Pronostico Barcellona-Alaves: analisi, precedenti e consigli

La quattordicesima giornata della Liga spagnola propone un confronto interessante tra Barcellona e Alaves, in programma sabato alle 16:15. Dopo una partita difficile in campo europeo, la squadra catalana cerca il riscatto in campionato per restare agganciata alla vetta e mettere pressione al Real Madrid. La sfida si giocherà al cospetto dei tifosi catalani, in uno scenario che promette emozioni e che potrebbe essere decisivo per il morale dei padroni di casa.

Barcellona a caccia di certezze dopo la sconfitta europea

Il Barcellona ha subito un duro colpo nella recente trasferta londinese contro il Chelsea, che ha lasciato strascichi sulla fiducia della squadra. Per questo motivo, la sfida contro l’Alaves rappresenta un’occasione fondamentale per ritrovare sicurezza e slancio. Gli uomini guidati da Hansi Flick sono chiamati a una pronta reazione per alimentare le proprie ambizioni in campionato e mantenere il passo del Real Madrid, ancora leader della classifica ma non senza difficoltà. L’allenatore tedesco sa bene che solo una vittoria può riportare serenità e consolidare il progetto tecnico, specialmente in un momento in cui ogni punto può fare la differenza nella corsa al titolo. La formazione blaugrana dovrebbe affidarsi a un undici titolare molto competitivo, con giocatori come Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres pronti a guidare l’attacco.

Alaves in difficoltà offensiva e alla ricerca di solidità

Dall’altra parte, l’Alaves si presenta al Camp Nou conscio delle proprie difficoltà, soprattutto in fase realizzativa. Con soli undici gol segnati fino a questo momento, la formazione basca rappresenta uno degli attacchi meno prolifici della Liga. L’allenatore cerca di trasmettere maggiore compattezza al gruppo, nella speranza di limitare i danni contro una delle squadre più forti del campionato. La difesa dell’Alaves sarà messa a dura prova dalla qualità tecnica degli avversari, ma la squadra si affiderà a un atteggiamento prudente e a una disposizione tattica ordinata per tentare di strappare almeno un risultato positivo. Tra le fila degli ospiti, attenzione a Dani Vivian e Luis Rioja, chiamati a un compito non semplice in un contesto così impegnativo.

Dati, precedenti e statistiche tra Barcellona e Alaves

Lo storico degli scontri diretti tra Barcellona e Alaves vede una netta supremazia dei catalani, che nelle ultime stagioni hanno spesso prevalso con margini importanti. Le statistiche evidenziano come la formazione blaugrana abbia spesso vinto senza subire reti, dimostrando una certa solidità difensiva nei confronti di questo avversario. Di seguito una breve panoramica:

Ultimi 5 incontri: 4 vittorie Barcellona , 1 pareggio

4 vittorie , 1 pareggio Gol segnati dal Barcellona: media di 2,4 a partita

media di 2,4 a partita Gol subiti dal Barcellona contro l’Alaves: solo 2 nelle ultime 5 gare

Tali dati rafforzano l’idea di una sfida in cui i padroni di casa partono favoriti e potrebbero anche mantenere la porta inviolata.

Il pronostico dei bookmaker: Barcellona favorito senza subire gol

I principali bookmaker, considerando la differenza tecnica e il momento delle due squadre, vedono il Barcellona ampiamente favorito per la vittoria contro l’Alaves. La motivazione principale risiede nella necessità dei catalani di riscattarsi dopo la delusione europea e di restare in scia al Real Madrid. Inoltre, la fragilità offensiva dell’Alaves fa pensare che la squadra ospite possa avere difficoltà a segnare, aumentando così le possibilità che i blaugrana chiudano la gara senza subire reti. Il pronostico più condiviso è quello di una vittoria netta dei padroni di casa, con una prestazione solida anche dal punto di vista difensivo.

In conclusione, Barcellona-Alaves si presenta come una partita dal pronostico apparentemente chiuso, con i catalani determinati a tornare alla vittoria per rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Gli appassionati potranno seguire l’incontro su DAZN, che trasmette in esclusiva la Liga spagnola. Consulta regolarmente le nostre analisi e approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle prospettive dei principali match della stagione!