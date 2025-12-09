Pronostico Celta Vigo-Bologna: analisi, dati e previsioni Europa League

La sfida tra Celta Vigo e Bologna, in programma giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21:00 presso l’Estadio Balaídos, rappresenta uno degli appuntamenti chiave della sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre si giocano una fetta importante della loro stagione europea, con i galiziani reduci da un momento magico e i rossoblù determinati a ribaltare i pronostici in un contesto dal sapore internazionale e ricco di incognite.

Il Celta Vigo tra entusiasmo e nuove certezze dopo il Bernabéu

Il Celta Vigo arriva a questa sfida con il morale alle stelle. La recente vittoria per 2-0 in casa del Real Madrid ha rappresentato un evento storico per il club galiziano, che non vinceva al Bernabéu da ben diciannove anni. La doppietta di Williot Swedberg e la prestazione impeccabile del portiere Radu hanno dato nuova linfa all’ambiente, alimentando fiducia e ambizioni per il prosieguo della stagione. Tuttavia, è da sottolineare che il Real ha giocato parte della partita in nove uomini, aspetto che ridimensiona in parte l’impresa ma non ne annulla l’importanza psicologica.

Attualmente 10° in Liga , il Celta mostra una crescita nell’organizzazione di gioco e nella solidità difensiva.

, il mostra una crescita nell’organizzazione di gioco e nella solidità difensiva. La squadra è reduce anche da un passaggio sofferto ai rigori in Coppa del Re contro una formazione di quarta serie.

Nonostante il buon momento generale, i risultati casalinghi non sono stati eccezionali: solo due vittorie in dieci partite giocate al Balaídos. L'infortunio di Pablo Duran Fernandez resta un'incognita per la formazione titolare.

. L’infortunio di Pablo Duran Fernandez resta un’incognita per la formazione titolare.

Bologna: determinazione e spirito di gruppo nonostante le assenze

Il Bologna si presenta in Spagna carico dopo una serie di risultati positivi tra campionato e coppe. Il punto conquistato all’Olimpico contro la Lazio e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia (2-1 al Parma) hanno rafforzato la fiducia nella rosa allenata da Vincenzo Italiano. A impreziosire il percorso europeo, il netto 4-1 inflitto al Salisburgo nell’ultimo turno continentale.

Il calendario fitto e alcune assenze importanti, tra cui Casale e Vitik , mettono però a dura prova la tenuta fisica della squadra.

e , mettono però a dura prova la tenuta fisica della squadra. L’organico rossoblù può comunque fare affidamento su una struttura di gioco propositiva, intensità e capacità di adattamento anche in trasferta.

Possibili rotazioni, con Cambiaghi e Rowe pronti a subentrare dalla panchina, offrono alternative tattiche preziose.

Nonostante le difficoltà, il Bologna mantiene ambizione e compattezza, pronto a giocarsi le sue carte in un ambiente caldo come quello galiziano.

Dati, statistiche e precedenti: una sfida inedita

La partita tra Celta Vigo e Bologna è un inedito assoluto in campo europeo, offrendo la possibilità di arricchire la storia internazionale di entrambe le squadre. Analizzando i dati stagionali, emergono alcuni elementi chiave:

Squadra Ultime 5 partite Vittorie in casa Infortuni Celta Vigo 3V, 1N, 1P 2 su 10 Pablo Duran Fernandez Bologna 2V, 2N, 1P — Casale, Vitik

Il Celta fatica a imporsi in casa, mentre il Bologna sa sorprendere in trasferta.

fatica a imporsi in casa, mentre il sa sorprendere in trasferta. Entrambe le squadre hanno dimostrato solidità mentale nei momenti decisivi delle ultime settimane.

Pronostico: equilibrio e incertezza al Balaídos

L’analisi del momento di forma e delle statistiche suggerisce una sfida più equilibrata di quanto si possa pensare osservando solo il recente entusiasmo del Celta Vigo. I galiziani, spinti dall’impresa contro il Real Madrid, dovranno però fare i conti con la solidità e la determinazione del Bologna, che in partite secche e aperte sa esprimersi al meglio. Il dato sulle vittorie interne del Celta lascia margini di speranza ai felsinei, che potrebbero sfruttare le incertezze difensive avversarie e la propria capacità di colpire anche fuori casa.

Possibile partita combattuta e tatticamente bloccata, con entrambe le squadre in grado di segnare.

La presenza di giocatori come Swedberg e la qualità offensiva degli emiliani promettono equilibrio ma anche colpi di scena.

e la qualità offensiva degli emiliani promettono equilibrio ma anche colpi di scena. La gestione delle energie e la profondità delle rose potrebbero risultare decisive nei minuti finali.

In sintesi, ci si attende un confronto aperto, dove l'entusiasmo dei padroni di casa si scontra con la concretezza del Bologna. Per gli appassionati di pronostici, la sfida del Balaídos rappresenta un'occasione interessante da seguire con attenzione.