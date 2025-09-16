Pronostico Benfica-Qarabag: analisi, precedenti e previsioni

Benfica e Qarabag si affrontano nella prima giornata della League Phase di Champions League, con fischio d’inizio martedì alle 21:00 presso lo stadio Da Luz di Lisbona. Questa gara inaugura il percorso europeo dei portoghesi, chiamati a confermare il loro ottimo momento di forma anche contro gli azeri, reduci da un cammino intenso nei turni preliminari. Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia in una sfida che promette emozioni e che sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming per tutti gli appassionati.

Benfica e Qarabag: avvio di stagione e stato di forma a confronto

Il Benfica si presenta a questa importante sfida europea dopo aver superato due turni preliminari di alto livello: prima hanno eliminato il Nizza con un doppio 2-0, poi hanno avuto la meglio, seppur con fatica, sul Fenerbahçe. La formazione di Bruno Lage ha mostrato una notevole solidità difensiva, riuscendo ad uscire indenne dalla trasferta turca e vincendo di misura il ritorno grazie a un gol di Akturkoglu, poi ceduto proprio al club avversario. In patria, i biancorossi hanno già messo in bacheca la Supercoppa portoghese superando lo Sporting e sono ancora imbattuti in campionato, con tre vittorie e un pareggio. Il focus difensivo di questa stagione è testimoniato dai soli due gol subiti in nove partite ufficiali e dai sette “clean sheet” raccolti.

Imbattuti in campionato e in Europa

Vincitori della Supercoppa portoghese

Solida fase difensiva: solo 2 gol subiti in 9 match

Sette partite su nove senza reti al passivo

Il Qarabag ha invece dovuto affrontare un percorso lungo e faticoso per guadagnarsi un posto nella fase a gironi. Gli uomini di Gurban Gurbanov hanno iniziato la loro avventura europea già a luglio, eliminando Shelbourne, Shkendija e Ferencvaros. Tuttavia, questa serie di impegni ha inciso sul rendimento in campionato, dove la squadra azera ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, restando già a distanza dalla vetta.

Percorso europeo iniziato a luglio con tre turni superati

Andamento altalenante in campionato nazionale

Seconda partecipazione storica alla fase finale di Champions

I precedenti storici e i dati più significativi sulle due squadre

Per il Qarabag si tratta della seconda storica presenza nella fase a gironi della Champions League. La prima risale alla stagione 2017-18, quando si trovò di fronte a un girone proibitivo con Roma, Real Madrid e Chelsea. Il Benfica, invece, vanta una lunga tradizione europea e nelle notti continentali si esalta particolarmente quando gioca fra le mura amiche del Da Luz. Il dato più interessante riguarda la difesa dei portoghesi: nelle ultime nove partite hanno subito soltanto due reti, segno di una fase difensiva curata nei dettagli da Lage e dallo staff tecnico. Il Qarabag, invece, ha faticato nelle precedenti apparizioni contro formazioni più blasonate e arriva a questo appuntamento con meno esperienza a questi livelli.

Squadra Presenze fase a gironi CL Gol subiti (ultime 9) Risultato Supercoppa nazionale Benfica Molte 2 Vittoria 1-0 vs Sporting Qarabag 2 – –

Analisi del pronostico per la sfida tra Benfica e Qarabag

Secondo le previsioni degli esperti, il Benfica parte con i favori del pronostico, grazie anche al netto divario tecnico e d’esperienza rispetto agli avversari. La squadra di Lage ha mostrato una grande solidità difensiva e può contare sull’effetto campo del Da Luz, dove spesso si esalta nelle notti europee. Nonostante qualche assenza importante (ad esempio, il mancato impiego del nuovo acquisto Lukebakio), la rosa a disposizione appare superiore sia sul piano tecnico che tattico. Il Qarabag, dopo una lunga estate di preliminari, potrebbe risentire della fatica e della minor abitudine a confrontarsi con avversari di così alto livello. Gli esperti prevedono una gara a senso unico, con i portoghesi in grado di mantenere ancora una volta la propria porta inviolata e di raccogliere i primi tre punti della stagione europea.

Benfica favorito grazie a solidità e tradizione

favorito grazie a solidità e tradizione Possibile porta inviolata per i lusitani

Il Qarabag rischia di pagare l’inesperienza a questi livelli

Le probabili formazioni vedono il Benfica schierato con il 4-4-2: Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis. Il Qarabag dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade.

In sintesi, la sfida tra Benfica e Qarabag si preannuncia come un incontro dove i portoghesi sono chiamati a confermare quanto di buono mostrato fino ad ora, soprattutto in difesa. Per chi desidera seguire o approfondire le possibilità di scommessa, la partita sarà trasmessa sia in diretta tv che in streaming sulle principali piattaforme. Non perderti i nostri approfondimenti: resta aggiornato sulle analisi e i pronostici delle migliori competizioni europee sul nostro sito!