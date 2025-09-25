Pronostico Brescia-Novara: analisi e previsioni Serie C 2025

La sfida tra Brescia e Novara, valida per la sesta giornata del Campionato di Serie C – Girone A, si disputerà giovedì 25 settembre 2025 alle ore 20:45 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con il Brescia che punta a confermare la propria posizione nelle zone alte della classifica e il Novara alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il match sarà disponibile anche in streaming per gli appassionati che vorranno seguirlo da casa.

Analisi del momento: forma e motivazioni delle squadre in campo

La situazione delle due formazioni alla vigilia di Brescia-Novara è piuttosto diversa e contribuisce a rendere la partita particolarmente interessante. Da una parte, il Brescia si presenta con grande determinazione, forte di una posizione in classifica che gli permette di guardare con fiducia alle posizioni di vertice. La squadra lombarda ha finora dimostrato compattezza e una buona tenuta sia in casa che in trasferta, mantenendosi stabilmente tra le prime cinque della classe. Un eventuale successo permetterebbe di consolidare ulteriormente l’avvio di stagione positivo, mentre un passo falso non comprometterebbe il buon cammino fin qui realizzato, ma potrebbe rallentare la corsa alle prime posizioni.

Di contro, il Novara sta vivendo un periodo più complicato. Attualmente quindicesima in classifica, la squadra allenata da Andrea Zacchetta è ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale. I piemontesi hanno raccolto quattro pareggi di fila e una sconfitta nell’ultimo turno contro la Pro Vercelli, per un bilancio che denota una certa difficoltà nell’andare oltre il risultato di parità. La mancanza di vittorie in questo avvio di stagione rischia di mettere pressione all’ambiente, soprattutto considerando il rischio di essere superati da concorrenti diretti come Cittadella e Lumezzane in caso di un nuovo stop. La necessità di sbloccarsi potrebbe però rappresentare una motivazione aggiuntiva per tentare di invertire la tendenza.

I risultati precedenti e i dati salienti delle due squadre

Analizzando il percorso recente delle due compagini, emergono alcuni dati interessanti. Il Novara ha aperto la stagione con un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Inter U23, seguito da due ulteriori 1-1, prima contro le Dolomiti Bellunesi in trasferta e poi in casa contro il Trento. L’ultima trasferta si è chiusa con uno 0-0 sul campo della Pro Patria, prima della sconfitta per 0-1 contro la Pro Vercelli. Questo andamento evidenzia una squadra solida sul piano difensivo, ma che fatica a trovare la via del gol decisivo.

Si segnala, inoltre, che nei confronti diretti più recenti tra Brescia e Novara il fattore campo si è spesso rivelato determinante, con il Brescia capace di sfruttare il sostegno del pubblico amico per indirizzare la gara a proprio favore. Dal punto di vista delle formazioni, il Novara potrebbe schierarsi con un 4-4-2, con Boseggia tra i pali e una linea difensiva composta da Valdesi, D’Alessio, Bertoncini e Lorenzini. A centrocampo spazio a Basso, Malaspina, Collodel e Agyemang, mentre l’attacco sarà affidato a Donadio e Da Graca.

Il pronostico per Brescia-Novara: chi parte favorito

Gli elementi a disposizione suggeriscono che il Brescia si presenti all’appuntamento con i favori del pronostico. La squadra di casa può contare su un rendimento più costante e su una maggiore fiducia nei propri mezzi, oltre al vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Il Novara, invece, dovrà cercare di sbloccare una situazione stagnante fatta di pareggi e di difficoltà realizzative. Le motivazioni non mancano da entrambe le parti: il Brescia vuole restare agganciato alle prime posizioni, mentre il Novara è chiamato a reagire per evitare di essere risucchiato nelle zone calde della classifica.

Il Brescia vanta una maggiore efficacia offensiva e una difesa solida.

vanta una maggiore efficacia offensiva e una difesa solida. Il Novara si è dimostrato compatto ma poco incisivo in attacco, come dimostrano i numerosi pareggi a basso punteggio.

si è dimostrato compatto ma poco incisivo in attacco, come dimostrano i numerosi pareggi a basso punteggio. Fattore campo e stato di forma generale fanno pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa, anche se il calcio riserva sempre sorprese.

Per questi motivi, il pronostico degli analisti tende verso una vittoria del Brescia, che dovrà tuttavia prestare attenzione a non sottovalutare un avversario motivato a invertire la rotta.

In conclusione, Brescia-Novara si preannuncia come una partita dal forte interesse sia per la classifica che per la crescita delle due squadre. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in streaming, vivendo in diretta le emozioni della Serie C. Resta da vedere se il Brescia saprà sfruttare il fattore campo o se il Novara riuscirà finalmente a sbloccarsi. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!