Pronostico Bra-Vis Pesaro: analisi Serie C e previsioni

La Serie C – Girone B torna protagonista con la sfida tra Bra e Vis Pesaro, in programma domenica allo stadio Attilio Bravi di Bra alle ore 14:30. L’incontro rappresenta l’undicesima giornata di campionato e promette emozioni, sia per la situazione di classifica delle due squadre che per la posta in palio. In questo articolo analizziamo il contesto dell’evento, lo stato di forma delle formazioni, i dati salienti e il pronostico degli esperti, offrendo una panoramica dettagliata anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle previsioni sportive.

La situazione di Bra e Vis Pesaro: forme e motivazioni

Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con obiettivi differenti, ma accomunate dalla necessità di raccogliere punti preziosi. Il Bra, padrone di casa, si trova in una posizione delicata di classifica e necessita urgentemente di una vittoria per risollevarsi. I giallorossi hanno raccolto finora pochi punti e una partenza difficile li costringe ad affrontare ogni partita come una piccola finale, soprattutto davanti al proprio pubblico. La squadra allenata da Fabio Nisticò punta a sfruttare il fattore campo e schiererà una formazione compatta nel tentativo di interrompere la serie negativa.

ha segnato 10 gol in stagione, ma ne ha subiti ben 19, sintomo di una difesa da registrare. Tra i giocatori più attesi figura Nicastro, chiamato a guidare l’attacco e a rendersi pericoloso contro la retroguardia ospite.

La Vis Pesaro, invece, naviga in acque più tranquille. Attualmente al quattordicesimo posto con 12 punti, la formazione di Roberto Stellone si è distinta per solidità e capacità di strappare risultati anche fuori casa. In trasferta, infatti, la squadra biancorossa ha ottenuto una vittoria sul campo del Pontedera e pareggi a Campobasso e Pineto. Il gruppo sembra aver trovato una buona coesione, con una difesa che ha concesso soltanto 8 reti, a fronte dei 10 realizzati.

Dati salienti e precedenti: equilibrio e attenzione in difesa

L’analisi dei numeri evidenzia un sostanziale equilibrio nella capacità offensiva delle due compagini: entrambe hanno segnato 10 gol, ma la differenza risiede nell’organizzazione difensiva. Il Bra ha subito quasi il doppio delle reti rispetto agli avversari, il che suggerisce una maggiore vulnerabilità, soprattutto nei momenti chiave delle partite. La Vis Pesaro può invece contare su una retroguardia più solida e su una certa costanza nelle prestazioni fuori casa. Nei precedenti più recenti, il fattore campo non ha sempre inciso in modo determinante, lasciando aperto ogni pronostico.

Squadra Gol fatti Gol subiti Bra 10 19 Vis Pesaro 10 8

Le probabili formazioni vedono il Bra disposto con un 3-4-2-1 e la Vis Pesaro con un 5-4-1, a sottolineare la volontà degli ospiti di mantenere equilibrio e copertura difensiva.

Il pronostico degli esperti: Vis Pesaro favorita, ma attenzione alle sorprese

Secondo gli analisti, la partita si preannuncia equilibrata, ma con una leggera preferenza per la Vis Pesaro, soprattutto considerando la solidità mostrata in trasferta e la maggiore tenuta difensiva. Gli esperti suggeriscono che la formazione biancorossa possa uscire imbattuta da questa sfida, grazie anche alla capacità di gestire i momenti delicati del match. Tuttavia, il Bra, sostenuto dal pubblico di casa e dalla necessità di riscattare una classifica deficitaria, potrebbe riservare delle sorprese, specie se riuscirà a migliorare la fase di non possesso.

eviti la sconfitta. Si attende una gara combattuta, con possibilità di vedere più di due reti totali e marcatori da entrambe le parti.

La presenza di elementi di qualità come Nicastro e la buona organizzazione tattica di Stellone rappresentano ulteriori fattori a favore degli ospiti, ma la determinazione del Bra potrebbe rendere la sfida più incerta del previsto.

In conclusione, Bra e Vis Pesaro si affrontano in una partita che promette grande equilibrio e intensità, con la squadra ospite leggermente favorita per la maggiore solidità difensiva e l’esperienza maturata lontano da casa. Per chi desidera seguire l’evento in streaming, la diretta sarà disponibile su piattaforme dedicate, offrendo la possibilità di vivere tutte le emozioni del match dal primo all’ultimo minuto. Consulta la nostra sezione per rimanere aggiornato sulle analisi e i pronostici delle prossime giornate!