. Francisco Cerundolo 4-6, 6-4, 6-3

Pronostico e analisi della sfida: chi ha più chance?

L’analisi dei bookmaker e degli esperti si concentra su alcuni aspetti chiave della partita: la capacità di Cobolli di gestire i propri turni di servizio e mettere pressione in risposta rappresenta un punto di forza dell’italiano. Se riuscirà a mantenere la concentrazione e la continuità di gioco vista contro Rublev, avrà ottime possibilità di imporsi anche su Tien. Tuttavia, l’americano ha dimostrato grande tenacia nei momenti decisivi e potrebbe rendere il match più combattuto, soprattutto nei game più lottati.

Cobolli punterà sulla solidità al servizio e su una risposta aggressiva.

punterà sulla solidità al servizio e su una risposta aggressiva. Tien dovrà cercare di non concedere troppo e sfruttare le occasioni nei game lunghi.

dovrà cercare di non concedere troppo e sfruttare le occasioni nei game lunghi. La superficie in cemento outdoor favorisce chi sa variare il gioco e mantenere alta l’intensità.

Considerando quanto visto nei turni precedenti, il pronostico pende leggermente dalla parte dell’italiano, galvanizzato dall’importante vittoria precedente. Tuttavia, Tien ha già mostrato di poter lottare punto su punto e potrebbe giocarsi le sue chance soprattutto all’inizio del match.

In sintesi, la sfida tra Flavio Cobolli e Learner Tien si preannuncia equilibrata e combattuta, con l’italiano che parte leggermente favorito. Appuntamento domenica 28 settembre per una partita tutta da seguire, trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Segui le nostre analisi e resta aggiornato su tutti i pronostici e approfondimenti dedicati alle principali sfide del tennis mondiale!