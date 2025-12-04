Pronostico Bologna-Parma: derby emiliano e sfida in Coppa Italia

Il derby emiliano tra Bologna e Parma accende gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì alle 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Si tratta di una sfida ricca di storia e fascino, che vede i rossoblù debuttare nella competizione da detentori del titolo, mentre i ducali hanno già affrontato due turni preliminari. L’incontro sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Mediaset Play.

Il momento di forma di Bologna e Parma in vista del derby

Il Bologna arriva a questo appuntamento con la voglia di riscattare la recente sconfitta in campionato contro la Cremonese, subita proprio tra le mura amiche. Nonostante la battuta d’arresto, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha mostrato una buona qualità di gioco, creando numerose occasioni da rete ma commettendo alcuni errori difensivi che sono risultati fatali. I rossoblù, freschi vincitori della scorsa edizione della Coppa Italia, si presentano da favoriti, ma dovranno fare i conti con la pressione e le aspettative di un debutto da campioni. Il tecnico dovrebbe optare per un turnover ragionato, dando spazio a diversi elementi della rosa senza però snaturare l’assetto della squadra.

Il Parma, guidato da Carlos Cuesta, ha vissuto un percorso altalenante nelle ultime settimane. Dopo aver superato due turni di Coppa Italia – battendo prima il Pescara e poi lo Spezia ai calci di rigore – i ducali sono incappati in una sconfitta interna contro l’Udinese in campionato, che ha lasciato la squadra a ridosso della zona retrocessione. Tuttavia, la vittoria recente contro il Verona in uno scontro diretto ha dimostrato che il gruppo ha ancora le risorse per reagire nei momenti difficili. Il Parma affronterà il derby con la consueta determinazione che caratterizza queste sfide, anche se l’obiettivo principale rimane la salvezza in campionato.

I precedenti e dati chiave del confronto

Il derby tra Bologna e Parma è andato in scena di recente anche in campionato, ma a campi invertiti: in quell’occasione furono i felsinei a imporsi per 3-1, approfittando della superiorità numerica maturata a seguito dell’espulsione di Ordonez del Parma nel primo tempo. La partita fu decisa da una doppietta di Castro e dal sigillo di Miranda, mentre il Parma riuscì comunque a trovare la via della rete. Questi dati suggeriscono che la sfida potrebbe essere nuovamente vivace e ricca di gol, anche alla luce della tendenza delle due squadre a produrre occasioni da rete e a lasciare qualche spazio di troppo in fase difensiva. Storicamente, i derby emiliani sono caratterizzati da grande equilibrio e agonismo, elementi che potrebbero condizionare anche questa volta l’andamento dell’incontro.

Pronostico degli esperti: attesa una gara combattuta e aperta

Secondo le analisi degli esperti e dei principali bookmaker, il Bologna parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e alla qualità complessiva della rosa. I rossoblù hanno dimostrato, anche nelle recenti uscite, di saper creare numerose occasioni da rete e di poter contare su un attacco prolifico. Tuttavia, il Parma ha già dimostrato nei turni precedenti di saper affrontare le partite ad eliminazione diretta con grande determinazione e potrebbe mettere in difficoltà i padroni di casa, soprattutto se riuscirà a mantenere alta la concentrazione per tutta la gara. Non è da escludere che entrambe le squadre riescano ad andare a segno, come avvenuto nell’ultimo precedente. Il derby, infatti, rappresenta sempre una partita speciale, in cui la motivazione e l’orgoglio possono fare la differenza, rendendo il pronostico meno scontato di quanto possa sembrare.

In sintesi, il derby emiliano tra Bologna e Parma promette emozioni e incertezza, con i rossoblù chiamati a confermare il loro ruolo di favoriti ma con un Parma deciso a giocarsi le proprie carte fino in fondo. Gli appassionati potranno seguire la partita in chiaro su Italia 1 e in streaming sulle piattaforme Mediaset. Resta aggiornato su tutti i nostri approfondimenti: consulta la sezione dedicata ai pronostici e scopri ogni giorno analisi dettagliate sugli eventi sportivi più attesi!