Pronostico Campobasso-Sambenedettese: analisi e ultime news

La sfida tra Campobasso e Sambenedettese rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della tredicesima giornata del Girone B di Serie C. La partita si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Nuovo Romagnoli. Entrambe le squadre sono in cerca di punti preziosi per risalire la classifica e la gara promette equilibrio e intensità agonistica.

Forma attuale e contesto delle due squadre in Serie C

Il Campobasso occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica con 16 punti raccolti nelle prime dodici giornate. La squadra guidata da Zauri sta attraversando una fase di risultati altalenanti e ha bisogno di continuità per puntare a una posizione più ambiziosa. I molisani possono contare su un attacco vivace, schierando spesso il 4-3-3 che vede Leonetti, Magnaghi e Lombari protagonisti in avanti. La difesa ha mostrato qualche incertezza, ma il gruppo ha dimostrato spirito di squadra e buone trame di gioco a centrocampo.

Dall’altra parte, la Sambenedettese si trova subito alle spalle degli avversari a quota 14 punti. Il team allenato da Palladini adotta anch’esso il 4-3-3 e si affida alla qualità di uomini come Eusepi e Battista in attacco. La squadra marchigiana si caratterizza per la solidità del reparto difensivo, guidato da Dalmazzi e Pezzola, e per una buona organizzazione tattica che le ha permesso di rimanere competitiva anche contro avversari di rango superiore.

Campobasso : 11° posto, 16 punti

: 11° posto, 16 punti Sambenedettese : 12° posto, 14 punti

: 12° posto, 14 punti Modulo preferito: 4-3-3 per entrambe

Dati, precedenti e statistiche rilevanti della sfida

Quando Campobasso e Sambenedettese si affrontano, il risultato è spesso incerto. Negli ultimi confronti diretti disputati tra le due formazioni, si è registrato un notevole equilibrio, con diversi pareggi che hanno caratterizzato gli scontri recenti. Le statistiche stagionali mostrano come entrambe le squadre abbiano una produzione offensiva simile, ma tendano a subire gol con una certa regolarità, specialmente nelle fasi centrali delle partite. Un dato interessante riguarda i risultati “under 2.5”, spesso ricorrenti nei match delle due squadre, segno di gare combattute ma non necessariamente ricche di reti.

Ultimi 5 incontri diretti Risultato Campobasso – Sambenedettese 1-1 Sambenedettese – Campobasso 0-0 Campobasso – Sambenedettese 2-1 Sambenedettese – Campobasso 1-1 Campobasso – Sambenedettese 1-0

Il pronostico dei bookmaker: equilibrio e possibile pareggio

Gli analisti dei principali bookmaker vedono la sfida tra Campobasso e Sambenedettese come una delle più bilanciate del turno. La previsione più quotata è quella di un pareggio, sostenuta sia dalla vicinanza in classifica che dalla storia recente dei confronti diretti. Il match si preannuncia quindi particolarmente combattuto, con entrambe le squadre che potrebbero preferire non rischiare troppo per evitare passi falsi. Al tempo stesso, le difese hanno dimostrato qualche fragilità, ma l’attitudine delle due compagini a gestire con attenzione le fasi decisive potrebbe limitare il numero di gol segnati. Le alternative di pronostico più suggerite riguardano un risultato con pochi gol (under 2.5) o un pareggio con gol, come l’1-1 che spesso ha contraddistinto le ultime sfide. In sintesi, si tratta di una partita dall’esito aperto ma con una tendenza alla prudenza da entrambe le parti.

In conclusione, Campobasso e Sambenedettese si affrontano in un match dal pronostico incerto, dove il pareggio appare l’opzione più probabile secondo le analisi. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta su diverse piattaforme tra cui Sky, Now Tv e in streaming su Bet365. Per chi desidera restare aggiornato su analisi e sviluppi futuri, consigliamo di seguire la nostra sezione dedicata ai pronostici per rimanere sempre informato sugli eventi più interessanti!