Pronostico Bologna-Sassuolo: analisi, dati e previsioni Serie A

La Serie A si prepara a chiudere il 2025 con una sfida dal sapore speciale: il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, in programma il 28 dicembre alle ore 18:00 presso lo Stadio Renato Dall’Ara. La partita, valida per la sedicesima giornata, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, desiderose di lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati altalenanti e chiudere l’anno con una prestazione convincente.
Stato di forma e situazione delle squadre alla vigilia del derby
Il Bologna arriva a questa sfida dopo un periodo complicato, segnato da una delusione in Supercoppa e da soli un punto raccolto nelle ultime tre partite di campionato. La formazione guidata da Vincenzo Italiano deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, tra cui Bernardeschi, Freuler, Skorupski e Casale, mentre Vitik è appena rientrato. Nonostante le difficoltà, i rossoblù mantengono una posizione di rilievo in classifica (sesto posto con 25 punti) e continuano a coltivare ambizioni europee. L’attacco sarà affidato al capocannoniere Orsolini, ben supportato da Castro, Odgaard e da un Cambiaghi sempre generoso in assist e chilometri percorsi. In casa, il Bologna si distingue per una media di due gol segnati a partita, anche se ultimamente la produzione offensiva ha subito una flessione.
- Emergenza infortuni tra le fila rossoblù
- Media gol casalinga elevata, ma rendimento in calo
- Necessità di ritrovare compattezza difensiva senza Skorupski
Il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, si presenta a Bologna con una situazione non meno complessa. La squadra neroverde ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e soffre la mancanza di solidità difensiva, con la porta costantemente violata. L’assenza prolungata di Berardi pesa sull’attacco, mentre Pinamonti rimane in dubbio. Il rientro a centrocampo di Thorstvedt rappresenta una buona notizia, così come la presenza di giocatori dinamici come Laurienté e Cambiaghi. Nonostante le difficoltà, il Sassuolo mantiene una posizione tranquilla a metà classifica, con 21 punti dopo 16 giornate.
- Un solo successo nelle ultime cinque partite
- Assenze pesanti in attacco
- Qualità nelle ripartenze e nella gestione delle fasce
Precedenti e dati statistici delle sfide tra Bologna e Sassuolo
I confronti diretti tra Bologna e Sassuolo sono spesso caratterizzati da equilibrio e spettacolo. Negli ultimi cinque precedenti disputati allo Stadio Dall’Ara, i neroverdi si sono imposti in tre occasioni, dimostrando di essere avversari ostici per i rossoblù. La media gol nelle ultime sfide è elevata, attestandosi intorno ai 3,4 gol a partita, segnale di un confronto aperto e ricco di emozioni. Anche i pareggi con gol non mancano, a testimonianza di una rivalità combattuta e mai scontata.
|Ultimi 5 precedenti a Bologna
|Esito
|Vittorie Bologna
|2
|Vittorie Sassuolo
|3
|Media gol totale
|3,4
Pronostico degli esperti: equilibrio e possibilità di gol
L’analisi degli addetti ai lavori evidenzia come il Bologna, nonostante le numerose assenze e la stanchezza accumulata, parta leggermente favorito grazie alla solidità mostrata davanti al proprio pubblico e a una rosa tecnicamente superiore. Tuttavia, il Sassuolo rappresenta un avversario imprevedibile, soprattutto se potrà contare su Pinamonti e sul recupero di alcuni elementi chiave. L’andamento altalenante delle due difese lascia presagire una gara con entrambe le formazioni in grado di andare a segno e con la possibilità di assistere a più di due reti complessive. I precedenti lasciano aperta la porta sia a un successo rossoblù che a una sorpresa neroverde, con il pareggio come opzione tutt’altro che remota. La chiave della partita sarà la capacità delle squadre di gestire la pressione e sfruttare le occasioni create.
In conclusione, Bologna-Sassuolo promette di essere uno dei derby più intensi del finale di 2025, tra due squadre alla ricerca di riscatto e punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali. Per chi è interessato a seguire l’evento anche dal punto di vista delle scommesse, i principali bookmaker italiani permettono di puntare sull’incontro con varie opzioni.
Segui le nostre analisi per non perderti i prossimi pronostici e approfondimenti sulle sfide più avvincenti della Serie A!