Pronostico Chelsea-Everton: analisi, precedenti e stato di forma

La sedicesima giornata della Premier League propone un confronto di grande interesse tra Chelsea ed Everton, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16 presso lo storico Stamford Bridge di Londra. L’incontro si preannuncia particolarmente significativo per entrambe le formazioni, con i padroni di casa alla ricerca di riscatto dopo la recente sconfitta in campo europeo e gli ospiti determinati a confermare il buon momento di forma in campionato.

La situazione attuale di Chelsea ed Everton: motivazioni e stato di forma

Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca, sta vivendo una stagione altalenante ma resta in piena corsa per un posto tra le prime della classe. Reduce da quattro partite senza vittorie in tutte le competizioni e da una deludente prestazione in Champions League contro l’Atalanta, la formazione londinese ha bisogno di una pronta reazione per consolidare il quarto posto e avvicinarsi all’Arsenal capolista, distante otto punti. Nonostante alcune assenze importanti che hanno limitato le scelte dell’allenatore, la rosa dei Blues rimane qualitativamente superiore rispetto a molte concorrenti, specialmente contro squadre di bassa classifica, da cui ha raccolto la maggior parte dei punti stagionali.

Chelsea : ultimi 4 match senza vittorie

: ultimi 4 match senza vittorie Necessità di una svolta per restare tra le prime quattro

Assenze ma rosa profonda e di qualità

Dall’altra parte, l’Everton allenato da David Moyes si presenta al Stamford Bridge con il morale alto grazie a quattro successi nelle ultime cinque gare e una recente vittoria contro il Nottingham. I Toffees stanno disputando una stagione oltre le aspettative, trovandosi attualmente ad un solo punto di distanza dal Chelsea e in piena lotta per le posizioni che valgono l’Europa. L’ambiente è sereno e la squadra sembra giocare con grande convinzione e leggerezza, consapevole di poter mettere in difficoltà chiunque.

Everton : 4 vittorie nelle ultime 5 uscite

: 4 vittorie nelle ultime 5 uscite Periodo di forma eccellente e ambizioni europee

Squadra motivata e libera mentalmente

I precedenti tra Chelsea ed Everton: dati chiave e statistiche

La storia degli scontri diretti a Stamford Bridge pende nettamente a favore dei Blues. Nelle ultime trenta partite giocate in casa contro l’Everton, il Chelsea non ha mai subito una sconfitta, collezionando ben 17 vittorie e 13 pareggi. L’ultimo successo esterno dei Toffees risale addirittura all’11 novembre 1994, mentre l’ultimo risultato positivo per gli ospiti a Londra è il pareggio per 2-2 del 18 marzo 2023. Nella passata stagione, il confronto si è concluso 1-0 per i londinesi grazie a una rete di Jackson.

Data Risultato Competizione 13/12/2025 – Premier League 2024/25 1-0 Premier League 18/03/2023 2-2 Premier League 11/11/1994 0-1 Premier League

Analisi del pronostico: equilibrio ma Blues leggermente favoriti

I principali operatori attribuiscono un vantaggio al Chelsea in virtù dello storico favorevole, della qualità della rosa e della motivazione di riscatto dopo la recente battuta d’arresto europea. Tuttavia, l’ottimo momento dell’Everton suggerisce una partita aperta e combattuta, in cui entrambe le squadre potrebbero trovare la via del gol. Il Chelsea parte favorito per diversi motivi:

Imbattibilità contro l’ Everton a Stamford Bridge da oltre 30 incontri

a da oltre 30 incontri Qualità tecnica superiore, anche in presenza di alcune assenze

Motivazione nel dover inseguire il vertice della classifica

L’Everton, però, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualunque avversario, e la sua solidità recente lascia presagire una sfida tutt’altro che scontata. Si attendono dunque novanta minuti intensi e ricchi di emozioni, con la possibilità che entrambe le squadre segnino almeno una rete.

In sintesi, Chelsea ed Everton arrivano a questo confronto con motivazioni e ambizioni importanti. I londinesi sembrano avere qualcosa in più, ma i Toffees sono pronti a sorprendere. Per chi è interessato alle scommesse, le principali piattaforme come Goldbet, Snai e Lottomatica offrono soluzioni dedicate agli utenti registrati. Resta aggiornato sulle prossime analisi e pronostici seguendo la nostra sezione sportiva: consulta i nostri approfondimenti per non perdere alcuna novità sulle partite più avvincenti!