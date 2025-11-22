Pronostico Betis-Girona: analisi, precedenti e stato di forma

La Liga Spagnola entra nel vivo con una sfida che promette emozioni e potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti delle due squadre coinvolte: Real Betis e Girona si affrontano per la tredicesima giornata domenica 23 novembre 2025 alle ore 16:15, all’Estadio de La Cartuja di Siviglia. Questa partita rappresenta un bivio stagionale: da una parte la rincorsa ai piani alti della classifica dei padroni di casa, dall’altra la lotta per non retrocedere degli ospiti. In questo articolo analizziamo lo stato di forma delle due squadre, i dati salienti e il pronostico dei principali bookmaker.

Betis e Girona: andamento recente e forma delle squadre

Il Betis sta disputando una stagione positiva, confermandosi tra le realtà più solide della Liga. Dopo 12 giornate, la formazione guidata da Pellegrini occupa il quinto posto con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. Un rendimento costruito soprattutto tra le mura amiche, dove i biancoverdi hanno ottenuto tre successi nelle ultime quattro uscite, cedendo il passo solo all’Atletico Madrid. L’assenza di giocatori chiave come Isco per infortunio non ha frenato la squadra, che ha saputo valorizzare elementi come Cucho Hernandez (5 gol e 2 assist) e Antony (4 reti in 8 presenze). Organizzazione difensiva e qualità a centrocampo sono i punti di forza di una formazione che mira con decisione alle posizioni europee.

20 punti in 12 gare per il Betis

in 12 gare per il Betis Solo 2 sconfitte stagionali

Tre vittorie casalinghe nelle ultime quattro

Assenze pesanti, ma rosa competitiva

Il Girona, al contrario, sta vivendo una stagione complicata. Con appena 10 punti raccolti, la squadra catalana si trova al 18° posto in piena zona retrocessione. La vittoria contro l’Alavés ha interrotto una lunga serie negativa, ma i numeri restano preoccupanti: peggior difesa del campionato con 24 reti subite e una sola vittoria esterna. Gli infortuni complicano ulteriormente il quadro, in particolare la possibile assenza di un leader come Blind in difesa. L’allenatore Michel sta provando diverse soluzioni tattiche, ma la mancanza di continuità e di un attaccante prolifico penalizza il rendimento.

10 punti in 12 gare per il Girona

in 12 gare per il Girona 18° posto e peggior difesa della competizione

Solo 11 gol segnati, attacco poco incisivo

Grandi difficoltà in trasferta

Precedenti e dati rilevanti tra le due squadre

La storia degli scontri diretti tra Betis e Girona vede un netto predominio della formazione andalusa. Nei dieci confronti più recenti, il Betis ha ottenuto sei vittorie, tre pareggi e solo una sconfitta, quest’ultima risalente al 2010 in Segunda Division. In particolare, nelle partite casalinghe disputate a Siviglia, i biancoverdi hanno quasi sempre prevalso, evidenziando una superiorità sia tecnica che mentale. L’ultimo incrocio all’Estadio de La Cartuja si è concluso con un successo dei padroni di casa, confermando la difficoltà del Girona a ottenere risultati positivi lontano dalle mura amiche. I numeri suggeriscono dunque una tradizione favorevole per il Betis, che parte con i favori del pronostico anche in virtù dello stato di forma attuale.

Ultimi 10 confronti Vittorie Betis Pareggi Vittorie Girona Totale 6 3 1

Pronostico degli esperti: Betis favorito nella sfida

L’analisi delle statistiche e dei precedenti, unita allo stato di forma delle due squadre, spinge gli esperti a indicare il Betis come favorito per la vittoria. La squadra di Pellegrini vanta una maggiore solidità, un organico più ampio e una mentalità vincente, soprattutto in casa. Inoltre, l’efficacia realizzativa di attaccanti come Hernandez e Antony potrebbe fare la differenza contro una difesa del Girona che fatica a trovare equilibri. Dall’altra parte, il Girona si presenta con una rosa falcidiata dagli infortuni e una fiducia ai minimi, elementi che pesano sia fisicamente che psicologicamente. I principali bookmaker e gli analisti vedono dunque il Betis nettamente avvantaggiato, anche se nel calcio non si possono mai escludere sorprese. Un successo degli ospiti sarebbe una vera impresa, ma alla luce dei dati attuali questo scenario sembra poco probabile.

In sintesi, Betis-Girona si preannuncia come una gara dal pronostico indirizzato verso i padroni di casa, forti della loro organizzazione e dei risultati recenti. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che offre tutte le gare della Liga. Per chi desidera approfondire ulteriormente, è sempre consigliabile consultare fonti autorevoli e analisi aggiornate. Segui la nostra sezione dedicata per non perderti le ultime analisi e pronostici sulle competizioni più importanti!