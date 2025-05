Pronostico Cesena-Palermo e Catanzaro-Sampdoria: analisi e statistiche

La Serie B entra nel vivo con la trentasettesima giornata, che vede sfide cruciali per la corsa ai playoff e la salvezza. Tra gli incontri più attesi, spiccano Catanzaro-Sampdoria e Cesena-Palermo, due partite dal peso specifico notevole che potrebbero ridisegnare la parte alta e bassa della classifica. Le squadre coinvolte cercano punti preziosi per inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, con la tensione che cresce a pochi turni dal termine del campionato.

Statistiche chiave e andamento delle squadre: focus su Cesena e Catanzaro

Analizzando le statistiche recenti, emerge come il Cesena stia vivendo un momento difficile: nelle ultime cinque giornate ha raccolto solo 2 pareggi e 3 sconfitte, segnando appena 3 reti e subendone 9. Al contrario, il Palermo, pur avendo avuto qualche passo falso, ha mostrato una maggiore prolificità offensiva con 12 gol segnati nelle ultime cinque uscite. Anche Catanzaro e Sampdoria arrivano a questa giornata con motivazioni forti: i calabresi difendono il proprio piazzamento playoff, mentre i liguri cercano punti fondamentali per la lotta salvezza, dopo aver pareggiato contro la Cremonese.

Cesena : 0 vittorie nelle ultime 5 partite; solo 4 punti raccolti dal 1° marzo.

: 0 vittorie nelle ultime 5 partite; solo 4 punti raccolti dal 1° marzo. Catanzaro : settimo posto con 48 punti, a pari merito con il Palermo .

: settimo posto con 48 punti, a pari merito con il . Sampdoria : 36 punti, in piena lotta per la permanenza in Serie B .

: 36 punti, in piena lotta per la permanenza in . Palermo: sesto posto; 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate.

Squadra Punti Ultime 5 partite Catanzaro 48 2 sconfitte Cesena 44 0 vittorie Palermo 48 3 vittorie Sampdoria 36 1 pareggio

Entrambe le partite in programma domenica 4 maggio alle ore 15:00 si preannunciano equilibrate, con pronostici aperti e quote che riflettono l’incertezza del momento.

La notizia principale riguarda la corsa ai playoff, dove Catanzaro e Palermo cercano di consolidare la propria posizione, mentre il Cesena tenta il tutto per tutto nell’ultimo turno casalingo. I bianconeri, dopo una serie negativa, dovranno sfruttare il fattore campo del Manuzzi, dove hanno raccolto la maggior parte dei punti stagionali. Dall’altra parte, il Palermo vuole riscattarsi dopo il ko interno col Sudtirol e mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff. Lo storico degli scontri diretti suggerisce partite spesso molto equilibrate, con tanti pareggi (ben 7 nelle ultime 10 tra Cesena e Palermo), pochi gol e risultati spesso inchiodati sullo 0-0. Per quanto riguarda Catanzaro-Sampdoria, i giallorossi partono favoriti secondo i bookmaker, ma i blucerchiati allenati da Evani sono determinati a giocarsi le ultime chance salvezza e guardano con fiducia al confronto grazie all’ultima prestazione incoraggiante contro la Cremonese.

Le probabili formazioni vedono il Catanzaro orientato verso il 3-5-2, mentre la Sampdoria dovrebbe optare per il 4-4-2. Anche Cesena e Palermo confermano i moduli utilizzati nelle ultime gare, con attenzione ai cambiamenti dell’ultimo minuto che potrebbero incidere sulle scelte definitive.

In conclusione, la 37ª giornata di Serie B promette emozioni e colpi di scena: i pronostici dei bookmaker favoriscono leggermente Catanzaro (vittoria a quota 2.10), mentre tra Cesena e Palermo regna l’equilibrio (1 a 2.40, 2 a 2.90, X a 3.10). Occhio però alle sorprese e agli ultimi sviluppi in classifica.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!