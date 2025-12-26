Pronostico Bologna-Sassuolo: analisi, dati e previsioni Serie A

La Serie A si prepara a chiudere il 2025 con una sfida dal sapore speciale: il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, in programma il 28 dicembre alle ore 18:00 presso lo Stadio Renato Dall’Ara. La partita, valida per la sedicesima giornata, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, desiderose di lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati altalenanti e chiudere l’anno con una prestazione convincente.

Stato di forma e situazione delle squadre alla vigilia del derby

Il Bologna arriva a questa sfida dopo un periodo complicato, segnato da una delusione in Supercoppa e da soli un punto raccolto nelle ultime tre partite di campionato. La formazione guidata da Vincenzo Italiano deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, tra cui Bernardeschi, Freuler, Skorupski e Casale, mentre Vitik è appena rientrato. Nonostante le difficoltà, i rossoblù mantengono una posizione di rilievo in classifica (sesto posto con 25 punti) e continuano a coltivare ambizioni europee. L’attacco sarà affidato al capocannoniere Orsolini, ben supportato da Castro, Odgaard e da un Cambiaghi sempre generoso in assist e chilometri percorsi. In casa, il Bologna si distingue per una media di due gol segnati a partita, anche se ultimamente la produzione offensiva ha subito una flessione.

Emergenza infortuni tra le fila rossoblù

tra le fila rossoblù Media gol casalinga elevata, ma rendimento in calo

Necessità di ritrovare compattezza difensiva senza Skorupski

Il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, si presenta a Bologna con una situazione non meno complessa. La squadra neroverde ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e soffre la mancanza di solidità difensiva, con la porta costantemente violata. L’assenza prolungata di Berardi pesa sull’attacco, mentre Pinamonti rimane in dubbio. Il rientro a centrocampo di Thorstvedt rappresenta una buona notizia, così come la presenza di giocatori dinamici come Laurienté e Cambiaghi. Nonostante le difficoltà, il Sassuolo mantiene una posizione tranquilla a metà classifica, con 21 punti dopo 16 giornate.

Un solo successo nelle ultime cinque partite

Assenze pesanti in attacco

Qualità nelle ripartenze e nella gestione delle fasce

Precedenti e dati statistici delle sfide tra Bologna e Sassuolo

I confronti diretti tra Bologna e Sassuolo sono spesso caratterizzati da equilibrio e spettacolo. Negli ultimi cinque precedenti disputati allo Stadio Dall’Ara, i neroverdi si sono imposti in tre occasioni, dimostrando di essere avversari ostici per i rossoblù. La media gol nelle ultime sfide è elevata, attestandosi intorno ai 3,4 gol a partita, segnale di un confronto aperto e ricco di emozioni. Anche i pareggi con gol non mancano, a testimonianza di una rivalità combattuta e mai scontata.

Ultimi 5 precedenti a Bologna Esito Vittorie Bologna 2 Vittorie Sassuolo 3 Media gol totale 3,4

Pronostico degli esperti: equilibrio e possibilità di gol

L’analisi degli addetti ai lavori evidenzia come il Bologna, nonostante le numerose assenze e la stanchezza accumulata, parta leggermente favorito grazie alla solidità mostrata davanti al proprio pubblico e a una rosa tecnicamente superiore. Tuttavia, il Sassuolo rappresenta un avversario imprevedibile, soprattutto se potrà contare su Pinamonti e sul recupero di alcuni elementi chiave. L’andamento altalenante delle due difese lascia presagire una gara con entrambe le formazioni in grado di andare a segno e con la possibilità di assistere a più di due reti complessive. I precedenti lasciano aperta la porta sia a un successo rossoblù che a una sorpresa neroverde, con il pareggio come opzione tutt’altro che remota. La chiave della partita sarà la capacità delle squadre di gestire la pressione e sfruttare le occasioni create.

In conclusione, Bologna-Sassuolo promette di essere uno dei derby più intensi del finale di 2025, tra due squadre alla ricerca di riscatto e punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali. Per chi è interessato a seguire l’evento anche dal punto di vista delle scommesse, i principali bookmaker italiani permettono di puntare sull’incontro con varie opzioni.

