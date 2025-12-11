Pronostico Celtic-Roma: analisi, formazioni e curiosità Europa League

La partita tra Celtic e Roma, valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League, si giocherà giovedì 11 dicembre alle ore 21:00 presso il celebre Celtic Park di Glasgow. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, impegnate nella corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea. L’incontro, trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su Now TV e Sky Go, vedrà i giallorossi affrontare un ambiente tipicamente caldo e appassionato, tipico degli stadi scozzesi.

Il contesto: stato di forma e motivazioni delle due squadre

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con alle spalle un periodo di risultati altalenanti. Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, ha vissuto di recente due sconfitte consecutive in Serie A, rispettivamente contro Napoli e Cagliari. Un momento di difficoltà che ha visto la formazione capitolina scivolare in classifica, alimentando la necessità di un pronto riscatto, soprattutto nel contesto europeo. Tuttavia, nelle precedenti giornate di Europa League, la squadra ha mostrato segnali di ripresa, riuscendo a superare avversari come Rangers e Midtjylland. Il gruppo, attualmente quindicesimo ma distante solo un punto dalla zona playoff, non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole evitare la complicata strada degli spareggi.

Il Celtic, reduce anch’esso da una fase complicata, ha recentemente cambiato guida tecnica: il francese Wilfried Nancy è subentrato a Martin O’Neill dopo l’esonero di Brendan Rodgers. Il debutto di Nancy, però, non è stato dei migliori, con una sconfitta casalinga contro gli Hearts. La formazione scozzese deve far fronte ad alcune assenze importanti, soprattutto in difesa, e si trova nella necessità di ottenere punti per mantenere vive le proprie speranze di qualificazione. Il pubblico di Celtic Park rappresenterà, come di consueto, un fattore determinante per i biancoverdi.

Dati, precedenti e possibili protagonisti

Uno degli elementi più interessanti di questa sfida è l’assenza di precedenti ufficiali tra Celtic e Roma nelle competizioni europee, un aspetto che aggiunge imprevedibilità e fascino all’incontro. Da una parte, i giallorossi possono contare su giocatori di qualità come Paulo Dybala, che agirà da falso nueve supportato da Soulé e Pellegrini. Dybala, rigorista e spesso decisivo nelle partite di cartello, cerca il riscatto dopo un avvio di stagione sotto le aspettative, mentre il giovane Pisilli potrebbe essere chiamato a una prova di maturità in mezzo al campo. Tra i biancoverdi, attenzione a Nygren e Maeda, già protagonisti in campionato, e al giapponese Hatate, pronto a fare la differenza sulla trequarti.

Dal punto di vista disciplinare, si segnalano giocatori come Engels per il Celtic, spesso ammonito per la sua aggressività, e lo stesso Pisilli per la Roma, che potrebbe soffrire la fisicità degli avversari. Le formazioni probabili vedono i padroni di casa schierati con un 3-4-3 e gli ospiti pronti a rispondere con il consueto 3-4-2-1.

Celtic (3-4-3) Roma (3-4-2-1) Schmeichel; Trusty, Tierney, Scales; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala

Il pronostico: equilibrio e fattori chiave della sfida

Questa sfida si preannuncia estremamente equilibrata e ricca di insidie, con entrambe le squadre tese a evitare passi falsi che potrebbero compromettere il cammino europeo. L’Europa League si conferma una competizione particolarmente impegnativa per la Roma, che cerca continuità e solidità dopo un periodo segnato da risultati altalenanti. Il Celtic, dal canto suo, proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico per mettere in difficoltà i giallorossi, pur dovendo gestire le assenze in difesa e l’ambientamento del nuovo allenatore.

La Roma potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, utile per mantenere vive le speranze di qualificazione senza dover passare dai playoff.

Il Celtic è chiamato a una prova di maturità: la squadra dovrà dimostrare di aver superato le recenti difficoltà interne, puntando su pressing e ritmo elevato.

Gli elementi di equilibrio e la mancanza di precedenti diretti contribuiscono a rendere la partita aperta a qualsiasi risultato. La maggiore esperienza dei giallorossi in campo internazionale potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio, ma la pressione del Celtic Park non va sottovalutata.

In conclusione, Celtic-Roma è una partita che promette emozioni e incertezza, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per il proprio futuro europeo. Gli appassionati potranno seguire il match in diretta su Sky Sport o in streaming tramite Now TV e Sky Go. Per chi desidera restare aggiornato su pronostici e approfondimenti delle principali competizioni, il consiglio è di consultare la nostra sezione dedicata ai pronostici sportivi, dove troverete analisi dettagliate e tutte le ultime novità. Non perdete le nostre prossime analisi: seguiteci per rimanere sempre informati sulle sfide più entusiasmanti del panorama calcistico europeo!