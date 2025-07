Home | Pronostico Chiesa: statistiche e quote per il suo ritorno in Serie A

Il futuro di Federico Chiesa torna al centro delle discussioni di calciomercato e delle analisi dei principali siti di scommesse sportive. Dopo un anno difficile al Liverpool, l’esterno italiano si trova nuovamente alla ricerca di una squadra in grado di valorizzare le sue qualità, con diversi club di Serie A pronti a contenderselo. Le quote dei bookmaker riflettono una situazione in continuo divenire, con le possibili destinazioni italiane che animano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Statistiche e quote: il ritorno di Chiesa in Serie A tra Milan e Napoli

La situazione di Chiesa è chiara: dopo aver lasciato la Juventus per trasferirsi al Liverpool la scorsa estate, il giocatore non è riuscito a imporsi nella squadra inglese. Complice la concorrenza di Salah, qualche infortunio e un rapporto complesso con l’allenatore, l’ex viola ha raccolto poche presenze tra campionato e coppe. Ora, diversi club italiani sono pronti ad approfittare della situazione: secondo le principali piattaforme di scommesse sportive, il ritorno in Serie A è l’ipotesi più probabile.

Napoli sembra in pole position, soprattutto se dovesse sfumare l’obiettivo Ndoye del Bologna .

sembra in pole position, soprattutto se dovesse sfumare l’obiettivo del . Milan ha manifestato interesse e Allegri vedrebbe di buon occhio il ritorno di Chiesa per rafforzare il reparto offensivo.

ha manifestato interesse e vedrebbe di buon occhio il ritorno di Chiesa per rafforzare il reparto offensivo. Un ritorno alla Juventus resta un’opzione remota, come confermano le quote più alte offerte per questa soluzione.

Il valore dell’operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra richiesta dal Liverpool per una cessione a titolo definitivo. La formula dell’acquisto resta da definire, ma la volontà dell’entourage del giocatore è quella di trovare una soluzione che garantisca continuità e rilancio in vista degli impegni con la Nazionale. Le quote dei bookmaker indicano Napoli e Milan come principali candidate alla firma, mentre la Roma resta in corsa ma più defilata. Il mercato si infiamma e ogni giorno può riservare colpi di scena, con le società pronte a muoversi rapidamente per assicurarsi un talento che, prima dell’infortunio, aveva brillato a Euro 2020.

In sintesi, il futuro di Federico Chiesa rappresenta uno dei temi principali del calciomercato estivo e delle analisi dei bookmaker. Napoli e Milan guidano le quote per il ritorno in Serie A, con altri club che osservano attentamente la situazione. Le cifre offerte dai siti di scommesse riflettono l’incertezza attuale, ma evidenziano la concreta possibilità di rivedere Chiesa protagonista nel campionato italiano. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!