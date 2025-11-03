Pronostico Benfica-Bayer Leverkusen: analisi, precedenti e forma

La notte di Champions League all’Estádio da Luz di Lisbona si preannuncia bollente: mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21:00, il Benfica ospita il Bayer Leverkusen per la quarta giornata della fase a gironi. Una sfida dal peso specifico elevatissimo, con entrambe le squadre in difficoltà e costrette a cercare una svolta per tenere viva la speranza del passaggio agli ottavi. Il pubblico portoghese, da sempre caloroso, si prepara a sostenere la propria squadra in una gara che potrebbe segnare la stagione.

Benfica e Bayer Leverkusen: due squadre alla ricerca del riscatto

Il Benfica di José Mourinho arriva a questo appuntamento con una situazione delicata. In Champions League, dopo tre partite, i portoghesi sono ancora fermi a zero punti e con una differenza reti negativa (2 gol segnati e ben 7 subiti). Tuttavia, il morale è migliore nella Liga portoghese, dove nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie, dimostrando una certa solidità a livello nazionale. Il fattore campo potrebbe giocare un ruolo importante, con il pubblico di Lisbona pronto a supportare la squadra come dodicesimo uomo. La rosa è al completo, senza infortuni di rilievo, e la fiducia nei propri mezzi non manca. Mourinho, noto per la sua esperienza nelle notti europee, punterà sulla solidità difensiva e sull’organizzazione tattica, elementi che potrebbero risultare determinanti in una partita dal clima teso come questa.

Il Benfica non ha ancora conquistato punti nel girone

non ha ancora conquistato punti nel girone La squadra si mostra più compatta e sicura nelle gare di campionato

Il tecnico portoghese punta su esperienza e assetto difensivo

Il Bayer Leverkusen, guidato da Kasper Hjulmand, si presenta a Lisbona con due punti accumulati nelle prime tre partite europee e una difesa in chiara difficoltà (10 gol subiti). La formazione tedesca ha mostrato una certa discontinuità nel rendimento recente, alternando buone prestazioni a scivoloni pesanti come la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco. La situazione infortuni è particolarmente complicata: sono assenti elementi fondamentali come Palacios, N. Tella, Axel Tape, Lucas Vázquez ed Equi Fernández. A questi si aggiungono la squalifica di Andrich e i dubbi sulle condizioni di Tillman e Grimaldo. La rosa è quindi ridotta, con rotazioni limitate e una difesa che fatica a trovare stabilità. Nonostante ciò, il reparto offensivo rimane temibile, in grado di colpire anche le difese più organizzate.

I precedenti e i dati da conoscere su Benfica e Bayer Leverkusen

Nelle ultime cinque sfide dirette tra Benfica e Bayer Leverkusen regna l’equilibrio: due vittorie per parte e due pareggi. Questa statistica conferma quanto la partita sia aperta e imprevedibile, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di poter avere la meglio sull’altra in diverse occasioni. Tuttavia, il momento attuale sembra premiare leggermente i portoghesi, forti del fattore campo e di una situazione di organico più stabile. Ecco una sintesi dei precedenti più recenti:

Data Squadra di casa Squadra ospite Risultato 2023 Benfica Bayer Leverkusen 0-0 2022 Bayer Leverkusen Benfica 2-1 2021 Benfica Bayer Leverkusen 3-2 2020 Bayer Leverkusen Benfica 1-1 2019 Benfica Bayer Leverkusen 2-0

Il dato che salta all’occhio è la tendenza delle due squadre a segnare quando si affrontano, con poche partite a reti inviolate. Questo suggerisce che anche la sfida di Lisbona potrebbe essere caratterizzata da molte emozioni e gol.

L’analisi del pronostico: chi potrebbe prevalere

La partita tra Benfica e Bayer Leverkusen è un autentico crocevia della stagione per entrambe le formazioni. Il Benfica, spinto dal pubblico e dalla volontà di riscattare una partenza difficile, sembra avere qualche carta in più da giocare. La rosa al completo e il carisma di Mourinho sono elementi che potrebbero spostare l’equilibrio, soprattutto considerando le difficoltà difensive degli avversari. Dall’altra parte, il Bayer Leverkusen arriva con una formazione d’emergenza, ma con la necessità di reagire dopo i recenti passi falsi. La voglia di riscatto e la qualità offensiva potrebbero comunque mettere in difficoltà i padroni di casa. Le statistiche sui precedenti suggeriscono una gara aperta, con entrambe le squadre che hanno spesso trovato la via del gol nei loro confronti diretti. Il fattore campo e la maggiore solidità del Benfica potrebbero risultare decisivi, ma è lecito attendersi una sfida combattuta e ricca di tensione.

In sintesi, Benfica e Bayer Leverkusen si giocano gran parte delle loro speranze europee in una partita senza appello. Il clima sarà incandescente e ogni dettaglio potrà fare la differenza. Gli appassionati potranno seguire la gara sulle principali piattaforme dedicate alle scommesse sportive. Consulta sempre fonti affidabili per restare aggiornato sugli sviluppi dell’incontro.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!