Pronostico Catanzaro-Pescara: analisi, dati e consigli Serie B

La sfida tra Catanzaro e Pescara, valida per la 13ª giornata di Serie B, andrà in scena venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20:30 presso lo stadio Ceravolo. Questo incontro rappresenta molto più di una semplice partita di campionato: da un lato, i padroni di casa cercano conferme dopo una buona striscia di risultati, dall’altro gli ospiti abruzzesi sono alla disperata ricerca di punti per risalire una classifica che li vede in difficoltà.

Catanzaro e Pescara: due squadre con obiettivi diversi

Il Catanzaro arriva a questa gara con il morale alto, nonostante la recente sconfitta subita contro l’Empoli. La squadra allenata da Alberto Aquilani, ex regista di prestigio, ha dimostrato nelle ultime settimane di aver trovato un buon equilibrio, specialmente grazie all’adozione del modulo 3-5-1-1. Nelle precedenti quattro partite prima della sosta, i giallorossi hanno raccolto nove punti, rilanciando le proprie ambizioni per un piazzamento playoff. Tuttavia, alcuni infortuni – tra cui quelli di Cassandro, Pompetti e Di Francesco – e qualche incertezza legata ai rientri dalle nazionali giovanili potrebbero influire sulle scelte di formazione. In ogni caso, il Catanzaro ha dimostrato solidità davanti al proprio pubblico, facendo spesso la differenza tra le mura amiche.

Dall’altra parte, il Pescara si presenta al Ceravolo in una situazione ben più complessa. Dopo una serie di risultati deludenti e una difesa tra le più perforate della Serie B, la società ha optato per un cambio in panchina affidando la squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico è chiamato a ricostruire il morale e l’identità di una formazione che, fino a questo momento, è apparsa fragile sia sul piano mentale che su quello tattico. Il modulo di riferimento rimane il 3-5-2, ma si prevede un Pescara più verticale e votato alla copertura difensiva. Nonostante alcuni recuperi possibili, la squadra dovrà fare a meno di elementi chiave come Olzer e Merola, mentre restano in dubbio Tsadjout e Squizzato.

I precedenti e i dati più significativi della sfida

I numeri storici sorridono nettamente al Catanzaro quando si tratta di confronti casalinghi con il Pescara. Su nove precedenti disputati nello stadio Ceravolo, i calabresi hanno ottenuto sette vittorie, mentre gli abruzzesi si sono imposti in una sola occasione. Questa tradizione favorevole, sommata all’andamento recente del Catanzaro davanti ai propri tifosi, costituisce un elemento di grande rilievo nell’analisi pre-partita. Sul fronte opposto, il Pescara dovrà cercare di invertire la rotta non solo dal punto di vista dei risultati ma anche nella tenuta difensiva, che fino a oggi ha rappresentato il vero tallone d’Achille della formazione biancazzurra con ben 25 reti subite in 12 partite.

Squadra Punti Posizione Gol Subiti Ultimi 5 incontri Catanzaro 15 11ª Dato non disponibile 3V-1P-1S Pescara 8 Penultima 25 0V-2P-3S

Pronostico della partita: analisi e possibili sviluppi

L’analisi dei bookmaker, supportata dai dati raccolti finora, vede il Catanzaro come favorito per la vittoria, soprattutto considerando la solidità mostrata nelle partite casalinghe e la maggiore continuità nei risultati. Il Pescara, pur potendo contare sull’effetto novità del nuovo allenatore, potrebbe aver bisogno di più tempo per assimilare i nuovi dettami tattici e ritrovare fiducia. La difesa abruzzese, che fino a questo momento ha concesso troppo agli avversari, rappresenta un ulteriore punto critico che potrebbe favorire i padroni di casa. Tuttavia, il calcio sa essere imprevedibile, e la voglia di riscatto degli ospiti potrebbe rendere la partita più aperta del previsto, soprattutto se il Pescara riuscirà a sfruttare qualche episodio favorevole o a trovare un equilibrio in difesa. In sintesi, il pronostico premia il Catanzaro ma non esclude la possibilità che il Pescara possa sorprendere con una prestazione d’orgoglio.

La partita tra Catanzaro e Pescara si preannuncia interessante sia per le ambizioni dei giallorossi che per la necessità di riscatto degli ospiti. Le statistiche e lo storico dei confronti diretti suggeriscono un vantaggio per i padroni di casa, ma il calcio riserva spesso sorprese, specialmente in occasione di cambi tecnici. Per chi desidera approfondire le possibilità di scommessa, è consigliabile consultare i principali operatori del settore e seguire le linee guida per un gioco responsabile. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!