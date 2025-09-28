Pronostico Chelsea-Benfica: analisi Champions League 2025

La sfida tra Chelsea e Benfica, in programma martedì 30 settembre 2025 alle ore 21:00 presso lo storico Stamford Bridge di Londra, rappresenta un crocevia fondamentale della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo un esordio europeo difficile per entrambe le squadre, questa partita si preannuncia decisiva per il prosieguo della loro avventura continentale, con l’aggiunta di un ingrediente speciale: il ritorno di José Mourinho in terra londinese, questa volta da avversario dei suoi ex tifosi.

La forma attuale di Chelsea e Benfica: due squadre alla ricerca di riscatto

La stagione del Chelsea si è aperta con più ombre che luci. La formazione guidata da Enzo Maresca ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni che hanno colpito pedine fondamentali come Palmer, Fernandez, Caicedo e diversi difensori, tra cui Colwill e Badiashile. Questo ha costretto l’allenatore a reinventare la formazione partita dopo partita. Il rendimento recente dei londinesi racconta di sole due vittorie nelle ultime sei gare ufficiali, accompagnate da tre sconfitte piuttosto pesanti (tra cui quella interna contro il Brighton e quella con il Bayern Monaco in Champions League). Tuttavia, il Stamford Bridge rimane un campo difficile per chiunque e spesso rappresenta un valore aggiunto per i Blues.

Ultime 6 partite del Chelsea: 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte

Assenze pesanti soprattutto a centrocampo e in attacco

Ultima gara: sconfitta 1-3 contro il Brighton in Premier League

Sul fronte opposto, il Benfica sembra aver trovato nuovo slancio con l’arrivo di Mourinho sulla panchina. Dopo una partenza europea deludente (sconfitta contro il Qarabag), i portoghesi hanno mostrato segnali di ripresa con una convincente vittoria all’esordio stagionale in trasferta e un altro successo interno in campionato. La squadra lusitana, però, deve fare i conti con alcune assenze importanti e una difesa che ha concesso troppo nelle ultime uscite. Nonostante ciò, il carisma dello “Special One” e la rinnovata fiducia sembrano aver ridato entusiasmo al gruppo.

Mourinho ha portato subito due vittorie importanti

Difesa fragile ma attacco efficace: 2 gol nelle prime 2 partite europee

Pavlidis già protagonista tra i marcatori

Precedenti: dominio inglese ma attenzione alle sorprese

I confronti diretti tra Chelsea e Benfica raccontano una storia a senso unico: nei quattro precedenti ufficiali, i londinesi hanno sempre avuto la meglio, sia in Champions League, sia in Europa League, sia nell’ultimo incrocio al Mondiale per Club del 2025, terminato 4-1 a favore dei Blues dopo i tempi supplementari. L’ultima sfida europea a Stamford Bridge risale ai quarti di finale della stagione 2011/12, con vittoria inglese per 2-1. Tuttavia, la presenza di Mourinho e la pressione della classifica potrebbero rimescolare le carte, rendendo la partita meno scontata rispetto al passato.

Data Competizione Risultato 2025 Mondiale per Club Benfica 1-4 Chelsea (dts) 2011/12 Champions League Chelsea 2-1 Benfica

Pronostico sul match e analisi degli scenari possibili

La sfida tra Chelsea e Benfica si annuncia equilibrata e potenzialmente ricca di emozioni. I padroni di casa partono con un leggero vantaggio, supportati dal fattore campo e da una tradizione favorevole. Tuttavia, le numerose assenze e la condizione non ottimale potrebbero rendere la partita più aperta del previsto. Il Benfica, sulle ali dell’entusiasmo portato da Mourinho, potrebbe approfittare delle difficoltà difensive dei Blues e mettere in difficoltà la retroguardia inglese. Entrambe le squadre hanno la necessità di vincere per non perdere terreno nel girone: per questo motivo, è lecito aspettarsi una gara combattuta e con diverse occasioni da gol. La storia recente suggerisce che i gol non dovrebbero mancare, con entrambe le squadre in grado di segnare almeno una rete.

Il Chelsea ha sempre vinto nei precedenti contro il Benfica

Entrambe devono reagire dopo un esordio negativo in Champions

Pronostico: partita aperta, con probabile presenza di più gol

In conclusione, Chelsea – Benfica si preannuncia come una delle partite più interessanti della giornata di Champions League. Il ritorno di Mourinho a Stamford Bridge aggiunge ulteriore fascino a un confronto già ricco di motivazioni. Per chi fosse interessato a scommettere, è possibile consultare i principali bookmaker per scoprire le offerte dedicate all’evento, sempre giocando con responsabilità e consapevolezza.

