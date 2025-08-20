Pronostico Celtic-Kairat Almaty: analisi e consigli Champions

Celtic e Kairat Almaty si affrontano mercoledì 20 agosto alle ore 21:00 al Celtic Park di Glasgow in un delicato spareggio che vale l’accesso alla fase a gironi della Champions League. La gara rappresenta un’occasione cruciale per i padroni di casa che puntano a chiudere la pratica già all’andata, evitando così rischi nella difficile trasferta in Kazakistan prevista tra una settimana. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e disponibile in streaming su Sky Go e NOW.

Forma recente e motivazioni delle due squadre

Il Celtic si presenta a questa sfida con grande fiducia e una forma smagliante, frutto di un inizio di stagione impeccabile. Gli uomini di Brendan Rodgers hanno infatti conquistato tre vittorie su tre tra campionato e coppa nazionale, mostrando solidità difensiva e una notevole prolificità offensiva. Da segnalare anche il successo nelle amichevoli estive contro formazioni di rilievo come Sporting e Newcastle, a conferma di una rosa competitiva e ben rodata. La squadra scozzese ha il chiaro obiettivo di archiviare la qualificazione già davanti al proprio pubblico, consapevole delle insidie che può nascondere la lunga trasferta in Kazakistan.

3 vittorie su 3 in stagione ufficiale

Attacco prolifico e difesa solida

Motivazione altissima per chiudere il discorso qualificazione

Dall’altra parte, il Kairat Almaty arriva a questa storica sfida dopo aver già superato tre turni preliminari, eliminando Olimpia Lubiana, KuPS e Slovan Bratislava. Il club kazako, guidato da Rafael Urazbakhtin, è attualmente al comando del proprio campionato insieme all’Astana e può vantare una buona condizione fisica grazie al campionato in corso. Tuttavia, la recente sconfitta interna contro lo Yelimay Semey in campionato e qualche difficoltà nelle trasferte europee fanno emergere alcune incertezze sulla tenuta della squadra fuori casa.

Impegno storico per il club kazako

Qualificazione garantita almeno in Europa League in caso di eliminazione

in caso di eliminazione Difficoltà evidenziate nelle partite in trasferta

Precedenti e dati statistici dell’incontro

Non esistono precedenti ufficiali tra Celtic e Kairat Almaty. Tuttavia, i dati raccolti nei rispettivi percorsi stagionali offrono alcuni spunti di riflessione importanti. Il Celtic, forte del suo palmarès europeo e dell’esperienza a questi livelli, non ha ancora subito sconfitte in gare ufficiali dall’inizio della stagione. Il Kairat, invece, ha raggiunto la fase a gironi di una competizione europea solo una volta nella sua storia, nella Conference League 2021-2022, terminando però all’ultimo posto nel girone. La squadra kazaka ha mostrato carattere nei turni precedenti, superando anche una lotteria dei calci di rigore, ma dovrà fare i conti con un ambiente ostico come il Celtic Park.

Squadra Risultati recenti Posizione attuale Celtic 3 vittorie (2 campionato, 1 coppa) Campione in carica Scozia Kairat Almaty Eliminati 3 avversari nei preliminari 1° posto nel campionato kazako

Analisi e pronostico degli esperti sullo spareggio

Gli analisti vedono il Celtic nettamente favorito per la vittoria e per la qualificazione al turno successivo. La differenza di esperienza internazionale, la qualità della rosa e il fattore campo sono elementi difficilmente colmabili dal Kairat Almaty. Gli scozzesi hanno dimostrato di saper sfruttare la spinta del Celtic Park, spesso decisiva in questo tipo di incontri. È lecito aspettarsi una partita condotta a ritmi elevati dai padroni di casa, desiderosi di segnare fin da subito e mettere al sicuro la qualificazione. Il Kairat proverà a difendersi e ripartire in contropiede, ma le difficoltà evidenziate nelle trasferte europee fanno pensare a una gara complessa per i kazaki.

Il Celtic punta a segnare più gol possibili per evitare rischi nella gara di ritorno

punta a segnare più gol possibili per evitare rischi nella gara di ritorno Il Kairat potrebbe accusare la pressione di uno stadio caldo e dell’evidente gap tecnico

potrebbe accusare la pressione di uno stadio caldo e dell’evidente gap tecnico Possibile ampio successo dei padroni di casa, anche con più di due gol di scarto

In sintesi, le principali testate sportive e gli analisti concordano nel prevedere una vittoria netta degli scozzesi, con il Kairat che dovrà fare affidamento a una prestazione oltre le aspettative per sperare di ribaltare il pronostico.

La sfida tra Celtic e Kairat Almaty si preannuncia come un appuntamento fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Gli scozzesi sono chiamati a confermare il loro ruolo di favoriti e a sfruttare il fattore campo, mentre i kazaki cercheranno di sorprendere ancora una volta. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Rimani aggiornato sulle ultime analisi e approfondimenti: segui tutte le nostre previsioni per non perdere gli sviluppi più interessanti della Champions League!