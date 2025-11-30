Pronostico Bologna-Cremonese: analisi, dati e ultime novità

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con un posticipo dal sapore di grande sfida tra Bologna e Cremonese, in programma lunedì 30 novembre 2025 alle ore 20.45. I rossoblù guidati da Vincenzo Italiano affrontano fra le mura amiche una Cremonese desiderosa di riscatto dopo tre sconfitte consecutive. L’incontro rappresenta un vero banco di prova per la formazione grigiorossa, chiamata a interrompere il trend negativo contro un avversario tra i più in forma del campionato.

Analisi della forma e del contesto delle due squadre

Il Bologna arriva a questa sfida in un periodo particolarmente positivo, sia in Serie A che nelle competizioni europee. La squadra emiliana, sotto la guida di Italiano, ha dimostrato una notevole solidità difensiva e una varietà di soluzioni offensive, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il successo recente contro formazioni di alto livello, come il Napoli, evidenzia la maturità raggiunta dal gruppo rossoblù, che può contare su una rosa ampia e qualitativamente ben assortita.

e , si sta confermando tra le migliori del campionato. L’attacco vede protagonisti giocatori come Orsolini e Odgaard, sempre pronti a sfruttare le occasioni.

Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola vive un momento delicato. Le tre battute d’arresto consecutive contro Juventus, Pisa e Roma hanno rallentato la corsa verso la salvezza, ma la determinazione del gruppo resta alta. Il ritorno in gruppo di giocatori importanti come Pezzella e Grassi rappresenta un’iniezione di fiducia per l’ambiente, mentre l’allenatore lavora per ritrovare il coraggio e la brillantezza delle prime giornate.

dovrebbe partire titolare dopo il rientro dall’infortunio. Grassi e Moumbagna sono in fase di recupero ed entrambi potrebbero tornare utili a partita in corso.

Precedenti e dati significativi per la sfida

Storicamente, le sfide tra Bologna e Cremonese non sono frequenti nella massima serie, ma ogni confronto tra le due compagini ha sempre offerto spunti di interesse. Nelle ultime stagioni, il Bologna ha spesso sfruttato il fattore campo, mostrando una certa supremazia nei confronti dei grigiorossi.

Ultimi 3 incontri Risultato Bologna vs Cremonese (2024) 2-1 Cremonese vs Bologna (2023) 1-1 Bologna vs Cremonese (2023) 3-0

Inoltre, il Dall’Ara è uno stadio ostico per molte squadre: il Bologna ha costruito qui gran parte dei suoi successi stagionali. D’altro canto, la Cremonese dovrà affidarsi all’orgoglio e alla compattezza per invertire un trend che la vede spesso in difficoltà in trasferta contro le squadre di alta classifica.

Il pronostico degli esperti: Bologna favorito ma attenzione alla Cremonese

Secondo gli addetti ai lavori, il Bologna parte con i favori del pronostico grazie al suo stato di forma e alla profondità della rosa. La squadra di Italiano ha dimostrato grande organizzazione e determinazione, elementi che la rendono temibile soprattutto in casa. Tuttavia, la Cremonese non arriva a Bologna per recitare il ruolo di vittima sacrificale: la voglia di riscatto dopo tre sconfitte e il recupero di pedine importanti come Pezzella e Grassi potrebbero rendere la sfida più combattuta del previsto.

punta a sfruttare la spinta del pubblico e la qualità dei suoi uomini offensivi. La Cremonese dovrà puntare su concentrazione e determinazione, cercando di sorprendere con ripartenze veloci e organizzazione difensiva.

In sintesi, l’esito della partita sembra pendere dalla parte dei padroni di casa ma non sono da escludere sorprese, specie se i grigiorossi riusciranno a ritrovare compattezza e coraggio. La chiave sarà la gestione dei momenti cruciali: la Cremonese dovrà evitare errori e cercare di sfruttare ogni occasione utile per mettere in difficoltà il Bologna.

In conclusione, il posticipo tra Bologna e Cremonese promette emozioni e potrebbe risultare decisivo per gli obiettivi stagionali di entrambe. Il Bologna vuole confermare il suo ottimo momento, mentre la Cremonese cerca punti preziosi per la salvezza.