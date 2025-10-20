Pronostico Carpi-Ascoli: analisi e focus Serie C 2025

La decima giornata di Serie C si conclude con una sfida di grande interesse tra Carpi e Ascoli, in programma il 20 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo Stadio Sandro Cabassi di Carpi. Questo incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per le posizioni di vertice e per l’accesso ai playoff. Il contesto della partita è reso ancora più interessante dalla recente vittoria dell’Arezzo, che mette pressione sui bianconeri ospiti, chiamati a confermare il proprio valore anche in trasferta.

Carpi e Ascoli: due squadre in cerca di conferme nella corsa playoff

Il Carpi arriva a questo appuntamento forte di due successi consecutivi che hanno rilanciato le ambizioni della squadra. Dopo una fase delicata caratterizzata da due sconfitte contro Ravenna e Arezzo, i biancorossi hanno saputo reagire: prima imponendosi sul Perugia tra le mura amiche, poi espugnando il campo del Bra. Questi risultati hanno permesso al Carpi di riportare in positivo la differenza reti (12 gol fatti e 11 subiti) e di riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi, che ora sognano di agganciare la Ternana al quarto posto.

2 vittorie consecutive per il Carpi

Ripresa dopo due sconfitte pesanti

Possibilità di entrare pienamente nella lotta playoff

Dall’altra parte, l’Ascoli si presenta come una delle squadre più solide del campionato. Dopo un avvio in sordina, i marchigiani hanno trovato continuità di rendimento, inanellando una serie di vittorie convincenti, molte delle quali ottenute senza subire reti. In particolare, l’Ascoli può vantare la miglior difesa tra i professionisti italiani, avendo concesso solo quattro reti in nove partite. Un dato che sottolinea la compattezza e l’organizzazione della squadra guidata dall’allenatore bianconero.

4 vittorie esterne su 4 trasferte stagionali

Miglior difesa dei campionati professionistici italiani

Sensazione di solidità e grande fiducia nei propri mezzi

I precedenti tra Carpi e Ascoli: storia e statistiche della sfida

Le due squadre si sono incontrate otto volte in passato, e il bilancio pende a favore dell’Ascoli, che ha conquistato quattro vittorie contro le due dei padroni di casa. L’ultimo confronto, disputato il 30 gennaio scorso, ha visto i marchigiani imporsi per 2-1. Da segnalare alcuni dati interessanti:

Totale precedenti 8 Vittorie Carpi 2 Vittorie Ascoli 4 Partite “no gol” 3 Partite “over” 4 (incluse le ultime due)

L’Ascoli ha vinto l’ultimo confronto diretto (2-1)

Le ultime due partite si sono concluse con più di due gol

Tre match sono terminati senza reti da entrambe le squadre

Queste statistiche contribuiscono a delineare una sfida spesso combattuta e mai scontata, con la tendenza recente a partite più aperte e ricche di reti.

Cosa aspettarsi: il pronostico per Carpi-Ascoli

La partita tra Carpi e Ascoli si profila come un confronto dall’esito tutt’altro che scontato. Il Carpi ha dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere, ma anche di soffrire contro avversari di alto livello. Le ultime due vittorie hanno restituito fiducia all’ambiente, ma l’ostacolo rappresentato dall’Ascoli è di quelli importanti. I marchigiani, infatti, hanno costruito la propria forza su una difesa solida e su una grande capacità di gestione della partita, soprattutto in trasferta dove finora hanno sempre vinto.

Carpi imprevedibile e in crescita, ma con qualche fragilità difensiva

Ascoli squadra molto equilibrata, raramente subisce gol

Possibile partita con poche reti, vista la tendenza difensiva degli ospiti

Sulla base di quanto visto finora in campionato, la previsione più verosimile è di una gara bloccata, in cui l’Ascoli proverà a confermare la propria imbattibilità in trasferta e a mantenere la porta inviolata. Il Carpi dovrà invece tentare l’impresa per rilanciarsi definitivamente nella lotta playoff.

La sfida tra Carpi e Ascoli promette equilibrio e intensità, con i bianconeri leggermente favoriti per solidità e continuità di rendimento.

