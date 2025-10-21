Pronostico Celtic-Sturm Graz: analisi e previsioni Europa League

La sera del 23 ottobre 2025, il Celtic Park di Glasgow sarà teatro di una delle sfide più attese della UEFA Europa League: Celtic contro Sturm Graz. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 e la posta in palio è altissima: entrambe le squadre cercano punti preziosi per il proseguo della fase a gironi. Da un lato, i padroni di casa hanno bisogno di una svolta dopo un avvio europeo complicato; dall’altro, gli ospiti austriaci vogliono confermare il loro buon momento e continuare a sorprendere.

Il contesto della sfida: Celtic in cerca di riscatto, Sturm Graz sulle ali dell’entusiasmo

Il Celtic arriva a questo importante impegno dopo aver vissuto settimane caratterizzate da risultati altalenanti e alcuni problemi di formazione. I biancoverdi, storicamente protagonisti nel loro campionato, stanno attraversando una fase di difficoltà, come dimostrano la recente sconfitta contro il Dundee e la prestazione opaca contro il Braga in Europa. L’assenza dell’attaccante Daizen Maeda si sente particolarmente: il suo dinamismo e pressing offensivo sono elementi difficili da sostituire.

Ultime 5 partite del Celtic : 2 vittorie, 2 sconfitte, 1 pareggio

: 2 vittorie, 2 sconfitte, 1 pareggio Problemi in difesa e difficoltà nell’essere concreti sotto porta

Pressione crescente su Brendan Rodgers e tutto l’ambiente

Dall’altra parte, lo Sturm Graz sta vivendo un periodo positivo, sia in campionato sia in Europa. La squadra austriaca ha dimostrato solidità e organizzazione, portando a casa risultati convincenti anche in trasferta. Le recenti vittorie e il ritorno di giocatori chiave come Kayombo, Malic e Rozga rappresentano ulteriori fattori di fiducia per il gruppo guidato da Säumel.

Sturm Graz imbattuto nelle ultime 5 trasferte europee

imbattuto nelle ultime 5 trasferte europee Difesa solida e capacità di colpire in contropiede

Spogliatoio motivato e atmosfera serena

Dati, statistiche e precedenti che pesano sul pronostico

Analizzando i dati delle ultime stagioni e delle rispettive campagne europee, emergono alcuni elementi chiave:

Il Celtic ha raccolto solo un punto nelle prime due giornate del girone, con nessun gol segnato in casa.

ha raccolto solo un punto nelle prime due giornate del girone, con nessun gol segnato in casa. Lo Sturm Graz ha già ottenuto una vittoria nel girone e si è distinto per la capacità di gestire le partite fuori casa.

ha già ottenuto una vittoria nel girone e si è distinto per la capacità di gestire le partite fuori casa. Le statistiche difensive dei biancoverdi mostrano una fragilità crescente, mentre gli austriaci hanno una media gol subiti molto bassa in trasferta.

Storicamente, le squadre scozzesi hanno faticato contro avversari organizzati e dinamici come lo Sturm Graz. Inoltre, la pressione di dover ottenere un risultato positivo può giocare un ruolo determinante nell’andamento della partita.

Pronostico degli esperti: equilibrio, ma attenzione alla sorpresa austriaca

Alla luce delle attuali condizioni delle due squadre, il pronostico degli analisti vede un leggero vantaggio per il Celtic grazie al fattore campo, ma lo Sturm Graz si presenta con tutte le carte in regola per uscire da Glasgow con un risultato positivo.

Il Celtic dovrà fare i conti con l’assenza di Maeda e una fase difensiva non impeccabile.

dovrà fare i conti con l’assenza di e una fase difensiva non impeccabile. Lo Sturm Graz ha dimostrato di saper sfruttare le ripartenze e di essere letale lontano dalla Merkur Arena .

ha dimostrato di saper sfruttare le ripartenze e di essere letale lontano dalla . Entrambe le squadre sono motivate: i padroni di casa vogliono rilanciarsi, mentre gli ospiti puntano a consolidare la posizione nel girone.

Ultime 3 partite in Europa Celtic Sturm Graz Vittorie 0 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 1

In sintesi, ci si attende una gara combattuta e aperta, dove entrambe possono trovare la via del gol e il risultato rimane incerto fino all’ultimo. La maggiore esperienza europea del Celtic potrebbe essere decisiva, ma lo stato di forma e la spensieratezza dello Sturm Graz sono fattori da non sottovalutare.

La sfida tra Celtic e Sturm Graz si preannuncia dunque intensa e ricca di spunti, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per avvicinarsi alla qualificazione. Per chi desidera seguire l’evento da vicino o valutare eventuali opzioni di scommessa, i principali operatori online offriranno copertura completa della partita.

