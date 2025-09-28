Pronostico Barcellona-Real Sociedad: analisi e formazioni

Barcellona e Real Sociedad si affrontano in una delle sfide più attese della settima giornata della Liga spagnola, in programma domenica alle 18:30. Il match, che si disputerà sul terreno del Barcellona, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: i padroni di casa puntano a mantenere il passo in testa alla classifica, mentre gli ospiti cercano conferme dopo il primo successo stagionale. In questo articolo analizziamo lo stato di forma, i dati più interessanti e il pronostico su questa partita dal grande fascino.

Barcellona in cerca di conferme: forma e ambizioni della squadra catalana

Il Barcellona guidato da Hansi Flick ha iniziato la stagione con il piede giusto: sei vittorie e un pareggio nelle prime sette partite ufficiali testimoniano la solidità e la continuità della squadra. Anche in situazioni di difficoltà, come nella rimonta contro il Real Oviedo, i catalani hanno dimostrato di saper trovare la giocata vincente al momento giusto. Nell’ultimo turno, è stato il veterano Lewandowski a risolvere la partita con un colpo di testa spettacolare, confermando il peso specifico della sua presenza in area di rigore.

Il Barcellona ha segnato 14 gol nelle ultime quattro partite.

ha segnato 14 gol nelle ultime quattro partite. Nonostante l’assenza di Lamine Yamal , la squadra ha mantenuto un alto rendimento offensivo.

, la squadra ha mantenuto un alto rendimento offensivo. La difesa si è dimostrata solida: le due vittorie casalinghe sono arrivate senza subire reti.

L’aggiunta di Marcus Rashford ha dato nuova linfa all’attacco blaugrana, mentre la concorrenza interna, con giocatori come Ferran Torres e Dani Olmo, garantisce alternative di qualità. L’obiettivo è chiaro: confermare la leadership in campionato e mettere pressione alle rivali.

Real Sociedad: segnali di risveglio dopo un avvio difficile

La Real Sociedad ha faticato nelle prime giornate di campionato, senza vittorie nelle prime cinque partite sotto la guida del nuovo tecnico Sergio Francisco. Tuttavia, il successo ottenuto contro il Maiorca nell’ultimo turno (1-0) ha ridato fiducia all’ambiente e alla squadra, che cerca ora continuità contro una delle corazzate del torneo.

La Real Sociedad è una formazione che costruisce molto in fase offensiva (media di 16 tiri a partita, quarta in Liga), ma ha il peggior tasso di conversione delle occasioni.

è una formazione che costruisce molto in fase offensiva (media di 16 tiri a partita, quarta in Liga), ma ha il peggior tasso di conversione delle occasioni. Sono solo sei i gol realizzati finora, segno di una certa sterilità sotto porta già evidenziata nelle passate stagioni.

In fase difensiva, la squadra ha concesso 9,6 expected goals, uno dei dati più alti del campionato.

Il giocatore più pericoloso resta Mikel Oyarzabal, anche se non ha ancora raggiunto la doppia cifra di reti dal 2020/21. Per gli ospiti, il match con il Barcellona rappresenta una prova di maturità e un banco di prova impegnativo in trasferta.

I precedenti e i dati più rilevanti tra Barcellona e Real Sociedad

Le statistiche recenti sorridono nettamente ai padroni di casa. Il Barcellona ha vinto le prime due partite casalinghe di questa stagione senza subire gol, confermando la tendenza delle ultime annate contro la Real Sociedad. Negli scontri diretti, i catalani si sono spesso imposti con ampio margine, grazie a una superiorità sia tecnica che tattica.

Ultimi 3 incontri Risultato Barcellona – Real Sociedad (2023) 3-0 Real Sociedad – Barcellona (2023) 1-4 Barcellona – Real Sociedad (2022) 2-1

La squadra di Flick ha inoltre dimostrato di saper mantenere il controllo del gioco, limitando le occasioni per gli avversari e sfruttando al meglio le proprie qualità offensive.

Il pronostico degli esperti: Barcellona favorita per qualità e stato di forma

L’analisi dei dati e della forma delle due squadre porta a una previsione chiara: il Barcellona parte con tutti i favori del pronostico. Gli uomini di Flick hanno mostrato una superiorità netta, sia in termini di produzione offensiva che di solidità difensiva. La Real Sociedad, nonostante il recente successo, sembra ancora alla ricerca della migliore condizione, soprattutto in attacco.

Il Barcellona ha la miglior media gol tra i cinque principali campionati europei.

ha la miglior media gol tra i cinque principali campionati europei. La Real Sociedad fatica a finalizzare le occasioni create e ha una difesa soggetta a disattenzioni.

fatica a finalizzare le occasioni create e ha una difesa soggetta a disattenzioni. Lewandowski è in forma e pronto a trascinare i suoi compagni.

Considerando anche i precedenti e le statistiche stagionali, ci si attende una vittoria della squadra catalana, con la possibilità che la porta resti inviolata anche in questa occasione.

La sfida tra Barcellona e Real Sociedad si preannuncia come un importante banco di prova per entrambe le formazioni, ma il favore dei pronostici pende decisamente dalla parte dei padroni di casa. Per seguire la partita in diretta, gli appassionati potranno utilizzare la piattaforma DAZN. Continua a seguire le nostre analisi: consulta le nostre previsioni per restare sempre aggiornato sulle competizioni più seguite!