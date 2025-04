Pronostico Barcellona-Maiorca: analisi e statistiche in evidenza

La sfida fra Barcellona e Maiorca si inserisce in un momento cruciale della stagione calcistica spagnola, con i blaugrana impegnati su più fronti e ancora in corsa per conquistare il triplete. Mentre la squadra di Flick si prepara all’attesissima semifinale di Champions League contro l’Inter e alla finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, il campionato di Liga propone un turno infrasettimanale che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo. In questo contesto, il match contro il Maiorca assume particolare importanza sia in ottica classifica sia per valutare la forma fisica e mentale del gruppo.

Statistiche e quote: il Barcellona favorito, ma attenzione al Maiorca

L’ultima vittoria del Barcellona contro il Celta Vigo, maturata grazie a un rigore trasformato da Rapinha nei minuti di recupero, ha permesso alla squadra di mantenere il vantaggio sul Real Madrid nella corsa alla Liga. I blaugrana hanno attualmente quattro punti di margine sui rivali storici, un distacco che consente loro di guardare con ottimismo alle ultime giornate di campionato. Tuttavia, dovranno affrontare il Maiorca senza il loro bomber Lewandowski, fermato da un infortunio.

Il Barcellona gioca in casa e punta a chiudere rapidamente la partita, come suggerisce la quota Parziale/Finale 1/1: 1,65 su Better Lottomatica e Betflag, 1,60 su VinciTu, 1,57 su Sisal.

gioca in casa e punta a chiudere rapidamente la partita, come suggerisce la quota Parziale/Finale 1/1: 1,65 su Better Lottomatica e Betflag, 1,60 su VinciTu, 1,57 su Sisal. Il Maiorca è reduce da un pareggio senza reti con il Leganes e occupa una posizione di rilievo in classifica con 44 punti, alimentando il sogno Europa League.

è reduce da un pareggio senza reti con il e occupa una posizione di rilievo in classifica con 44 punti, alimentando il sogno Europa League. La squadra isolana arriva al Montjuic senza pressioni, consapevole di poter giocare a viso aperto e di poter sfruttare eventuali cali fisici dei padroni di casa.

senza pressioni, consapevole di poter giocare a viso aperto e di poter sfruttare eventuali cali fisici dei padroni di casa. Da segnalare la quota per l’Over 3,5 (almeno quattro gol nella partita): 2,10 su Better Lottomatica, Sisal e BetFlag; 2,05 su Vincitu.

Esito Bookmaker Quota Parziale/Finale 1/1 Better Lottomatica, Betflag 1,65 Parziale/Finale 1/1 VinciTu 1,60 Parziale/Finale 1/1 Sisal 1,57 Over 3,5 Better Lottomatica, Sisal, BetFlag 2,10 Over 3,5 Vincitu 2,05

La partita si preannuncia dunque interessante sia dal punto di vista sportivo che per gli appassionati di pronostici: il Barcellona parte favorito, ma il Maiorca potrebbe riservare sorprese.

In conclusione, la gara tra Barcellona e Maiorca offre spunti di grande interesse per il finale di Liga. I blaugrana, pur privi di Lewandowski, puntano a consolidare la vetta contro una formazione ostica e motivata. Le quote confermano il favore dei pronostici per i padroni di casa (Parziale/Finale 1/1 tra 1,57 e 1,65; Over 3,5 tra 2,05 e 2,10). Segui le nostre analisi dettagliate per non perdere nessun aggiornamento sulle prossime sfide decisive della stagione!